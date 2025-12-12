Több országba indít új járatokat a Wizz Air, sok magyar utas is örülhet

Március 29-től a WizzAir heti 21 járatot közlekedtet majd a marosvásárhelyi repülőtérről a legnépszerűbb európai városokba, közülük több heti két-három alkalommal is, ami különösen előnyös azoknak, akik rendszeresen utaznak vagy külföldön élő családtagjaikat látogatják.

Tavasztól a WizzAir heti 21 járatot közlekedtet majd a marosvásárhelyi repülőtérről

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A WizzAir az alábbi városokba indít járatokat Marosvásárhelyről:

Dortmund,

Memmingen (München),

London (Luton),

Basel–Mulhouse–Freiburg,

Beauvais (Párizs),

Bergamo (Milánó),

Róma,

Larnaca (Ciprus)

és Charleroi (Brüsszel) válik könnyen elérhetővé.

Budapest továbbra is kiemelt célállomásként szerepel a külön menetrendben – írja a Maszol.

A jegyek már foglalhatók, és a repülőtér hosszú távú céljai között szerepel a cargo-forgalom elindítása is.