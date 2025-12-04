Zara-ruhák bukkantak fel az orosz üzletekben, senki nem érti, mi történt

A Zara márkájú termékek továbbra is kaphatók Oroszországban, annak ellenére, hogy a márka spanyol tulajdonosa, az Inditex azt állítja, a márka elharagaszkodik ahhoz, hogy „elhagyták Oroszországot”, és egyelőre nincs is tervben, hogy oda visszatérjenek. A Financial Times megpróbálta feltárni a helyzetet.

Az Inditexhez tartozó Zara ruházati cikkek bukkantak fel az oroszországi kiskereskedelemben, de a spanyol vállalatcsoport azt állítja, ők nem szállítanak Oroszországba (illusztráció)

A Zara márkával együtt vonult ki az Inditex

A vállalat saját közlése szerint az orosz piac a teljes bevételének mintegy 8,5 százalékát adta akkor, amikor a 2022 februárjában kirobbant orosz-ukrán háború és az elrendelt európai szankciók nyománt az Inditex márkáival kivonult az orosz piacról, bezárva 502 üzletét. Most viszont meglepő fejleményt látni: az Inditex márkáinak, így

a Zara,

a Bershka,

a Massimo Dutti, és

a Stradivarius

ruházati cikkeit importálják Oroszországba, hogy a helyi Tvoe áruházláncnál értékesítsék azokat – ezt a moszkvai székhelyű kiskereskedő erősítette meg.

Az orosz vállalat közösségi médiás bejegyzései szerint kilenc Tvoe üzlet, melyeket átneveztek „Tvoe n Ko”-ra, szeptemberben kezdte meg a termékek értékesítését, két hónappal azután, hogy Óscar García Maceiras, az Inditex vezérigazgatója a Financial Timesnak elmondta, hogy a feltételek „biztosan nem adottak” az oroszországi visszatéréshez. A Tvoe weboldala szerint pedig nem 9, hanem 19 helyszínen árulják a termékeket.

„A választék folyamatosan frissül” – írta Tvoe egy november 20-i közösségi média bejegyzésben.

A választék pedig olyannyira jelen van, hogy az oroszországi kiskereskedelmi kínálatban most felbukkant darabok az Inditex korábbi szezonális kínálatának darabjait idézik, a vállalat címkéit tartalmazzák, az árak pedig euróban vannak megadva. A Tvoe szeptemberben még be is harangozta a márkákat a Telegram üzenetküldő alkalmazásban. Abban arra hívták fel a figyelmet, hogy a Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti márkák termékei elérhetővé váltak üzleteikben.