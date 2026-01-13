Levágja a sertéshús árát a népszerű diszkontlánc; mutatjuk, mennyit spórolnak így a vásárlók!

Hírlevél
Az Aldi Magyarország tájékoztatása szerint folytatják árcsökkentésüket: tizenkétféle friss sertéshús árát mérsékli 2026. január 15-től, átlagosan több mint 7 százalékkal. A magyar Aldi az egy héttel korábbi tejtermék-árcsökkentési intézkedése után januárban már második alkalommal mérsékli számos termék fogyasztói árát.
Az áruházlánc 2021 novemberében hozta meg azt a döntést, hogy állandó kínálatába kizárólag magyar beszállítóktól vásárol friss húst, akik csak hazai tartásból, vágásból és feldolgozásból származó friss hússal látják el az áruházlánc valamennyi üzletét – és ehhez az intézkedéséhez a mai napig tartja magát a vállalat. Így a jelenlegi árcsökkentésben szereplő friss sertéshúsok mindegyike kizárólag magyar forrásból származik, valamennyi az Aldi saját márkás „Húsmester” termékcsaládjának tagja. 

Az Aldi 12 féle sertéshús árát csökkenti január 15-től (illusztráció)
Az Aldi 12-féle sertéshús árát csökkenti január 15-től (illusztráció)
Fotó: Pexels

Ezek lesznek az új árai a sertéshúsnak az Aldinál

A vállalat tájékoztatása szerint az árcsökkentett termékek között a magyar gasztronómiában nélkülözhetetlen alapanyagok találhatóak, így 

  • többféle sertéskaraj, -tarja, és 
  • mérséklődik az ára darált sertéshúsnak, -combnak, oldalasnak is. 

A legnagyobb árcsökkenés

a sertéscombból készült gulyáshúsnál jelentkezik, aminek 500 grammos csomagja 16 százalékkal kerül kevesebbe január 15-től, 1229 Ft helyett 1029 Ft-ba.

A darabolt sertéskaraj kilója császárlánccal, papszelettel 14 százalékkal lesz olcsóbb, mint korábban, így 1915 Ft helyett 1639 Ft-ba kerül. 

Az egyik legnépszerűbb sertéshús, a 20 százalék zsírtartalmú darált hús félkilós csomagja pedig 6 százalékkal mérséklődik, 1169 Ft-ról 1099 Ft-ra. 

A csont nélküli szeletelt tarja 500 grammos ára 1499 Ft-ról 1379 Ft-ra esik, azaz 8 százalékkal csökken. 

Az árcsökkentés országszerte, valamennyi Aldi-áruházban érvényes, január 15-től 

adott tájékoztatást a vállalat.

Aldi
Az Aldi cégjelzése
Fotó: Origo 

A vállalat azt is közölte, hogy folyamatosan keresik az olcsóbb beszerzési forrásokat, újratárgyalják meglévő beszállítói szerződéseiket, hogy az elért előnyöket vásárlói számára árcsökkentés formájában adhassák tovább, ezzel is támogatva a magyar családokat.

A hét első napján a magyarországi Lidl jelentett be árcsökkentést a csirkehúsra. Az Origón ebben a cikkben olvashatja el ennek részleteit.

 

