Levágja a sertéshús árát a népszerű diszkontlánc; mutatjuk, mennyit spórolnak így a vásárlók!

Az áruházlánc 2021 novemberében hozta meg azt a döntést, hogy állandó kínálatába kizárólag magyar beszállítóktól vásárol friss húst, akik csak hazai tartásból, vágásból és feldolgozásból származó friss hússal látják el az áruházlánc valamennyi üzletét – és ehhez az intézkedéséhez a mai napig tartja magát a vállalat. Így a jelenlegi árcsökkentésben szereplő friss sertéshúsok mindegyike kizárólag magyar forrásból származik, valamennyi az Aldi saját márkás „Húsmester” termékcsaládjának tagja.

Az Aldi 12-féle sertéshús árát csökkenti január 15-től (illusztráció)

Fotó: Pexels

Ezek lesznek az új árai a sertéshúsnak az Aldinál

A vállalat tájékoztatása szerint az árcsökkentett termékek között a magyar gasztronómiában nélkülözhetetlen alapanyagok találhatóak, így

többféle sertéskaraj, -tarja, és

mérséklődik az ára darált sertéshúsnak, -combnak, oldalasnak is.

A legnagyobb árcsökkenés

a sertéscombból készült gulyáshúsnál jelentkezik, aminek 500 grammos csomagja 16 százalékkal kerül kevesebbe január 15-től, 1229 Ft helyett 1029 Ft-ba.

A darabolt sertéskaraj kilója császárlánccal, papszelettel 14 százalékkal lesz olcsóbb, mint korábban, így 1915 Ft helyett 1639 Ft-ba kerül.

Az egyik legnépszerűbb sertéshús, a 20 százalék zsírtartalmú darált hús félkilós csomagja pedig 6 százalékkal mérséklődik, 1169 Ft-ról 1099 Ft-ra.

A csont nélküli szeletelt tarja 500 grammos ára 1499 Ft-ról 1379 Ft-ra esik, azaz 8 százalékkal csökken.

Az árcsökkentés országszerte, valamennyi Aldi-áruházban érvényes, január 15-től

– adott tájékoztatást a vállalat.

Az Aldi cégjelzése

Fotó: Origo

A vállalat azt is közölte, hogy folyamatosan keresik az olcsóbb beszerzési forrásokat, újratárgyalják meglévő beszállítói szerződéseiket, hogy az elért előnyöket vásárlói számára árcsökkentés formájában adhassák tovább, ezzel is támogatva a magyar családokat.

