Több országba indít új járatokat a Wizz Air, sok magyar utas is örülhet

A Wizz Air márciustól tíz európai desztinációra indít járatokat a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtérről. Érdekesség, hogy a légitársaság húsz évvel ezelőtt innen indította első járatát.
Március 29-től a WizzAir heti 21 járatot közlekedtet majd a marosvásárhelyi repülőtérről a legnépszerűbb európai városokba, közülük több heti két-három alkalommal is, ami különösen előnyös azoknak, akik rendszeresen utaznak vagy külföldön élő családtagjaikat látogatják.
A WizzAir az alábbi városokba indít járatokat Marosvásárhelyről:
- Dortmund,
- Memmingen (München),
- London (Luton),
- Basel–Mulhouse–Freiburg,
- Beauvais (Párizs),
- Bergamo (Milánó),
- Róma,
- Larnaca (Ciprus)
- és Charleroi (Brüsszel) válik könnyen elérhetővé.
Budapest továbbra is kiemelt célállomásként szerepel a külön menetrendben – írja a Maszol.
A jegyek már foglalhatók, és a repülőtér hosszú távú céljai között szerepel a cargo-forgalom elindítása is.
