A kriptopiac durva mozgásban van, ez a két cég távozik Magyarországról

A Jack Mallers fémjelezte Strike-on a kereskedés már holnaptól, azaz 2026. január 9-től megszűnik, a felhasználóknak tehát kevesebb mint 24 órájuk van arra, hogy aktívan kezeljék pozícióikat az alkalmazáson belül. Holnaptól a „Vétel” és „Eladás” gombok inaktívvá válnak, az applikáció pedig egyszerű tárcává degradálódik, ahonnan már csak menekíteni lehet a pénzt – számolt be róla a Revb.hu. Eközben a MoonPay nevű kriptoszolgáltatás is megszüntette a magyar felhasználóknak a tranzakciós lehetőséget.

Folytatódik a magyarországi kriptoszolgáltatók kálváriája: újabb két cég vonult ki hazánkból Fotó: Pexels

2025 decemberben elsőként még a Revolut kezdte a kivonulást, őt követte a CoinCash, az eToro, a Kriptomat, illetve most a Strike és a MoonPay kriptoszolgáltatók

Decemberben előbb a Revolut tájékoztatta az ügyfeleit arról, hogy kivezeti a kriptovaluta-szolgáltatást Magyarországról, és minden érintett számlát lezár december 18-ával bezárólag. Majd nem sokkal később az egyébként magyar alapítású CoinCash döntött úgy, hogy ideiglenesen felfüggeszti kriptovaluta-váltási szolgáltatásait hazánkban. Ezután hasonlóan határozott az eToro, majd „karácsonyi ajándékként” a Kriptomat is bedobta a törölközőt. Valamennyi esetben a nemzetközi sztenderdeknél is sok tekintetben szigorúbb hazai szabályozást (különös tekintettel a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, azaz az SZTFH követelményeit) jelölték meg az elsődleges indoknak. Fontos azonban kiemelni, hogy

Magyarországon 2026-tól a kriptoeszközök szabályozása nem egyetlen új törvény miatt változott meg, hanem több, egymásra épülő európai uniós szabályrendszer és magyarországi jogszabályváltozás egyaránt januártól élesedett.

Ilyenek voltak:

az EU-s kriptopiaci keretszabály, a MiCA, amely már 2025-ben hatályba lépett, de tavaly még tartott a türelmi idő.

Az EU-s szintű DAC8, vagyis az adóhatósági adatszolgáltatás és automatikus információcsere a kriptoügyletek kapcsán. Amelynek célja, hogy lényegesen nagyobb adótranszparenciát hozzon a kriptoeszközökkel való tranzakcióknál.

Valamint ezeken felül élesedett még egy magyarországi új jogszabály is, mely szerint 2026-ban már ténylegesen releváns a kriptoeszköz‑átváltás kötelező validálása.

Ugyanakkor a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága december 19-én engedélyezte és nyilvántartásba vette az első olyan szolgáltatót, amely kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltatást nyújthat a Kriptoeszközök piacáról szóló 2024. évi VII. törvény, valamint a 10/2025 (X.27.) SZTFH rendelet szabályainak megfelelően. Az erről szóló közleményükben akkor kiemelték, hogy

a kriptoeszközváltás az új szolgáltató megjelenésének köszönhetően zökkenőmentesen folytatódhat a vonatkozó jogszabályok keretei között.

Valószínűleg azonban ez a globális szereplők számára vagy túl későn érkezett, vagy a megfelelés költségei és adminisztrációs terhei egyszerűen nem érik meg a viszonylag kis méretű magyar piac fenntartását. Ezért dönthettek a távozás mellett.