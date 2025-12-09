Wolfgang Porsche napokkal az esküvő után új feleségét nevezte ki főnöknek

Mindössze hat nappal az esküvő után, Wolfgang Porsche máris egy olyan döntést hozott, ami komoly izgalmakat váltott ki a családja körében. Az 82 éves üzletember ugyanis új, negyedik feleségét, a 62 éves Gabriele zu Leiningen hercegnőt nevezte ki az ingatlanbirodalmát kezelő cégének élére. Gabriele zu Leiningen mostantól teljes ellenőrzést gyakorolhat a társaság felett, amelyet korábban Wolfgang Porsche vezetett. A nagyvállalkozó a családja körében is felháborodást keltett.

Wolfgang Porsche átadta az ellenőrzést ingatlanbirodalma felett új feleségének. A képen Gabriele zu Leiningen és Wolfgang Porsche

Fotó: APA-PictureDesk

A North Data európai üzleti információszolgáltató dokumentumai szerint a salzburgi székhelyű CG17 Immobilienverwaltungs GmbH december 4-én vezetőváltáson esett át. Addig Wolfgang Porsche vezette a 2023-ban alapított céget. Most, mindössze néhány nappal az esküvőjük után, felesége, Gabriele zu Leiningen az egyetlen ügyvezető igazgató – írta az Oe24.at.

Gabriele zu Leiningen 2023. szeptember 23. óta a CG17 korlátolt felelősségű társaságának tagja volt, november 27-én teljes jogú részvényes lett (befektetés: 35 000 euró), és december 4. óta egyedüli ügyvezető igazgatóként van bejegyezve. Wolfgang Porsche előző nap lemondott ügyvezető igazgatói posztjáról.

A Bild szerint a cég portfóliójában számos ingatlan található – köztük:

két ház Mallorcán (az egyiket 2023-ban vásárolták, és körülbelül 18 millió eurót ér, a másodikat 2025. szeptember 8-án, és valamivel 25 millió euró alatti értéket képvisel),

két ingatlan Dél-Afrikában.

Porsche és felesége állítólag egy genfi ​​ingatlan iránt is érdeklődik.

Wolfgang Porsche óriási vagyonnal rendelkezik

Polgári házassági fogadalmával Gabriele zu Leiningen megpecsételte harmadik házasságát. Wolfgang Porsche számára ez a negyedik. Porschénak négy gyermeke van a korábbi kapcsolataiból, Zu Leiningennek kettő. A hölgy friss házasságával hivatalosan is Európa egyik legbefolyásosabb vállalkozói családjához csatlakozott: a Manager Magazin 2025-ös legfrissebb rangsora szerint a Porsche-klán vagyona körülbelül 15,5 milliárd euró.

A Stuttgartban született Porsche gyermekkorát az ausztriai Zell am See-ben töltötte nagyapja, Ferdinand, a mai birodalom alapjait lerakó mérnök farmján. Wolfgang Porsche ötéves volt, amikor édesapja, „Ferry” piacra dobta az első Porsche sportautót, a 356-ost – a legendás 911-es előfutárát – írja a Manager Magazin.