Ez mindent megváltoztat: épül a modern világ egyik új csodája

A német Herrenknecht mérnöki cég által készített jelentés megállapította, hogy Spanyolország és Marokkó közötti tengerszakaszon egy vasúti alagút fúrása a jelenlegi technológiával lehetséges lenne. A vizsgálatot a spanyol kormány SECEGSA (a Gibraltári-szoroson átívelő vezetékes kommunikációval foglalkozó spanyol vállalat) vállalatának kérésére készítették. A tanulmány, amely június óta van a spanyol kormány birtokában, megerősíti, hogy a rendkívüli komplexitás ellenére a jelenlegi technológia képes a projekt megvalósítására, feltéve, hogy az alagútfúró gépeket kifejezetten erre a környezetre tervezik.
Az alagút körülbelül 67,5 kilométer hosszú lesz, összekötve Spanyolország déli részét Marokkó északi részével
Az első javaslatok Spanyolország és Marokkó "egyesítésére" még az 1980-as években jelentek meg, sőt a kontinensek közötti összeköttetés lehetőségeiről azóta is folyamatosan végeztek felméréseket a spanyolországi Secegsa és a marokkói SNED állami tulajdonú szervezetek koordinálásával. A gazdasági nehézségek, a technikai korlátok és a diplomáciai feszültségek azonban eddig megakadályozták az alagút-projekt kivitelezését.
A Marokkó–Spanyolország alagút iránti kormányzati érdeklődés nemrégiben viszont újra feléledt, különösen mióta Marokkót Spanyolországgal és Portugáliával együtt társrendezőnek választották a 2030-as világbajnokságnak. A projektet a tisztviselők az Európa és Afrika közötti mobilitás és kereskedelem fellendítését célzó hosszú távú kapcsolatként fogalmazták meg. Ráadásul most a meglévő források lehetővé tennék a két ország számára, hogy ismét nekifussanak az eddigi terveknek.
A Herrenknecht mérnöki cég jelentése azonban a pozitív értékelése ellenére azt is hangsúlyozza, hogy a projekt a világ legnagyobb és legösszetettebb mérnöki vállalkozásai közé tartozna, mind méretét, mind a műszaki és geológiai kihívásokat tekintve.
A teljes költség a becslések szerint körülbelül 8,5 milliárd euró (közel. 3. 800 milliárd forint) lesz,
amely magában foglalja egy kutatóalagút fúrását, a fő alagutak, a terminálállomások, valamint a műszaki, üzemeltetési és biztonsági berendezések teljes skálájának megépítését.
A Nagy-Britanniát Észak-Franciaországgal összekötő Csatorna-alagút ihlette tenger alatti összeköttetést a Dél-Spanyolországot és a marokkói partvidéket összekötő 14 kilométeres szoros alatt ásnák ki. Az eddigi információk alapján az alagút körülbelül 67,5 kilométer hosszú lenne, amely útvonalnak közel 27 kilométere a víz alatt épülne meg, néhol 475 méterrel a tengerszint alatt. Ha a terv megvalósul akkor nemcsak, hogy a világ egyik leghosszabb alagútja épül majd meg, de egy úttörő új rendszert is, amelyben az áruk olcsóbban és gyorsabban szállíthatók Afrika és Európa között.
A spanyol Ineco tanácsadó cég 2027-re tervezi a terv kidolgozását, és a kormányzati jóváhagyás várhatóan már abban az évben meg is érkezik. Ha a projekt zöld utat kap, abban az esetben az alagút terepmunkálatai várhatóan 2030-ban kezdődnek, a fő építkezés pedig 2035 és 2040 között lesz. Elkészülte után a vasúti utazás a két kontinens közt mindössze 30 percig tart majd, és nagysebességű AVE vonatokon is lehet majd utasokat, valamint teherárut szállítani.