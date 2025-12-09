Wolfgang Porsche napokkal az esküvő után új feleségét nevezte ki főnöknek

Mindössze hat nappal az esküvő után, Wolfgang Porsche máris egy olyan döntést hozott, ami komoly izgalmakat váltott ki a családja körében. Az 82 éves üzletember ugyanis új, negyedik feleségét, a 62 éves Gabriele zu Leiningen hercegnőt nevezte ki az ingatlanbirodalmát kezelő cégének élére. Gabriele zu Leiningen mostantól teljes ellenőrzést gyakorolhat a társaság felett, amelyet korábban Wolfgang Porsche vezetett. A nagyvállalkozó a családja körében is felháborodást keltett.
A North Data európai üzleti információszolgáltató dokumentumai szerint a salzburgi székhelyű CG17 Immobilienverwaltungs GmbH december 4-én vezetőváltáson esett át. Addig Wolfgang Porsche vezette a 2023-ban alapított céget. Most, mindössze néhány nappal az esküvőjük után, felesége, Gabriele zu Leiningen az egyetlen ügyvezető igazgató – írta az Oe24.at.
Gabriele zu Leiningen 2023. szeptember 23. óta a CG17 korlátolt felelősségű társaságának tagja volt, november 27-én teljes jogú részvényes lett (befektetés: 35 000 euró), és december 4. óta egyedüli ügyvezető igazgatóként van bejegyezve. Wolfgang Porsche előző nap lemondott ügyvezető igazgatói posztjáról.
A Bild szerint a cég portfóliójában számos ingatlan található – köztük:
- két ház Mallorcán (az egyiket 2023-ban vásárolták, és körülbelül 18 millió eurót ér, a másodikat 2025. szeptember 8-án, és valamivel 25 millió euró alatti értéket képvisel),
- két ingatlan Dél-Afrikában.
- Porsche és felesége állítólag egy genfi ingatlan iránt is érdeklődik.
Wolfgang Porsche óriási vagyonnal rendelkezik
Polgári házassági fogadalmával Gabriele zu Leiningen megpecsételte harmadik házasságát. Wolfgang Porsche számára ez a negyedik. Porschénak négy gyermeke van a korábbi kapcsolataiból, Zu Leiningennek kettő. A hölgy friss házasságával hivatalosan is Európa egyik legbefolyásosabb vállalkozói családjához csatlakozott: a Manager Magazin 2025-ös legfrissebb rangsora szerint a Porsche-klán vagyona körülbelül 15,5 milliárd euró.
A Stuttgartban született Porsche gyermekkorát az ausztriai Zell am See-ben töltötte nagyapja, Ferdinand, a mai birodalom alapjait lerakó mérnök farmján. Wolfgang Porsche ötéves volt, amikor édesapja, „Ferry” piacra dobta az első Porsche sportautót, a 356-ost – a legendás 911-es előfutárát – írja a Manager Magazin.
Gabriela zu Leiningennek is színes múltja van: Renate Thyssen-Henne (86) üzletasszony lánya, és egykor Karim Aga Khan IV-hez (elhunyt), az iszmáilita vallási közösség vezetőjéhez ment feleségül. A párt az 1990-es évek végén a nemzetközi luxusvilág álompárjának tartották. Válásuk után 2014-ben újra felvette korábbi, Karl-Emich Prince zu Leiningennel (73) kötött házasságából származó nevet.
A Porsche nemrégiben nagy port kavart egy vitatott építési projekttel az ausztriai Salzburg központjában. A Porsche AG és a Porsche SE főfelügyelője exkluzív hozzáférést szeretne kapni a Kapuzinerberg-hegyen található villájához egy 500 méter hosszú, hegyen átvezető magánalagút formájában. Jelenleg a villához csak egy keskeny, télen gyakran jeges kocsifelhajtón keresztül lehet eljutni. A Porsche család feje 2020 októberében 8,4 millió euróért vásárolta meg a történelmi Paschinger-Schlösslt.
Az Origo korábban megírta, hogy a Porsche harmadik negyedéves üzemi vesztesége csaknem kétharmaddal magasabb lett az elemzők által vártnál. Az amerikai vámok miatt az idei egészére is jókora veszteséget valószínűsítenek, és az osztalék is jóval alatt marad majd az egy évvel korábbinak.