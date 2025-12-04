Zara-ruhák bukkantak fel az orosz üzletekben, senki nem érti, mi történt

A Zara márkájú termékek továbbra is kaphatók Oroszországban, annak ellenére, hogy a márka spanyol tulajdonosa, az Inditex azt állítja, a márka elharagaszkodik ahhoz, hogy „elhagyták Oroszországot”, és egyelőre nincs is tervben, hogy oda visszatérjenek. A Financial Times megpróbálta feltárni a helyzetet.
A Zara márkával együtt vonult ki az Inditex
A vállalat saját közlése szerint az orosz piac a teljes bevételének mintegy 8,5 százalékát adta akkor, amikor a 2022 februárjában kirobbant orosz-ukrán háború és az elrendelt európai szankciók nyománt az Inditex márkáival kivonult az orosz piacról, bezárva 502 üzletét. Most viszont meglepő fejleményt látni: az Inditex márkáinak, így
- a Zara,
- a Bershka,
- a Massimo Dutti, és
- a Stradivarius
ruházati cikkeit importálják Oroszországba, hogy a helyi Tvoe áruházláncnál értékesítsék azokat – ezt a moszkvai székhelyű kiskereskedő erősítette meg.
Az orosz vállalat közösségi médiás bejegyzései szerint kilenc Tvoe üzlet, melyeket átneveztek „Tvoe n Ko”-ra, szeptemberben kezdte meg a termékek értékesítését, két hónappal azután, hogy Óscar García Maceiras, az Inditex vezérigazgatója a Financial Timesnak elmondta, hogy a feltételek „biztosan nem adottak” az oroszországi visszatéréshez. A Tvoe weboldala szerint pedig nem 9, hanem 19 helyszínen árulják a termékeket.
„A választék folyamatosan frissül” – írta Tvoe egy november 20-i közösségi média bejegyzésben.
A választék pedig olyannyira jelen van, hogy az oroszországi kiskereskedelmi kínálatban most felbukkant darabok az Inditex korábbi szezonális kínálatának darabjait idézik, a vállalat címkéit tartalmazzák, az árak pedig euróban vannak megadva. A Tvoe szeptemberben még be is harangozta a márkákat a Telegram üzenetküldő alkalmazásban. Abban arra hívták fel a figyelmet, hogy a Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti márkák termékei elérhetővé váltak üzleteikben.
Kitart állítása mellett az Inditex
A kérdésben nehéz tisztán látni, mert az Inditex azt állítja, hogy tartja magát korábbi közléséhez, azaz továbbra sem szállít Oroszországba. Ugyanakkor az orosz vámnyilvántartás szerint az orosz Disco Club LLC vállalat idén szeptemberben 18 „megfelelőségi nyilatkozatot” nyújtott be különféle ruhadarabokra, és az Inditexet tüntette fel beszállítóként. A nyilatkozatok alapján lehetővé válik az áruk legális beszállítása Oroszországba, de önmagukban nem minősülnek importnyilvántartásnak.
A dokumentumok az Inditex Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Lefties és Zara Home márkáit sorolták fel termékvédjegyként, a Disco Clubot pedig az Inditex jóváhagyott képviselőjeként írták le.
A címkék szerint a ruházati cikkeket korábban több EU-s ország piacára szánták. Más, vámnyilvántartási adatok pedig arra utalnak, hogy más termékeket Kínából importáltak.
Tvoe azt nyilatkozta az FT-nek, hogy a cég „titoktartási megállapodásai” értelmében „nem adhat ki semmilyen információt a jelenlegi szerződésekről”.
A Disco Clubot Burkhard Binder, egy dubaji vállalkozó alapította, aki társalapítója Oroszország egyik legnagyobb online divatkereskedőjének.
Az értesülések kapcsán a brit Retail Gazette is az Inditexhez, valamint a Zarához fordult, ám egyelőre nem kaptak választ a megkeresésre. Az Inditex részéről pusztán az a nyilatkozat látott napvilágot, melyben a vállalat jelzi, nem kívánnak megjegyzéseket vagy megállapításokat tenni olyan, a vállalatcsoportuktól független harmadik féltől, amely esetleg olyan piacon értékesíti márkáik termékeit, amelyen az Inditex nincs jelen, mint például Oroszország. A vállalat azt állítja, hogy ottani üzletágának eladása óta nem folytat ott üzleti tevékenységet.
Cikkünk készítésekor tette közzé aktuális pénzügyi jelentését az Inditex. A világ egyik legnagyobb ruházati kiskereskedőjének profitja és bevétele a cég februárban indult pénzügyi évének első három negyedévében nőtt, a társaság adózott eredménye 3,9 százalékkal, 4,6 milliárd euróra emelkedett. Az Amancio Ortega spanyol milliárdos tulajdonában lévő Inditex alá tartoznak a Zara és Zara Home, a Pull & Bear, a Massimo Dutti, a Bershka, a Stradivarius és az Oysho márkák. A bevétel 2,7 százalékkal, 28,2 milliárd euróra nőtt, mind a fizikai üzletekben, mind az online felületeken nőtt az értékesítés.
Az Inditexhez tartozó Zara körüli fejleményektől függetlenül ugyanakkor szinte biztosra vehető, hogy az orosz-ukrán háború lezárásával a nagy nyugati cégek újra fantáziát, üzleti lehetőséget látnak majd az orosz piacban. Egyre több jel utal arra, hogy a nyugati nagyvállalatok nem szeretnék végleg feladni az oroszországi pozícióikat. A kudarcos szankciós politika színfala a mögött zajló folyamatok rendkívül beszédesek: az LG és a McDonald's újabb védjegyeket regisztráltatott, ami a szakértők szerint a visszatérés előszobája lehet. Kiderült az is, hogy a cégek elsöprő többsége a valóságban nem is vonult ki teljesen – az Origo cikkét a témában itt találja.
Arab befektető az egykori oroszországi Inditex érdekeltség mögött
Az Inditex által bezárt üzletek még 2023-ban kerültek a Daher-csoport számára érdekes üzleti lehetőségek körében. Az Inditex az Egyesült Arab Emírségekhez köthető befektetőnek értékesítette mind az 500 oroszországi boltját. A befektető akkor közölte: újranyitja az üzleteket, de egyes márkák helyett más nevek alatt, például Maag (a Zara helyett), illetves DUB néven (Pull & Bear). A Bershka név helyett az újranyitáskor Ecru lett. Az orosz tudósítások akkor kitértek rá, hogy a Daher és az Inditex már régóta folytat együttműködést a közel-keleti piacon.