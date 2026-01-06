Egyre több helyen büntetik a turistákat – mutatjuk, hol jársz a legrosszabbul

Vannak olyan városok, amiket a turisták annyira sokan látogatnak, hogy a helyi lakosság életére már komoly negatív hatást gyakorol. Növekednek az ingatlanárak, nehezebben veszik igénybe a szolgáltatásokat, nagyobb a szemét és a dugók száma is megnövekedett. Az idegenforgalmi adót először 2012-ben vezették be a spanyolországi Katalóniában, és azóta egyre gyakoribb kiegészítője a szállásszámláknak, még a népszerű turisztikai üdülőhelyeken kívül is - számolt be róla az Express. Vannak azonban olyan városok, amelyek jövőre hatalmas emelésekkel igyekeznek visszaszorítani a turistaáradatot. Mutatjuk mely településeken kell 2026-tól többet fizetni az utazóknak.

Turisták áradata egy francia városkában. A túlturizmus ellen számos város új, vagy megemelt adókkal védekezik 2026-ban

Fotó: John Ceulemans / Shutterstock

2026-tól ezekben a városokban lesz drágább a turistáskodás

A szállodaipar kifogásai ellenére a román kormány nemrégiben jóváhagyta a bukaresti látogatókra kivetett adó terveit. Az új turisztikai adó éjszakánként 10 román lej lesz, ami körülbelül 750 forint, és a tisztviselők szerint részben Bukarest turisztikai célpontként való népszerűsítésére fogják felhasználni. A plusz díjat a szállásadó vagy az online foglalási platform, például az Airbnb szedi be a 2026-ban és azt követően lebonyolított összes foglalás után.

2026-tól az angol városok és települések polgármesterei is új hatásköröket kaptak arra, hogy turisztikai adókat vessenek ki. Bár a londoni turistaadó bevezetéséről egyelőre még dönteniük kell a képviselőknek, a skóciai Edinburgh-ban már biztos, hogy a turistáknak számolnunk kell az új teherrel - írta a Drive. A díj mértéke a szállásdíj 5 százaléka lesz július 24-től.

Thaiföld már évek óta tervezi az idegenforgalmi adó bevezetését, amely végül 2026 közepén lép hatályba. A díj 300 baht lesz, ami alig több mint 3150 forint a légi úton érkező utasok számára, de ha tengeri úton érkeznek, akkor 150 baht lesz a "belépő" (megközelítőleg 1.575 forint).

Los Angeles nemrégiben emelte meg jelentősen az idegenforgalmi adót, ami a 2026-ban érkezők szállásköltségeinek mintegy 15,5%-a. Ez azt jelenti, hogyha az utazó egy olyan hotelben száll meg, amelynek ára 280 dollár éjszakánként (körülbelül 92 ezer forint), az adó éjszakánként 32 dollár, vagy egy hétre vetítve 225 dollár (körülbelül 74 ezer forint) többletet jelent a számláján.