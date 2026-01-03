1,7 milliárdos luxusvilla, 900 ezres ház – mutatjuk a 2025-ös ingatlanpiaci „leg”-eket

Jelentős különbségekkel zárult a 2025-ös év a lakáspiacon az ingatlan.com „leg”-eket felsoroló összeállítása szerint, amely az értékesítési idő alakulását is bemutatja.

2025 egyik legkiemelkedőbb eladása a fővároshoz köthető: A Széchenyi-hegyen lévő luxusvillát 1,7 milliárd forintért hirdették meg

Legolcsóbb és legdrágább ingatlanok – több mint 1700-szoros különbség volt 2025-ben

Az év egyik legkiemelkedőbb eladása a fővároshoz köthető: egy Széchenyi-hegyen lévő 900 négyzetméteres luxusvillát 1,7 milliárd forintért hirdettek meg és két hónap után gazdára talált. A 9 szobás ingatlan 200 négyzetméteres wellness részleggel és egy nyolc autó befogadására alkalmas garázzsal is büszkélkedhet.

A másik végletet képviselő legolcsóbb ingatlanok esetében már az egymillió forintos lélektani határ is soknak számított. A Csongrád-Csanád vármegyei Csanádpalotán januárban egy erősen felújítandó ház került új tulajdonoshoz 900 ezer forintért. A sikeres értékesítésben – ami 53 nap alatt ment végbe – döntő szerepe lehetett annak, hogy a háztól a román határ és a Szeged-Arad autópálya-szakasz öt perc alatt elérhető volt. A legolcsóbb eladott lakóingatlan esete is jól példázza, hogy Románia 2025 januári schengeni csatlakozása jelentős keresletet generálhatott a határ menti, kedvező árú ingatlanok iránt. A második legolcsóbb eladott ingatlan Nógrád vármegyei Etesen található, ahol kereken 1 millió forintért adtak el egy 100 négyzetméteres házat, amelyhez egy 1400 méteres telek is tartozik, így lényegében telekáron jutott hozzá az új tulajdonos.

A gyors eladások a korábbinál nagyobb arányban jellemezték 2025-öt

Békés vármegyében, Vésztőn februárban egy 85 négyzetméteres ház kevesebb mint egy nap alatt talált vevőre 3 millió forintért. Júliusban pedig már vélhetően az otthon startos keresleti hullám is szerepet játszhatott abban a villámeladásban, amikor egy csongrádi 47 négyzetméteres panellakást a tulajdonosa kevesebb mint egy nap értékesített 24,5 millió forintért. Sőt a tulajdonosok által értékesített ingatlanok közül több mint 200 olyan eladást regisztrált az ingatlan.com, ami egy nap alatt végbement. Szintén érdekesség, hogy 2025-ben került pont az elmúlt időszak leglassabb eladásának végére is. A Nógrád vármegyei Szécsényben már 2017 óta hirdettek egy 200 négyzetméteres 7 szobás családi házat, amit 2025 márciusában sikerült értékesíteni 30 millió forintért.

Az értékesítési idő országos átlagos átlagban 132 nap volt 2025-ben, szemben az egy évvel korábbi 136 nappal.

A leglátványosabb gyorsulást a fővárosi kerületek produkálták: az értékesítési idő a 2023-as 89 napról 2024-re 99-re nőtt az idő, de 2025-re jelentősen, 67 napra csökkent. Ez lényegében azt jelenti, hogy Budapesten jelenleg több mint egy hónappal gyorsabb az értékesítés, mint két évvel ezelőtt. A megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken is hasonló, bár mérsékeltebb javulás következett be: a tavalyi 122 napos átlagot sikerült 99 napra visszaszorítani. A budapesti és nagyvárosi eladási idő gyorsulása egyértelműen a piaci élénkülést tükrözik. Nagy mértékben hozzájárul ehhez az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel is, amely szeptemberi indulása óta látványosan felpörgette az ingatlanpiacot és mostanáig tízezres nagyságrendű jelzálog-szerződéskötést hozott.