A jövő városa helyett szellemváros – ez történt a modern metropolisszal – videó

Forest City, egy tengerre épült város, amely több mint 30 négyzetkilométer, az eredeti tervek szerint tiszta luxus. Ám a virágzó üzletek és a Wall Street hangulatát idéző pezsgés helyett itt mára az elmúlás hangulata lengi be a várost, mára a Forest City valószínűleg a világ legdrágább szellemvárosa lett. A futurisztikus felhőkarcolókban alig él valaki, és senki sem akar odaköltözni. Mi történt, és mit tartogat a jövő Malajzia egykor tervezett nagyvárosa számára?
Forest City a szellemváros: fényes víziók, üres utcák
Aki megnyitja a Forest City hivatalos weboldalát, egy modern metropolisz tökéletes képeit látja.
Négy mesterséges sziget, 30 négyzetkilométer terület, akár 700 ezer ember számára elegendő hely – így szólt a terv.
A város milliárdos költségvetéssel épült Kína legnagyobb ingatlanfejlesztője és egy, a malajziai állam által támogatott vállalat közreműködésével, amelyben még a jelenlegi király is érintett volt. A 2014-ben kezdődött álomból azonban mára alig maradt valami – írja a Bild.
Pedig a terv nagyszabásúnak hangzott: egy zöld metropolisz
- nemzetközi iskolával,
- két golfpályával,
- irodákkal,
- éttermekkel
- és luxuslakásokkal.
Jelenleg azonban csak körülbelül 20 ezer ember él ott. A zölddel befuttatott felhőkarcolók közül sok szinte teljesen üresen áll. Pedig a 100 milliárd dolláros projekt kezdetben jól indult. Buszokkal érkeztek naponta a potenciális befektetők, főként Kínából. A szállodáknak tehetős látogatókat kellett volna odavonzaniuk, a lakásokat pedig biztonságos befektetésnek tartották.
Válság állította meg a megaterveket
Azután 2017-ben jött a visszaesés: a kínai állam törvénnyel vágta el a külföldre irányuló pénzáramlást. Hirtelen elmaradtak a devizák a város további kiépítéséhez. Az ázsiai hírportál, a „CNA” szerint a koronavírus és az utazási korlátozások is az érdeklődés visszaeséséhez vezettek. Emellett az akkori malajziai miniszterelnök, Mahathir Mohamad szigorúbb vízumfeltételekkel fenyegette meg a külföldi vásárlókat. Eredetileg még azt is tervezte, hogy teljesen kizárja a külföldi befektetőket.
Sok korai vásárló számára az álom csapdává vált. Az állítólag értékálló lakásaik jelentősen veszítettek az értékükből, egyesek a beszámoló szerint több százezer dollárt. Ma sok látogató azért érkezik, mert a Forest City vámmentes övezet, alacsony árakkal.
A különleges helyet idővel filmes stábok is felfedezték. A Netflix ott forgatta „A Vakond” című realitysorozatot. Eközben Kína legnagyobb ingatlanfejlesztője 2024-ben azután mély válságba került, részvényeivel a kereskedést időlegesen felfüggesztették. A vállalat eredeti értékének 97 százalékát elveszítette. A környezetvédők is hevesen bírálják a projektet. Az ugyanis, hogy a négy tervezett sziget közül az elsőt megépítsék, a Dél-kínai-tengerben nagy tengeri fűmezők pusztulásával járt. Ezzel számos halfaj és tengeri élőlény szaporodóhelyei tűntek el.
Mindezek ellenére úgy tűnik, van némi remény: 2025 januárjában létrehozták a Johor–Szingapúr különleges gazdasági övezetet. Ennek célja a Malajzia és Szingapúr közötti kereskedelem erősítése. Ez oda vezethet, hogy többen akarnak majd a Johor régióban dolgozni, amelyhez a Forest City is tartozik.
Új esélyek, régi problémák
Legújabb tervek szerint a Forest Cityt a vállalatok és a gazdag magánszemélyek számára nulla százalékos adókulccsal tennék vonzóvá. Már most is enyhe szabályok érvényesek ott a cégekre és a pénzügyi ügyletekre. Egy probléma azonban megmarad: a négyzetméterárak a válság ellenére sok helyi lakos számára túl magasak. Az eddigi vásárlók mintegy 70 százaléka Kínából származik. Közülük sokan időközben láthatóan elveszítették az érdeklődésüket.
A négy tervezett szigetből eddig csak egy épült meg. A főbefektető továbbra is válságban van, és egyelőre legvalószínűbb az, hogy kiesik. A malajziai vállalat, amely 40 százalékos részesedéssel bír a projektben, azonban még közbe léphet. A hírek szerint egyelőre enyhített vízumfeltételekkel próbálnak új érdeklődőket vonzani. Ám hogy a Forest City ezáltal újra növekedni tud-e, bizonytalan – írja a Bild.
Ezen a videón látható, hogy fest most a szellemváros: