Újabb nagy üzletet kötött a magyar védelmi ipari óriásvállalat

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és a cseh Tatra Trucks a.s. exkluzív megállapodást írtak alá, amely új fejezetet nyit a vállalatok együttműködésében, és megalapozza egy hosszú távú stratégiai partnerség kialakítását.

Sárhegyi Istvan, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezérigazgatója

Fotó: 4iG

A kereskedelmi megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos jogot szerez Magyarországon a Tatra Trucks képviseletére, illetve katonai és speciális járműveinek értékesítésére.

Az együttműködés célja, hogy a Tatra nagy teherbírású, terepjáró képességeiről ismert járműplatformjai strukturált kereskedelmi és szakmai keretek között jelenjenek meg a magyar piacon, elsősorban honvédelmi, biztonsági és egyéb speciális állami felhasználások számára

– derül ki a 4iG SDT közleményéből.

A megállapodás ugyanakkor túlmutat a magyarországi piaci bevezetésen: a felek vizsgálják a további hazai ipari együttműködési lehetőségeket is, beleértve a teljes gyártási, összeszerelési folyamatot és életciklus-támogatási megoldásokat, valamint a járművek karbantartását. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kaphat a várhatóan 2026 január elején a 4iG SDT többségi tulajdonába kerülő Rába Járműipari Holding, amely jelentős hazai védelmi ipari kapacitásokkal rendelkezik.

A 4iG SDT bekapcsolódik a Tatra járművek gyártásába

A megállapodás a jövőben alapot biztosíthat ahhoz is, hogy a 4iG SDT részt vegyen a Tatra járműveihez kapcsolódóan az alkatrészeken és alrendszereken túl a teljes járművek gyártásában, valamint új, közös fejlesztési és piaci projektek előkészítésében – akár Magyarországon kívüli piacokon is.

A felek hosszú távú célja, hogy a 129 éves múltra visszatekintő Rába a Tatra közép-európai régiót kiszolgáló, Európában második legnagyobb gyártási és fejlesztési központjává váljon.

A Tatra, a Czechoslovak Group (CSG) többségi tulajdonában lévő vállalat, amely Közép- és Kelet-Európa egyik legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő védelmi ipari és ipari-technológiai magánvállalata. A CSG Csoport több mint tíz országban van jelen gyártó- és fejlesztőkapacitásokkal, valamint meghatározó szereplő a szárazföldi rendszerek, a lőszergyártás, a járműipar és a speciális védelmi megoldások területén. A partnerség révén a 4iG SDT egy nemzetközi szinten is elismert, jelentős védelmi ipari háttérrel rendelkező technológiai csoporttal működik együtt.