Átadták a World Airline Awards díjait az egyes kontinensek, köztük Európa legjobb légitársaságainak. Immár sokadszor, ezúttal is a Lufthansa vitte el a pálmát.
A World Travel Awards ünnepélyes díjátadót ezúttal Szardínián rendezték meg, ahol egyebek mellett az év legjobb európai légitársaságának járó címet is odaadták.

Skytrax World Travel Awards, Lufthansa, légitársaság, Lufthansalégitársaság, Deutsche Lufthansa AG, DeutscheLufthansaAG, Németország nemzeti és Európa második legnagyobb légitársasága, illusztráció 2025
A World Travel Awardson ezúttal is a Lufthansa lett kontinensünk legjobb légitársasága
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sven Simon

Így készül a World Travel Awards rangsora

A rangsorolásnál kizárólag az utazók véleménye számít, a rangsor alapja minden évben több ezer utas visszajelzése, akik az ülések kényelmét, a személyzet hozzáállását, a kabin tisztaságát és a foglalási rendszer használhatóságát is pontozzák. 

A „turizmus Oscarja” 32. díjátadóján immár 13. alkalommal a német Lufthansát koronázták Európa vezető légitársaságának

 – írja a TimeOut magazin. Emellett a Lufthansa elnyerte a legjobb economy osztály és a legerősebb légitársasági márka díját is. A Lufthansa több mint 200 desztinációra indít járatokat, így méretét tekintve Európa második legnagyobb légitársasága (a Ryanair után).

A Swiss International Air Lines is jól szerepelt, mert a business class és az első osztály kategóriákban is győztes lett.

A nyertesek teljes listája – köztük a legjobb európai légitársaságoké – a World Travel Awards weboldalán található meg.

Kontinensünk legjobb légitársaságai a következők:

  • Air France
  • British Airways
  • Iberia
  • Icelandair
  • KLM Royal Dutch Airlines
  • Lufthansa
  • SAS Scandinavian Airlines
  • Swiss International Air Lines
  • TAP Air Portugal
  • Turkish Airlines

 

 

