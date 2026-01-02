2026-ban rengeteg hosszú hétvégével gazdálkodhatunk

Az idei év bővelkedik majd a hosszú hétvégékben. 2026-ban négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, de három darab háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba. Az ezzel járó munkanap-áthelyezések miatt pedig mindössze három szombaton kell majd dolgoznunk. Az alábbi dátumok sokaknak segíthetnek majd a jövő évi szabadságok megtervezésében.
Jó hír, hogy hétköznapokra eső munkaszüneti napok nem lesznek idén, így több háromnapos és négynapos hétvégét is kapunk. A Nemzetgazdasági Minisztérium már tavaly tavasszal közzétette a 2026-os munkaszüneti napokat és a hozzájuk kapcsolódó munkarend tervezetét. Az 2025. április 30-án a Magyar Közlöny 2025. évi 51. számában megjelent rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.
A 2026 évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:
- A 2026. január 2. péntek hivatalosan pihenőnap, amelyet 2026. január 10., szombaton helyettesítenek munkanappal.
- A 2026. augusztus 21., pénteket szintén pihenőnappá nyilvánították, amelyet 2026. augusztus 15., szombaton kell majd ledolgozni
- 2026. december 24, csütörtökre esik a Szenteste, amelyet ezért pihenőnappá neveztek ki, és 2026. december 12., szombaton dolgozzuk majd le.
Ekkor lesznek hosszú hétvégék 2026-ban:
Jövőre ezekre a hétvégékre tervezhetünk hosszabb programot:
4 napos hosszú hétvégék:
- Rögtön az év elején, január 1-től, csütörtöktől január 4-ig, vasárnapig.
- Majd húsvétkor, a nagypéntektől húsvét hétfőig terjedő időszakban (április 3-tól április 6-ig).
- Augusztus 20-tól augusztus 23-ig, azaz az államalapítás ünnepnapjától a hétvégéig, csütörtöktől vasárnapig lehet pihenni, köszönhetően annak, hogy a kormány döntése nyomán idén Szent István ünnepéhez kapcsolódóan augusztus végén újabb pihenőnapot vezetett be.
- S karácsonykor, mert a rendelet szerint december 24-től december 27-ig, csütörtöktől vasárnapig nem kell dolgozni a rendelet hatálya alá tartozóknak.
3 napos hosszú hétvégék:
- Jövőre május 1-je péntekre esik, ez lesz az első, háromnapos hosszú hétvége.
- 2026-ban pünkösd májusban lesz, május 24-e pünkösdvasárnap, május 25-e pünkösdhétfő, így szombattól hétfőig tart a hétvége.
- Az évben a naptárban harmadiknak számító nemzeti ünnepnapunk, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, október 23-a péntekre esik, a következő hétvégével szintén háromnapos hosszú hétvége adódik.
Ekkor lesznek ünnepnapok 2026-ban:
2026-ban az alábbi napokon nem kell dolgozni:
- 2026. január 1. Újév
- 2026. január 2. Pihenőnap
- 2026. március 15. Az 1848-as forradalom ünnepe
- 2026. április 3. Nagypéntek
- 2026. április 5. Húsvétvasárnap
- 2026. április 6. Húsvéthétfő
- 2026. május 1. A munka ünnepe
- 2026. május 24. Pünkösdvasárnap
- 2026. május 25. Pünkösdhétfő
- 2026. augusztus 20. Az államalapítás ünnepe
- 2026. augusztus 21. Pihenőnap
- 2026. október 23. Az 1956-os forradalom ünnepe
- 2026. november 1. Mindenszentek
- 2026. december 24. Pihenőnap
- 2026. december 25. Karácsony
- 2026. december 26. Karácsony másnapja
Ekkor lesznek az iskolai szünetek?
- Tavaszi szünet: április 2. és április 12. között lesz az iskolákban
- Nyári szünet: június 20. és augusztus 31. között lesz
- Téli szünet: 2026-ban december 19-én kezdődik, és 2027. január 3-ig tart.
