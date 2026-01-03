2026-ban is számíthatnak a magyar kkv-k a kormányra

A mikro-, kis- és középvállalkozások a magyar gazdaság gerincét adják: a kkv-k foglalkoztatják a munkavállalók közel kétharmadát, és a hazai hozzáadott érték több mint felét állítják elő. Teljesítményük közvetlenül meghatározza a gazdasági növekedést és a családok megélhetésének biztonságát. A kormány célja ezért 2026-ban is egyértelmű: csökkenteni a vállalkozások terheit, ösztönözni a beruházásokat, megvédeni a munkahelyeket, és tovább erősíteni a magyar kkv-k versenyképességét.

A kormány 2010 óta következetesen vállalkozásbarát politikát folytat, amely 2026-ban is folytatódik

Fotó: Science Photo Library

A kormány 2010 óta következetesen vállalkozásbarát politikát folytat, amely 2026-ban is folytatódik

Ennek részeként idén is folytatódik a Demján Sándor Program, több mint 1400 milliárd forintnyi forrással. A Demján Sándor Tőkeprogramban megduplázták az egy vállalkozásba fektethető tőke maximális összegét, az „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemének támogatásait pedig a nyertesek márciusig megkapják.

A beruházások finanszírozását segíti az októberben bevezetett fix 3%-os kkv hitel, amelyre eddig több mint 15 ezer igénylés érkezett 831 milliárd forint értékben. A Széchenyi Kártya Program pedig továbbra is kedvezményes, fix kamatozású konstrukciókkal támogatja a működést és a fejlesztéseket.

2026-ban folytatódik a kkv-k digitalizációja is: a „Minden Vállalkozásnak Legyen Saját Honlapja” Program második üteme már a mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat is elérhetővé teszi. Emellett több mint 400 milliárd forintnyi uniós társfinanszírozású hitel és vissza nem térítendő támogatás áll a vállalkozások rendelkezésére, köztük 0%-os kamatozású konstrukciók is.

Újabb adócsökkentések is segítik a vállalkozásokat. A 11 pontos, 80–90 milliárd forintos adócsökkentési csomag – amely a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében készült – 230–240 ezer vállalkozást érint. Bővül az alanyi adómentesség, nő az átalányadózás költséghányada, csökken a szociális hozzájárulási adó, és egyszerűsödik a járulékbevallás – számolt be róla közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.