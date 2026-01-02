Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a brit belügyminisztérium, már biztos, hogy óriási a baj

Ezt látnia kell!

Ez az ital segíthet a rák és az infarktus ellen, és még az öregedést is lassíthatja

munkaszüneti nap

2026-ban rengeteg hosszú hétvégével gazdálkodhatunk

12 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az idei év bővelkedik majd a hosszú hétvégékben. 2026-ban négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, de három darab háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba. Az ezzel járó munkanap-áthelyezések miatt pedig mindössze három szombaton kell majd dolgoznunk. Az alábbi dátumok sokaknak segíthetnek majd a jövő évi szabadságok megtervezésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
munkaszüneti napKeresztény ünnepekhosszú hétvége

Jó hír, hogy hétköznapokra eső munkaszüneti napok nem lesznek idén, így több háromnapos és négynapos hétvégét is kapunk. A Nemzetgazdasági Minisztérium már tavaly tavasszal közzétette a 2026-os munkaszüneti napokat és a hozzájuk kapcsolódó munkarend tervezetét. Az 2025. április 30-án a Magyar Közlöny 2025. évi 51. számában megjelent rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2026-ban négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, de három darab háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba. Fotó: Unsplash
2026-ban négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, de három darab háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba. Fotó: Unsplash

A 2026 évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő: 

  • A 2026. január 2. péntek hivatalosan pihenőnap, amelyet 2026. január 10., szombaton helyettesítenek munkanappal.
  • A 2026. augusztus 21., pénteket szintén pihenőnappá nyilvánították, amelyet 2026. augusztus 15., szombaton kell majd ledolgozni
  • 2026. december 24, csütörtökre esik a Szenteste, amelyet ezért pihenőnappá neveztek ki, és 2026. december 12., szombaton dolgozzuk majd le.

Ekkor lesznek hosszú hétvégék 2026-ban:

Jövőre ezekre a hétvégékre tervezhetünk hosszabb programot:

4 napos hosszú hétvégék:

  • Rögtön az év elején, január 1-től, csütörtöktől január 4-ig, vasárnapig.
  • Majd húsvétkor, a nagypéntektől húsvét hétfőig terjedő időszakban (április 3-tól április 6-ig).
  • Augusztus 20-tól augusztus 23-ig, azaz az államalapítás ünnepnapjától a hétvégéig, csütörtöktől vasárnapig lehet pihenni, köszönhetően annak, hogy a kormány döntése nyomán idén Szent István ünnepéhez kapcsolódóan augusztus végén újabb pihenőnapot vezetett be.
  • S karácsonykor, mert a rendelet szerint december 24-től december 27-ig, csütörtöktől vasárnapig nem kell dolgozni a rendelet hatálya alá tartozóknak.

3 napos hosszú hétvégék:

  • Jövőre május 1-je péntekre esik, ez lesz az első, háromnapos hosszú hétvége.
  • 2026-ban pünkösd májusban lesz, május 24-e pünkösdvasárnap, május 25-e pünkösdhétfő, így szombattól hétfőig tart a hétvége.
  • Az évben a naptárban harmadiknak számító nemzeti ünnepnapunk, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, október 23-a péntekre esik, a következő hétvégével szintén háromnapos hosszú hétvége adódik.

Ekkor lesznek ünnepnapok 2026-ban:

2026-ban az alábbi napokon nem kell dolgozni:

  • 2026. január 1. Újév
  • 2026. január 2. Pihenőnap
  • 2026. március 15. Az 1848-as forradalom ünnepe
  • 2026. április 3. Nagypéntek
  • 2026. április 5. Húsvétvasárnap
  • 2026. április 6. Húsvéthétfő
  • 2026. május 1. A munka ünnepe
  • 2026. május 24. Pünkösdvasárnap
  • 2026. május 25. Pünkösdhétfő
  • 2026. augusztus 20. Az államalapítás ünnepe
  • 2026. augusztus 21. Pihenőnap
  • 2026. október 23. Az 1956-os forradalom ünnepe
  • 2026. november 1. Mindenszentek
  • 2026. december 24. Pihenőnap
  • 2026. december 25. Karácsony
  • 2026. december 26. Karácsony másnapja

Ekkor lesznek az iskolai szünetek?

  • Tavaszi szünet: április 2. és április 12. között lesz az iskolákban
  • Nyári szünet: június 20. és augusztus 31. között lesz
  • Téli szünet: 2026-ban december 19-én kezdődik, és 2027. január 3-ig tart.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!