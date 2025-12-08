A Volkswagen lerántotta a leplet az új fejlesztési tervről – vaskos meglepetés

A Volkswagen Csoport 160 milliárd eurót tervez befektetni 2030-ig – közölte Oliver Blume vezérigazgató, amely összeg a cégnél bevezetett takarékossági intézkedéseket tükrözi, amelykre azért került sor, mert Európa legnagyobb autógyártója súlyos válsággal néz szembe két kulcsfontosságú piacán, Kínában és az Egyesült Államokban.

Bemutatta új fejlesztési tervét a Volkswagen Csoport

Fotó: Unsplash

A Volkswagent, amely magában foglalja a Porsche és az Audi márkákat is, az amerikai importra kivetett vámok és a kínai piacon a kiélezett verseny egyre nehezebb helyzetbe hozta az elmúlt időszakban. Ez leginkább a Porsche profitját rontotta, amely autóinak körülbelül felét ebben a két relációban értékesíti, és kénytelen volt jelentős visszalépést bejelenteni elektromosjármű-stratégiájában.

A Reuters idézi a vezérigazgató a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hetilapnak adott nyilatkozatát, amelyben elmondta, hogy

a legújabb beruházási terv Németországra és Európára fókuszál.

Blume, aki januárban lemond a Porsche vezérigazgatói posztjáról, hogy a Volkswagen vezérigazgatói szerepére összpontosíthasson, azt is leszögezte, hogy az Audi esetleges amerikai terveinek megvalósítása Washington jelentős pénzügyi támogatásától függ. Arról is beszélt, hogy a kínai piacon nem várható növekedés, noha a jövőben sor kerülhet egy kifejezetten az ottani igényekre szabott Porsche modell kifejlesztésére.

Bezárja legendás gyárát a Volkswagen Csoport

Az elmúlt napok legfontosabb híre pedig az volt a német autógyárral kapcsolatban, hogy karácsony előtt gyártják le az utolsó Volkswagen ID.3-at a drezdai Üveggyárban, majd bezárják a Volkswagen legkisebb üzemét, amely a jövőben más funkciót kap.

A Volkswagen Sachsen, Szászország tartománya és a Drezdai Műszaki Egyetem aláírt egy szándéknyilatkozatot a gyár 2026-tól induló újrahasznosításáról. Egy innovációs központot hoznak létre az egyetemmel közösen, amelyben a csúcskutatás és az ipari tudástranszfer találkozik.

Az üzemet úgy alakítják át, hogy a mesterséges intelligenciára, a robotikára, a mikroelektronikára és a chiptervezésre összpontosítson.

A projekt nemcsak regionális, hanem országos jelentőségű is lehet, hiszen az Üveggyár különleges építészeti adottságai miatt kiválóan alkalmas bemutatótérként, fejlesztési helyszínként és technológiai tesztlaboratóriumként.