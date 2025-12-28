Felbukkanhat itthon is a McDonald's ősellensége, kiderült, hogy melyik a legszegényebb ország

Bár a Wendy's gyorsétteremlánc éttermeinek száma jócskán elmarad a legnagyobb riválisától, a McDonald's-étól, sokan mégis a legnagyobb lánc örökös kihívóját látják benne azért, mert magát a hamburgerek hagyományos jellegű stílusát képviselő hálózatként pozicionálja a piacon. A cég 23 évvel ezelőtt vonult ki Magyarországról. Ha most valóban visszatér, akkor a magyarországi éttermek vendégei saját maguk is dönthetnek arról, hogy vajon mennyire helytálló a fenti koncepció. Az erről szóló cikket ide kattintva olvashatják.

Visszatérne Magyarországra a Wendy's gyorsétteremlánc (képünk illusztráció, nem a vállalat termékét ábrázolja)

Fotó: Unsplash

A Wendy's jön, a Stradivarius megy

A Wendy's érkezéséről szóló hírek mellett a Stradivarius kiskereskedelmi lánc boltbezárásáról szóló cikk érdekelte a legtöbb olvasót 2025 májusában. A Köki Bevásárlóközpontban lévő Stradivarius július utolsó hétvégéjééig fogadta a vásárlókat. A boltlánc három másik budapesti üzletében, illetve szegedi, debreceni, és pécsi boltjában ugyanakkor továbbra is várja az érdeklődőket.

A Stradivarius ruházati üzletláncot még 1994-ben alapították Spanyolországban. A katalán családi vállalkozásként indult cégben a többek között a Zarát és a Bershkát is birtokló Inditex Csoport először 1999-ben szerzett 90 százalékos tulajdonrészt 108 millió euróért, majd 2005-ben a fennmaradó 10 százalékot is megszerezte úgy, hogy a vállalat vezető tisztségviselője az alapító fia, Jordi Triquell maradt. A Stradivarius mára nemzetközi céggé nőtte ki magát, mintegy 60 országban, 900 üzlettel van jelen. További részletek a boltláncról ide kattintva olvashatók.

Dél-Szudán lett a világ legszegényebb országa

Idén májusban az Origo harmadik legolvasottabb gazdasági cikke egy friss kutatás eredményeit publikálta, mely szerint az egy főre jutó GDP alapján 2025-ben Dél-Szudán lett a világ legszegényebb országa. Az összehasonlítás alapját képező mutatóban még a hosszú ideje polgárháborús viszályban, humanitárius katasztrófával sújtott Jemen is előzi Dél-Szudánt. A korábban a világ legszegényebb országának számító Burundi a harmadik lett a sorban.

A Nemzetközi Valutaalap 2025-re kiadott „szegénységlistája” szerint

2025-ben Dél-Szudánban volt a legalacsonyabb, 251 dollár (kb. 86 ezer forint) az átlagosan egy főre eső GDP.

Dél-Szudán egyébiránt a Föld egyik legfiatalabb állama, melyet jelenleg is több súlyos konfliktus, polgárháborús feszültség, árvizek, élelemhiány, és kolerajárvány taglóz le. További információkat az országról ide kattintva olvashat.