Ez mindent megváltoztat! Megérkezett a papírból készült akkumulátor

Idén Las Vegasban, az Egyesült Államokban rendezték meg a világ legnagyobb technológiai vásárát a 2026-os Consumer Electronics Show-t, amelynek az egyik legnagyobb szenzációja a szóban forgó "papírakkumulátor" lett. Nem véletlenül, hiszen a megújuló alapanyagokból készülő "papírakkumulátor" amellett, hogy teljes mértékben komposztálható, előállítása ráadásul kWh-ként majdnem kétszer olcsóbb, mint a lítium akkumulátoroké – mondta el a gyártó, szingapúri vállalat.

Ez mindent megváltoztat! Megérkezett a teljesen lebomló és újratölthető papírból készült akkumulátor. Fotó: flintlabs.com

Teljesen átformálhatja a jövőt az új akkumulátor

A Flint először 2023 végén, egy San Franciscó-i TechCrunch rendezvényen mutatta be technológiáját. Majd egy évvel később a vállalat bejelentett egy 2 millió dolláros seed fundot (vagy magyarul magvető befektetés, és egy startup első hivatalos finanszírozási körét jelenti), amely lehetővé tette a kísérleti gyártás elindítását. A Flint eddig a Logitechet és az Amazont nevezte meg az új akkumulátor kísérleti ügyfeleiként, így hamarosan olyan kézi eszközökbe is bekerülhet a találmány, mint a Kindle vagy a Fire TV. Ugyanakkor a gyártó szerint az akkumulátor végül otthonok, elektromos járművek, orvosi technológiák, sőt műholdak vagy űrhajók áramellátására is használható lesz.

„A gyártás megkezdése fordulópont, mert azt jelenti, hogy papírakkumulátoraink a prototípusokon túl valódi eszközökké válhatnak, valós mennyiségben, olyan minőségellenőrzésekkel, amelyeket az ügyfelek validálhatnak” – nyilatkozta Carlo Charles, a Flint alapítója és vezérigazgatója.

Fotó: flintlabs.com

A "papírakkumulátor", amely alternatívát kínálhat a hagyományos akkumulátorokkal szemben, nem igényel lítiumot, amelynek bányászata rendkívül környezetszennyező, és káros mind a vizekre, mind a földekre, sőt a helyi közösségekre nézve is, például Chile száraz Atacama régiójában, ahol a mai lítium nagy részét kitermelik. Sőt, nem használ sem kobaltot, sem nikkelt. Ehelyett nem mérgező, megújuló anyagokból készül, amelyeket vákuumzáras tasakba csomagolnak.

Amikor az akkumulátorra már nincs szükség, a felhasználók újrahasznosíthatják egyes részeit, vagy egyszerűen eláshatják azokat a talajban, ahol hat héten belül lebomlanak, és nem hagynak maguk után káros maradványokat.

A kialakításának köszönhetően az akkumulátor vékony és hajlítható, ami a vállalat szerint végső soron újraértelmezheti az általa működtetett termékek alakját is – gondoljunk például a zökkenőmentesen összecsukható okostelefonokra, vagy a könnyebb, tágasabb elektromos járművekre, amelyeknek így már nem kell merev akkumulátorcsomagot befogadniuk.