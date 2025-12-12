Több országba indít új járatokat a Wizz Air, sok magyar utas is örülhet

Hírlevél
A Wizz Air márciustól tíz európai desztinációra indít járatokat a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtérről. Érdekesség, hogy a légitársaság húsz évvel ezelőtt innen indította első járatát.
Március 29-től a WizzAir heti 21 járatot közlekedtet majd a marosvásárhelyi repülőtérről a legnépszerűbb európai városokba, közülük több heti két-három alkalommal is, ami különösen előnyös azoknak, akik rendszeresen utaznak vagy külföldön élő családtagjaikat látogatják.

WizzAir Airbus A321neo passenger aircraft spotted flying and landing in Eindhoven Airport in the Netherlands. The A321 neo airplane has the registration tail number HA-LGH, powered by 2x PW jet engines. Wizz Air is a Hungarian ultra low cost carrier, based in Budapest Hungary, operating a fleet of 242 planes and serving more than 200 destinations. Eindhoven, Netherlands on October 29, 2025 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Tavasztól a WizzAir heti 21 járatot közlekedtet majd a marosvásárhelyi repülőtérről
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A WizzAir az alábbi városokba indít járatokat Marosvásárhelyről:

  • Dortmund, 
  • Memmingen (München), 
  • London (Luton), 
  • Basel–Mulhouse–Freiburg, 
  • Beauvais (Párizs), 
  • Bergamo (Milánó), 
  • Róma, 
  • Larnaca (Ciprus) 
  • és Charleroi (Brüsszel) válik könnyen elérhetővé. 

Budapest továbbra is kiemelt célállomásként szerepel a külön menetrendben – írja a Maszol.

A jegyek már foglalhatók, és a repülőtér hosszú távú céljai között szerepel a cargo-forgalom elindítása is.

 

