Hamarosan megkezdődhet a magyar Szilícium-völgy kialakítása

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány, az Óbudai Egyetem, valamint Zsámbék Város Önkormányzata együttműködésben egy olyan innovációs központot hoz létre, ahol a kutatók a jövő technológiáit fejlesztik és tesztelik. A Zsámbéki Jövőipari Tudományos és Innovációs Park kiemelt célja, hogy „inspiráló teret biztosítson a kutatás, fejlesztés és innováció hazai és nemzetközi szereplőinek – legyen szó kiberbiztonságról, 5G/6G hálózatokról, mesterséges intelligenciáról, orvostechnikáról, robotikáról vagy az AR/VR megoldásokról” – olvasható a szervezet honlapján.

Hamarosan megkezdődhetnek a tereprendezési munkák és a közművek kialakítása a Zsámbéki Jövőipari Tudományos és Innovációs Parkban. Forrás: zsambekisciencepark.hu

A beruházás több ütemben történik, ennek legelső lépcsőjének tekinthető a közbeszerzési értesítőben most megjelent felhívás, amely az eredetileg barnamezős terület közművel való ellátását, körbekerítését és tereprendezését foglalja magába.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül elnyert támogatásból megvalósul a területen

a romos épületek elbontása,

az ivóvíz-, szennyvíz- és csatornavezeték kiépítése, valamint

belső útépítés, parkosítás, kerítésépítés.

A fenti munkákon kívül a nyertes pályázó feladata a fedett pihenő és a mellette lévő parkolók építése, továbbá védőfásítás. A fedett pihenőt szigetüzemű napelemes rendszerrel és utcabútorokkal látják el – derül ki a Magyar Építők cikkéből.

A részvételi jelentkezési határidő 2026. január 12., míg a fejlesztés tervezett befejezésének dátuma: 2026. április 1.