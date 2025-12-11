Hírlevél
Magyar Posta

Átadták a Magyar Posta új, hipermodern logisztikai központját

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Zöldmezős beruházás keretében egy 25 ezer négyzetméteres, modern csomaglogisztikai központ készült el a Magyar Posta számára Ecseren. A beruházást végző Waberer’s Csoport még az eredetileg tervezett 2026. első negyedéves határidő előtt átadta a raktárfejlesztési projektet.
A projekt különösen nagy jelentőségű a Waberer’s számára, mivel ez az ingatlanfejlesztési üzletág első build-to-own beruházása, amely az ügyfél igényeinek megfelelő speciális műszaki tartalommal és értékesítési célra fejlesztett.

Magyar Posta, Ecser, Waberer’s
A Waberer’s átadta a Magyar Posta új logisztikai bázisát Ecseren
Fotó: Bayer Construct

A teljes folyamatot a Waberer’s menedzselte

A vállalat a teljes fejlesztési és kivitelezési folyamatot menedzselte: az ipari terület kiválasztásától kezdve az építési engedélyezésen és tervezésen át a kivitelezés teljes körű koordinációjáig és a végső műszaki átadásig.

A beruházás egy 8,3 hektáros ipari területen valósult meg, a létesítmény összterülete közel 25 ezer négyzetméter. 

A csarnok olyan infrastruktúrával készült, amely képes fogadni a Magyar Posta által telepítés alatt álló, modern és automatizált szállítópályákkal ellátott csomaglogisztikai gépet. 

A Waberer’s Csoport közleményében hangsúlyozza: céljuk, hogy a magyar piac mellett a közép-kelet-európai régióban is hasonló, testreszabott raktárfejlesztési projekteket nyerjen el - akár bérleti, akár adásvételi konstrukcióban.

 

