Drasztikus lépésre készül egy újabb kerület Budapesten – sok lakástulajdonos aggodhat most

Szigorítana az airbnb szabályokon a főváros első kerülete, ahol akár be is tilthatják a rövid távú lakáskiadást. Elsőként a VI. kerületben lépett érvénybe ilyen szigorítás az airbnb lakásokkal szemben, ahol a kiadó lakások átlagos bérleti díja 1 százalékkal csökkent egy év alatt - hívta fel a figyelmet közleményében az ingatlan.com.

Az airbnb tiltás miatt, aggodhatnak a korábban befeketési céllal ingatlan vásárlók.

Fotó: Airbnb

Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere és a kormánypárt országgyűlési képviselőjelöltje, facebookra feltöltött videójában elmondta, hogy az ott élők érdekében párbeszédet kezdeményez a szomszédos kerületek polgármestereivel a rövid távú lakáskiadás – népszerűbb nevén airbnb-zés - közös szabályozásáról vagy akár tiltásáról is.

Airbnb-tiltás: a lakástulajdonosok isszák meg a levét?

A budapesti rövid távú lakáskiadás szigorítása – közkeletű nevén az Airbnb-tiltás – egyre több kerületben kerül napirendre. Bár az intézkedések célja hivatalosan a helyben élők védelme és a lakhatási válság enyhítése, a friss adatok alapján egyre világosabb: a legnagyobb vesztesei a lakástulajdonosok, különösen azok, akik befektetési céllal vásároltak ingatlant.

Újabb kerületek léphetnek a tiltás útjára

A belső pesti városrészek után már a budai oldal sem kivétel. Az I. kerület vezetése – Fazekas Csilla alpolgármester bejelentése szerint – akár a rövid távú lakáskiadás teljes tiltását is mérlegeli, egyeztetve a szomszédos kerületekkel. A példa adott: VI. kerület volt az első, ahol a lakáshotelek betiltása mellett döntöttek.

Fontos hangsúlyozni, hogy Budapesten 2026 végéig él az úgynevezett Airbnb-moratórium, amely megakadályozza az új engedélyek kiadását. A már működő lakások ugyan még kiadhatók, de a kerületi szintű tiltások ezt a lehetőséget is elvehetik a tulajdonosoktól.

Mit mutat a terézvárosi példa?

A szigorítások hatása a számokban már most megjelent – és nem a tulajdonosok javára. 2026 januárjában a VI. kerületben a kiadó lakások medián bérleti díja 282,5 ezer forint volt, ami 1%-os csökkenést jelent éves szinten. Ez önmagában is figyelmeztető jel azoknak a befektetőknek, akik stabil vagy növekvő hozamra számítottak. A tiltás következtében sok korábbi Airbnb-lakás kényszerült át a hosszú távú bérleti piacra. Ennek eredménye:

28%-kal nőtt a kínálat (közel 1250 lakásra),

miközben Budapesten összességében csökkent az albérletek száma.

A túlzott kínálat pedig törvényszerűen lenyomja az árakat, rontva a tulajdonosi megtérülést.

Eladási kényszer, csökkenő érték

A rövid távú kiadás ellehetetlenülése nemcsak a bérleti bevételeket érinti. Terézvárosban egy év alatt: 33%-kal nőtt az eladó lakások száma, ami arra utal, hogy sok tulajdonos inkább kiszáll a piacról. Ez különösen fájdalmas azoknak, akik magas vételáron, hitelből vásároltak, kifejezetten Airbnb-célra. A hirtelen megnövekedett eladási kínálat árnyomást gyakorol az ingatlanárakra, csökkentve a befektetések értékét.