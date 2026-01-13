Ez mindent megváltoztat: épül a modern világ egyik új csodája

A német Herrenknecht mérnöki cég által készített jelentés megállapította, hogy Spanyolország és Marokkó közötti tengerszakaszon egy vasúti alagút fúrása a jelenlegi technológiával lehetséges lenne. A vizsgálatot a spanyol kormány SECEGSA (a Gibraltári-szoroson átívelő vezetékes kommunikációval foglalkozó spanyol vállalat) vállalatának kérésére készítették. A tanulmány, amely június óta van a spanyol kormány birtokában, megerősíti, hogy a rendkívüli komplexitás ellenére a jelenlegi technológia képes a projekt megvalósítására, feltéve, hogy az alagútfúró gépeket kifejezetten erre a környezetre tervezik.

Zöld utat kaphat a Gibraltári-szoros alatti vasúti alagút építése. Fotó: Shutterstock

Az alagút körülbelül 67,5 kilométer hosszú lesz, összekötve Spanyolország déli részét Marokkó északi részével

Az első javaslatok Spanyolország és Marokkó "egyesítésére" még az 1980-as években jelentek meg, sőt a kontinensek közötti összeköttetés lehetőségeiről azóta is folyamatosan végeztek felméréseket a spanyolországi Secegsa és a marokkói SNED állami tulajdonú szervezetek koordinálásával. A gazdasági nehézségek, a technikai korlátok és a diplomáciai feszültségek azonban eddig megakadályozták az alagút-projekt kivitelezését.

A Marokkó–Spanyolország alagút iránti kormányzati érdeklődés nemrégiben viszont újra feléledt, különösen mióta Marokkót Spanyolországgal és Portugáliával együtt társrendezőnek választották a 2030-as világbajnokságnak. A projektet a tisztviselők az Európa és Afrika közötti mobilitás és kereskedelem fellendítését célzó hosszú távú kapcsolatként fogalmazták meg. Ráadásul most a meglévő források lehetővé tennék a két ország számára, hogy ismét nekifussanak az eddigi terveknek.

A Herrenknecht mérnöki cég jelentése azonban a pozitív értékelése ellenére azt is hangsúlyozza, hogy a projekt a világ legnagyobb és legösszetettebb mérnöki vállalkozásai közé tartozna, mind méretét, mind a műszaki és geológiai kihívásokat tekintve.

A teljes költség a becslések szerint körülbelül 8,5 milliárd euró (közel. 3. 800 milliárd forint) lesz,

amely magában foglalja egy kutatóalagút fúrását, a fő alagutak, a terminálállomások, valamint a műszaki, üzemeltetési és biztonsági berendezések teljes skálájának megépítését.