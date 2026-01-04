Hírlevél
Újabb nagy üzletet kötött a magyar védelmi ipari óriásvállalat

24 perce
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. együttműködési megállapodást kötött a nemzetközileg elismert járműgyártó Tatra Trucks vállalattal. Ezzel kizárólagos képviseleti és értékesítési jogokat szerez Magyarországon a Tatra katonai és speciális járműveire. Az együttműködés keretében a felek vizsgálják a Rába Járműipari Holding gyártási kapacitásaira támaszkodó magyarországi alkatrészgyártás, a teljes járművek gyártásának és összeszerelésének, valamint az egyes rendszerek közös fejlesztésének lehetőségeit, hozzájárulva a hazai védelmi kapacitások bővítéséhez.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és a cseh Tatra Trucks a.s. exkluzív megállapodást írtak alá, amely új fejezetet nyit a vállalatok együttműködésében, és megalapozza egy hosszú távú stratégiai partnerség kialakítását. 

Lockheed-4iG-2-Istvan-SARHEGYI-CEO-of-4iG-Space-and-Defence-Technologies
Sárhegyi Istvan, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezérigazgatója
Fotó: 4iG

A kereskedelmi megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos jogot szerez Magyarországon a Tatra Trucks  képviseletére, illetve katonai és speciális járműveinek értékesítésére. 

Az együttműködés célja, hogy a Tatra nagy teherbírású, terepjáró képességeiről ismert járműplatformjai strukturált kereskedelmi és szakmai keretek között jelenjenek meg a magyar piacon, elsősorban honvédelmi, biztonsági és egyéb speciális állami felhasználások számára

 – derül ki a 4iG SDT közleményéből.

A megállapodás ugyanakkor túlmutat a magyarországi piaci bevezetésen: a felek vizsgálják a további hazai ipari együttműködési lehetőségeket is, beleértve a teljes gyártási, összeszerelési folyamatot és életciklus-támogatási megoldásokat, valamint a járművek karbantartását. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kaphat a várhatóan 2026 január elején a 4iG SDT többségi tulajdonába kerülő Rába Járműipari Holding, amely jelentős hazai védelmi ipari kapacitásokkal rendelkezik. 

A 4iG SDT bekapcsolódik a Tatra járművek gyártásába

A megállapodás a jövőben alapot biztosíthat ahhoz is, hogy a 4iG SDT részt vegyen a Tatra járműveihez kapcsolódóan az alkatrészeken és alrendszereken túl a teljes járművek gyártásában, valamint új, közös fejlesztési és piaci projektek előkészítésében – akár Magyarországon kívüli piacokon is. 

A felek hosszú távú célja, hogy a 129 éves múltra visszatekintő Rába a Tatra közép-európai régiót kiszolgáló, Európában második legnagyobb gyártási és fejlesztési központjává váljon.

A Tatra, a Czechoslovak Group (CSG) többségi tulajdonában lévő vállalat, amely Közép- és Kelet-Európa egyik legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő védelmi ipari és ipari-technológiai magánvállalata. A CSG Csoport több mint tíz országban van jelen gyártó- és fejlesztőkapacitásokkal, valamint meghatározó szereplő a szárazföldi rendszerek, a lőszergyártás, a járműipar és a speciális védelmi megoldások területén. A partnerség révén a 4iG SDT egy nemzetközi szinten is elismert, jelentős védelmi ipari háttérrel rendelkező technológiai csoporttal működik együtt.

A kizárólagos együttműködési megállapodás illeszkedik a 4iG SDT, illetve a 4iG Csoport azon hosszú távú stratégiájához, amely nemzetközi technológiai partnerekkel együttműködve kíván a hazai piacon modern, NATO-kompatibilis védelmi megoldásokat elérhetővé tenni, miközben erősíti Magyarország szerepét a regionális védelmi ipari értékláncban is. A földi mobilitási képességek integrálására irányuló megállapodás a 4iG SDT szárazföldi üzletágának kiemelt projektje, mely biztosítja egy komplex, szárazföldi-légi-űripari kompetenciákra épülő védelmi ipari portfólió kialakítását.

 

