NAV

Figyelmeztet a NAV: fontos nyilatkozatot kell tenniük az adózóknak

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
A január az szja-nyilatkozatok hónapja: aki egész évben a kedvezményekkel növelt fizetését szeretné kézhez kapni, ebben az időszakban kell jeleznie munkáltatójának, milyen kedvezményeket szeretne érvényesíteni. A NAV praktikus, közérthető kiadványban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat, amelyből egy kattintással elérhetők a nyomtatványok is. A digitális információs füzet mától elérhető a hivatal honlapján.
Aki például gyermeket nevel, többgyermekes vagy 30 év alatti édesanya, 25 év alatti fiatal, friss házas, vagy épp laktózérzékeny, csökkentheti a személyi jövedelemadóját. Ezeket a kedvezményeket egy összegben, a jövő évi adóbevallásban is igénybe veheti, ám kérheti a havi érvényesítést is. Erre szolgálnak az adóelőleg-nyilatkozatok, amelyek online, néhány kattintással, vagy papíron is beadhatók.

adóelőleg-nyilatkozatok, Nemzeti Adó és Vámhivatal, NAV, Budapest, 2023. május 20.Cégtábla a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi irányításának helyet adó épületen a főváros V. kerületében, a Széchenyi utcában.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal segít az adóelőleg-nyilatkozatok kitöltésében
Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László 

Minden, amit tudni kell az adóelőleg-nyilatkozatokról

Ezt a folyamatot könnyíti meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új kiadványa, amely pontról pontra bemutatja az igényelhető kedvezményeket, az azokhoz tartozó nyilatkozatokat. 

Így egy helyről elérhető valamennyi űrlap, és nemcsak az online verziók, hanem a nyomtatható, papíros nyomtatványok is

 – írja a NAV közleménye.

Aki nem tudja, milyen kedvezmény jár neki, mit kell beadnia az igénybevételhez, hol találja a nyilatkozatot, és azt hogyan adhatja be, kattintson a NAV honlapjára, ahol a részletes információk mellett mától ezt a közérthető összefoglalót is megtalálja. Segítségével mindenki kiválaszthatja a rá vonatkozó űrlapot és egyszerűen, akár online, akár papíron beadhatja a szükséges dokumentumokat pár perc alatt, még a januári bérszámfejtés előtt.

 

