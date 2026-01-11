Az új esztendő adózási szempontból is számos változást hozott magával: nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lépett életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az szja-mentes körbe, és emelkedett a családi adókedvezmény összege. A kedvezmények igénybevétele még egyszerűbbé vált. Mindezek mellett kibővült a béren kívüli juttatások köre, és kedvezően változtak a lakásvásárlás, a kriptoügyletek adózási szabályai is.

A negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek a jövedelemadómentes körbe, növekszik az elkölthető jövedelem

Újabb fejlesztések indulhatnak a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren

A repülőtér kapacitásának növelését, az üzemeltetés biztonságosabbá tételét és a légügyi előírásoknak való megfelelést célzó beruházások kezdődhetnek el a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívások szerint, a reptér legnagyobb igénybevételnek kitett üzemi területeit érintő fejlesztések valósulhatnak meg. A Budapest Airport kivitelezőt keres a 2B terminál előtti szervizút betonburkolatának felújítására, valamint egy új, központosított jégtelenítő és jégmentesítő bázis teljes körű létrehozására.

Az év eleji áremelés helyett jelentősen csökkenti árait egy hazai termálfürdő

Míg a hazai termálfürdők közül sok emelt a jegyárain januártól, addig egy vidéki nagyvárosban hatalmas árcsökkentést jelentett be egy gyógyfürdő. A szegedi Aquapolis Napfényfürdőben történő árváltozások minden korosztályt kedvezően érintenek. Mutatjuk, miként változnak a jegyárak.

Továbbra is szárnyal a hazai turizmus: erős adatok érkeztek novemberről

Magyarország népszerűsége a hazai és a nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik: 2025 novemberében mintegy 1,4 millió vendég kapcsolódott ki hazánkban, közel 8 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában.

A vendégek összesen 3 millió vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyeken,

ami közel 6 százalékos növekedést jelentett a megelőző évhez képest.

A kormány célja, hogy tovább fokozza hazánk turisztikai vonzerejét, ezért több mint 1000 milliárd forintnyi fejlesztést indít a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül, miközben a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, rendkívül kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a legkisebb turisztikai szolgáltatók versenyképességét.