Így maradhat meg a kedvenc éttermünk – mentőövet kaptak a vendéglátók

A Magyar Étterem Szövetség üdvözli azt az intézkedéscsomagot, amelyet a kormány az éttermek és a vendéglátóipar támogatására jelentett be. Az akcióterv több olyan ponton ad érdemi választ a szektor régóta fennálló problémáira, miközben újra megnyithatja az utat a céges és üzleti vendégkör visszatérése előtt – közölte a szövetség.

Az új akcióterv érdemi könnyítéseket hozhat az éttermeknek és visszacsábíthatja a céges vendégeket/ Fotó: Nikolett-Fazekas/Getto-Gulyas

Ezek változhatnak az akcióterv segítségével

A vendéglátóipar az utóbbi években egyszerre több oldalról került nyomás alá, miközben a kereslet szerkezete is átalakult. Eltűnt a céges vendégkör, megugrottak a működési költségek, beszűkült a pénzügyi mozgástér, megnőtt az adminisztráció és az adóteher, ezáltal kockázatossá vált a hosszú távú tervezés. A covid után még mindig nem regenerálódott teljesen az ágazat, ezért is vált szükségessé a mostani kormányzati intézkedéscsomag.

Zsidai Roy, a Magyar Étterem Szövetség elnöke a közleményben jelezte: a szövetség egy részletes, gyakorlati javaslatcsomagot állított össze a döntéshozók számára.

A döntés nem elméleti szinten közelít a vendéglátáshoz, hanem láthatóan figyelembe veszi a mindennapi működésből érkező szakmai visszajelzéseket. Újabb fontos pillanat, amikor ezek valóban megjelennek a szabályozásban

– fogalmazott. Szerinte a csomag több pontja is azt jelzi, hogy a vendéglátást nem problémaként, hanem gazdasági és társadalmi értéket teremtő ágazatként kezeli a döntéshozatal.

Az akcióterv egyik legnagyobb horderejű eleme a reprezentációs adó csökkentése, amely hosszú idő után hozhat érdemi fordulatot az üzleti célú éttermi fogyasztásban. „Az üzleti ebédek, vacsorák és céges rendezvények a gazdaság természetes részei. Az akcióterv most végre megszünteti azt a büntető jellegű adóterhet, amely eddig indokolatlanul visszafogta ezt a forgalmat” – hangsúlyozta a szövetség elnöke.

A változás több területen is érezhető hatással járhat:

új üzleti forgalmat terel vissza az éttermekbe,

élénkíti a céges rendezvények piacát,

fehéríti a vendéglátást,

kiszámíthatóbb működést teremt a vállalati szektor számára.

Ezt jelentheti az akcióterv az éttermek mindennapjaiban

Az intézkedéscsomag közvetlenül érinti az éttermek működését és pénzügyi mozgásterét. Az akcióterv legfontosabb elemei:

Reprezentációs adó részleges kivezetése: az éttermi céges fogyasztás után fizetendő adót árbevétel-arányosan, 1 százalékig, de legfeljebb évi 100 millió forintig kivezetik. Az intézkedés 2026. január 1-jétől visszamenőleg alkalmazható. Turizmusfejlesztési hozzájárulás csökkentése: a hozzájárulás mértéke 4 százalékról 2 százalékra mérséklődik, ami azonnali költségcsökkenést jelent. Hatályos: 2026. február 1-től. Kedvezményes bérkifizetések bővítése: az éttermek árbevételük 20 százalékát fordíthatják kedvezményesen adózó szervizdíjas bérkifizetésre, akkor is, ha ténylegesen alacsonyabb szervizdíjat alkalmaznak. Kedvezményes forgóeszközhitel: a Kisfaludy-program keretében legfeljebb 10 millió forintos hitel válik elérhetővé, amelynek egy része feltételek mellett vissza nem térítendő támogatássá alakulhat. Adminisztrációcsökkentés és papírmentesítés: A 2027-ig tervezett digitalizáció jelentős idő- és költségmegtakarítást hozhat a szektor számára.

A Magyar Étterem Szövetség szerint az akcióterv összességében azt teszi lehetővé, hogy az éttermek ne pusztán túlélésre, hanem hosszabb távú működésre és fejlesztésre rendezkedjenek be.