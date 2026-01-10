A jövő városa helyett szellemváros – ez történt a modern metropolisszal – videó

Forest City, egy tengerre épült város, amely több mint 30 négyzetkilométer, az eredeti tervek szerint tiszta luxus. Ám a virágzó üzletek és a Wall Street hangulatát idéző pezsgés helyett itt mára az elmúlás hangulata lengi be a várost, mára a Forest City valószínűleg a világ legdrágább szellemvárosa lett. A futurisztikus felhőkarcolókban alig él valaki, és senki sem akar odaköltözni. Mi történt, és mit tartogat a jövő Malajzia egykor tervezett nagyvárosa számára?

A mai szellemváros, Forest City az eredeti terveken / Fotó: DLeng / Shutterstock

Forest City a szellemváros: fényes víziók, üres utcák

Aki megnyitja a Forest City hivatalos weboldalát, egy modern metropolisz tökéletes képeit látja.

Négy mesterséges sziget, 30 négyzetkilométer terület, akár 700 ezer ember számára elegendő hely – így szólt a terv.

A város milliárdos költségvetéssel épült Kína legnagyobb ingatlanfejlesztője és egy, a malajziai állam által támogatott vállalat közreműködésével, amelyben még a jelenlegi király is érintett volt. A 2014-ben kezdődött álomból azonban mára alig maradt valami – írja a Bild.

Pedig a terv nagyszabásúnak hangzott: egy zöld metropolisz

nemzetközi iskolával,

két golfpályával,

irodákkal,

éttermekkel

és luxuslakásokkal.

Jelenleg azonban csak körülbelül 20 ezer ember él ott. A zölddel befuttatott felhőkarcolók közül sok szinte teljesen üresen áll. Pedig a 100 milliárd dolláros projekt kezdetben jól indult. Buszokkal érkeztek naponta a potenciális befektetők, főként Kínából. A szállodáknak tehetős látogatókat kellett volna odavonzaniuk, a lakásokat pedig biztonságos befektetésnek tartották.

Válság állította meg a mega­terveket

Azután 2017-ben jött a visszaesés: a kínai állam törvénnyel vágta el a külföldre irányuló pénzáramlást. Hirtelen elmaradtak a devizák a város további kiépítéséhez. Az ázsiai hírportál, a „CNA” szerint a koronavírus és az utazási korlátozások is az érdeklődés visszaeséséhez vezettek. Emellett az akkori malajziai miniszterelnök, Mahathir Mohamad szigorúbb vízumfeltételekkel fenyegette meg a külföldi vásárlókat. Eredetileg még azt is tervezte, hogy teljesen kizárja a külföldi befektetőket.

Sok korai vásárló számára az álom csapdává vált. Az állítólag értékálló lakásaik jelentősen veszítettek az értékükből, egyesek a beszámoló szerint több százezer dollárt. Ma sok látogató azért érkezik, mert a Forest City vámmentes övezet, alacsony árakkal.

A különleges helyet idővel filmes stábok is felfedezték. A Netflix ott forgatta „A Vakond” című realitysorozatot. Eközben Kína legnagyobb ingatlanfejlesztője 2024-ben azután mély válságba került, részvényeivel a kereskedést időlegesen felfüggesztették. A vállalat eredeti értékének 97 százalékát elveszítette. A környezetvédők is hevesen bírálják a projektet. Az ugyanis, hogy a négy tervezett sziget közül az elsőt megépítsék, a Dél-kínai-tengerben nagy tengeri fűmezők pusztulásával járt. Ezzel számos halfaj és tengeri élőlény szaporodóhelyei tűntek el.