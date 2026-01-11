Az új esztendő adózási szempontból is számos változást hozott magával: nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lépett életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az szja-mentes körbe, és emelkedett a családi adókedvezmény összege. A kedvezmények igénybevétele még egyszerűbbé vált. Mindezek mellett kibővült a béren kívüli juttatások köre, és kedvezően változtak a lakásvásárlás, a kriptoügyletek adózási szabályai is.
Újabb fejlesztések indulhatnak a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren
A repülőtér kapacitásának növelését, az üzemeltetés biztonságosabbá tételét és a légügyi előírásoknak való megfelelést célzó beruházások kezdődhetnek el a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívások szerint, a reptér legnagyobb igénybevételnek kitett üzemi területeit érintő fejlesztések valósulhatnak meg. A Budapest Airport kivitelezőt keres a 2B terminál előtti szervizút betonburkolatának felújítására, valamint egy új, központosított jégtelenítő és jégmentesítő bázis teljes körű létrehozására.
Az év eleji áremelés helyett jelentősen csökkenti árait egy hazai termálfürdő
Míg a hazai termálfürdők közül sok emelt a jegyárain januártól, addig egy vidéki nagyvárosban hatalmas árcsökkentést jelentett be egy gyógyfürdő. A szegedi Aquapolis Napfényfürdőben történő árváltozások minden korosztályt kedvezően érintenek. Mutatjuk, miként változnak a jegyárak.
Továbbra is szárnyal a hazai turizmus: erős adatok érkeztek novemberről
Magyarország népszerűsége a hazai és a nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik: 2025 novemberében mintegy 1,4 millió vendég kapcsolódott ki hazánkban, közel 8 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában.
- A vendégek összesen 3 millió vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyeken,
- ami közel 6 százalékos növekedést jelentett a megelőző évhez képest.
A kormány célja, hogy tovább fokozza hazánk turisztikai vonzerejét, ezért több mint 1000 milliárd forintnyi fejlesztést indít a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül, miközben a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, rendkívül kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a legkisebb turisztikai szolgáltatók versenyképességét.
Ezt nem láttuk jönni: a fővárosban egyre csökkennek a lakásárak
Országos szinten decemberben mindössze 0,4 százalékos volt a havi lakásár-emelkedés, ami gyakorlatilag stagnálást jelent. Sőt, Budapesten már 0,7 százalékos árcsökkenést hozott a december. Mutatjuk, mennyibe kerülnek most az eladó lakások és házak.
Lesz élelmiszer- és gyógyszerhiány? Megrohamozták a magyarok a boltokat
Elképesztő fejleményt okozott a magyarországi kiskereskedelemben a több napon át tartó havazás: hiánycikk lett számos téli árucikkből, így például a téli szabadidős elfoglaltságoknál nélkülözhetetlen szánkóból, valamint hólapátokból is. De a szánkók mellett fogyóban vannak a téli ruházati termékek is a boltokból. Az Origo kereskedőkkel beszélt a helyzetről: általános áruhiány egyelőre nem áll fenn, de tény, hogy vannak a télhez köthető árucikkek, amikből akár teljesen kifogyhat egy-egy település.
Fordulópont előtt a magyar mezőgazdaság: soha nem volt ennyi forrás
2010 óta jelentős eredményeket értünk el, és világosan kimondhatjuk: 2026 az építkezés éve lesz a magyar agráriumban. Sorra indulnak a fejlesztések és beruházások, amelyek munkahelyeket, biztos megélhetést és jövőt jelentenek a magyar vidéken − mondta a pénteken a Facebookra feltöltött videójában Nagy István agrárminiszter.