Nagy a baj: fémdarabok lehetnek a Sparban árult egyik élelmiszerben!

A termékvisszahívásról kiadott tájékoztatás alapján a SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.
A visszahívással érintett termék adatai:
Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz
Kiszerelés: 150g
Minőségmegőrzési idő: 19.05.2026.
Tétel azonosító: 250847
Beszállító: Sapidum d.o.o.
Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
Termékvisszahívás oka: idegen anyag jelenléte a termékben
Tájékoztató jellegű kép a visszahívással érintett termékről:
A hatóság és a vállalat is azt kéri a vásárlóktól, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.
A SPAR tájékoztatása szerint az érintett terméket áruházaikba történő visszahozatal esetén visszavásárolják, a termék vételárát visszatérítik.
Arra ugyanakkor felhívják a vásárlók figyelmét, hogy az érintett terméket 2025.12.17-ig van lehetőség visszavinni az áruházainkba.
