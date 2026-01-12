Figyelmeztet a NAV: fontos nyilatkozatot kell tenniük az adózóknak

Aki például gyermeket nevel, többgyermekes vagy 30 év alatti édesanya, 25 év alatti fiatal, friss házas, vagy épp laktózérzékeny, csökkentheti a személyi jövedelemadóját. Ezeket a kedvezményeket egy összegben, a jövő évi adóbevallásban is igénybe veheti, ám kérheti a havi érvényesítést is. Erre szolgálnak az adóelőleg-nyilatkozatok, amelyek online, néhány kattintással, vagy papíron is beadhatók.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal segít az adóelőleg-nyilatkozatok kitöltésében

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

Minden, amit tudni kell az adóelőleg-nyilatkozatokról

Ezt a folyamatot könnyíti meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új kiadványa, amely pontról pontra bemutatja az igényelhető kedvezményeket, az azokhoz tartozó nyilatkozatokat.

Így egy helyről elérhető valamennyi űrlap, és nemcsak az online verziók, hanem a nyomtatható, papíros nyomtatványok is

– írja a NAV közleménye.

Aki nem tudja, milyen kedvezmény jár neki, mit kell beadnia az igénybevételhez, hol találja a nyilatkozatot, és azt hogyan adhatja be, kattintson a NAV honlapjára, ahol a részletes információk mellett mától ezt a közérthető összefoglalót is megtalálja. Segítségével mindenki kiválaszthatja a rá vonatkozó űrlapot és egyszerűen, akár online, akár papíron beadhatja a szükséges dokumentumokat pár perc alatt, még a januári bérszámfejtés előtt.