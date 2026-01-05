Adózás: sok változást hozott az újév, erre figyeljen

A kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az szja-mentességre, 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-től az 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után - ez az egyik legfontosabb az idei adózás tekintetében. Most januárban tehát elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik 40. életévüket 2025. december 31. után töltik be.

A 2026-os év számos változást hozott magával adózás terén is/Fotó: MTI/Faludi Imre

Kedvezően változtak 2026. január 1-től a harminc év alatti édesanyák adómentességének szabályai. A kedvezmény jövőre már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető, és a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető – derül ki a NAV lapunkhoz eljuttatott összefoglalójából.

Tavaly januárhoz képest – két lépcsőben – megduplázódott a családi adókedvezményként igénybe vehető összeg:

2026. január 1-től egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer,

két gyermek esetében 40 ezer,

három vagy több gyermeknél pedig 66 ezer forint jár gyermekenként a családoknak.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak utáni pedig már havi nettó 20 ezer forintig vehető igénybe.

Az édesanyáknak a kedvezmény igénybevétele is sokkal könnyebb: egyrészt az úgynevezett összevont nyilatkozat (ANYACSKA) révén, amelyben az „anyakedvezményeket”, valamint a családi adó- és járulékkedvezményt egyszerre lehet érvényesíteni. Másrészt az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell azt évente kérni. Jó hír annak a több mint 140 ezer háromgyermekes édesanyának, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, hogy nem kell „újra” nyilatkozzanak januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít.

Az édesanyáknak, valamint a családoknak járó kedvezményekről minden információ megtalálható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján. Az első, „Anyák kedvezménye” csempében a legfontosabb tudnivalók mellett az azonosítást követően egyetlen kattintással érhetőek el az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok.