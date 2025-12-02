Zsigó Róbert leleplezte a titkos tervet: elvennék a nyugdíjakat és külföldi kézre játszanák a pénzt

Súlyos veszély fenyegeti a magyar munkavállalókat és nyugdíjasokat, ha a baloldal legújabb üdvöskéje, Magyar Péter és pártja hatalomhoz jutna. Az elmúlt napokban ugyanis napvilágot látott a Tisza Párt eddig gondosan rejtegetett gazdasági csomagja, amely nyugodtan nevezhet baloldali megszorítócsomagnak és egyértelműen bizonyítja: brutális elvonásokra készülnek. A napokban nyilvánosságra került dokumentumról beszélt Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese a Facebookon.

Zsigó Róbert Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Nem kecmecelt sokat Zsigó Róbert

Nem véletlen, hogy ezt a tervet mindenáron el akarták titkolni a választásokig. Pontosan tudják ugyanis, hogy ha a magyar emberek megismerik a valódi szándékaikat, azonnal megbuknak. A kiszivárgott információk alapján a Tisza Párt célkeresztjében most a nyugdíjasok és a jövőbeni nyugdíjasok állnak. Zsigó Róbert államtitkár a videójában világosan fogalmazott a fenyegetésről:

A Tisza ugyanis meg akarja adóztatni a mai nyugdíjasokat, a jövőbeni nyugdíjasokat és megszüntetné az állami nyugdíjellátást.

A legfelháborítóbb elem talán az, hogy a Tisza Párt teljesen felszámolná a jelenlegi, biztonságos állami nyugdíjrendszert. Azt a rendszert, amely ma garantálja, hogy egy tisztességgel ledolgozott élet után mindenki megkapja a neki járó ellátást. Ehelyett azt akarják, hogy az állam vonuljon ki a nyugdíjak mögül, a dolgozókat pedig arra kényszerítenék, hogy kötelezően külföldi magánpénztárakba fizessék a pénzüket. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a magyar emberek nyugdíjvagyona magánbiztosítókhoz és kétes hátterű pénzügyi csoportokhoz kerülne. Egy ilyen rendszerben kizárólag ezek a külföldi spekulánsok járnának jól, nem a magyar emberek. A háttérben felsejlő okok sem meglepőek: a baloldal – ahogy mindig – most is Brüsszel és a külföldi pénzcsoportok elvárásait teljesítené, és készségesen hajtaná be a pénzt a magyar lakosságon.



A következmények mindenki számára húsbavágóak lennének. Először is, drasztikusan csökkenne a nettó fizetés, hiszen többet vonnának le a bérekből. A kötelező magánbefizetés és az újonnan bevezetendő szolidaritási díj együttesen 12,5–17 százalékos elvonást jelentene már az első naptól kezdve.

De ez még nem minden. A legnagyobb csapás a teljes bizonytalanság lenne. Az emberek pénze nem egy stabil, államilag garantált rendszerbe kerülne, hanem olyan profitorientált pénzügyi csoportokhoz, amelyek kizárólag az üzleti hasznot nézik. Zsigó Róbert rámutatott a piaci kockázatokra:

Ha rosszul megy a tőzsde, ha bedől egy befektetés, akkor az emberek is buknak.

Nincs semmilyen garancia arra, hogy ki mennyi nyugdíjat kapna, ha kapna egyáltalán. Ha ez az őrült terv megvalósul, egyik pillanatról a másikra eltűnik a nyugdíjbiztonság, és évtizedek munkája után mindenki a piac szeszélyeitől függene. A Tisza-csomag azonban még ennél is tovább megy a megszorításokban. Előkészítették ugyanis a nyugdíjak brutális megadóztatását is. A tervek szerint 20 százalékos nyugdíjadót vetnének ki mind az öregségi, mind az özvegyi nyugdíjakra. Zsigó Róbert konkrét számokkal is alátámasztotta a tervezett fosztogatás mértékét:

Ez egy átlagnyugdíjasnak havi 49 ezer forintos elvonást jelentett.

Ez a Tisza-csomag nem más, mint egy rosszul álcázott, baloldali megszorító csomag. A recept a régi: többet elvenni a dolgozóktól, kevesebbet hagyni a nyugdíjasoknál, és semmilyen biztonságot nem adni cserébe. Elég egyetlen rossz döntés, és ez a rémálom valósággá válhat. Éppen ezért nem szabad hagyni, hogy a Tisza Párt a magyar emberek nyugdíjával játszadozzon.

A kiemelt képek forrásai: MTI Fotószerkesztőség / Vasvári Tamás és Zsigó Róbert / Facebook