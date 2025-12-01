Nagy a baj: fémdarabok lehetnek a Sparban árult egyik élelmiszerben!

A termékvisszahívásról kiadott tájékoztatás alapján a SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Fémdarabok lehetséges jelenléte miatt adott ki visszahívást egy kókuszos kekszre a Spar (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A visszahívással érintett termék adatai:

Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz

Kiszerelés: 150g

Minőségmegőrzési idő: 19.05.2026.

Tétel azonosító: 250847

Beszállító: Sapidum d.o.o.

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

Termékvisszahívás oka: idegen anyag jelenléte a termékben

Tájékoztató jellegű kép a visszahívással érintett termékről:

A hatóság és a vállalat is azt kéri a vásárlóktól, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

A SPAR tájékoztatása szerint az érintett terméket áruházaikba történő visszahozatal esetén visszavásárolják, a termék vételárát visszatérítik.

Arra ugyanakkor felhívják a vásárlók figyelmét, hogy az érintett terméket 2025.12.17-ig van lehetőség visszavinni az áruházainkba.

Nemrég listeriával szennyezett halászati termékek miatt adott ki figyelmeztetést a Spar, ennek részleteit itt találja.