Döbbenetes leépítésbe kezdett az Aldi – magyarok is érintettek?

Az Aldi Süd állítólag megerősítette azt az információt a Német Sajtóügynökségnek (DPA), hogy jelentős létszámcsökkentésre készül németországi központjában, ugyanakkor nem közölt pontos adatot arról, hány álláshely van veszélyben. A döntés elsősorban a számvitel, a humánerőforrás és a beszerzés területén dolgozókat érinti, és egy olyan folyamat része, amely a hírek szerint már tavaly megkezdődött.

Több száz dolgozótól válik meg az Aldi Süd németországi központjában (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Aldi Süd: leépítés várható, indoklás még nincs

A vállalat közlése szerint az Aldi „mindig is a karcsú szervezeti struktúrákat és hatékony folyamatokat részesítette előnyben”, ugyanakkor nem tértek ki konkrét okokra, amelyek a mostani lépést indokolnák. Feltételezhető, hogy az Aldi Süd átszervezéssel, a dolgozók számának csökkentésével reagál a gazdasági nehézségekre, az emelkedő bér- és energiaköltségekre.

Az Aldi Süd németországi központja Mülheim an der Ruhr városában található, ahol mintegy 2 000 ember dolgozik – írja az ESM.

A diszkontlánc országos szinten 50 000 fős munkaerő-állománnyal rendelkezik, míg üzlethálózata körülbelül 2 000 áruházból áll Németországban.

Az értesülések szerinti több száz fős leépítés a teljes dolgozói létszámhoz képest az arányokat tekintve nem jelentős, súlyát az adja, hogy főként az irodai munkakörökben dolgozókat érinti, és koncentráltan a vállalairányítás szintjén valósul meg.

Egyesülhet a két Aldi?

Mint ismert, az Aldi márkanév vállalati szinten valójában két nagy céget, az Aldi Süd-öt és az Aldi Nord-ot takarja, az egyes európai országok piacokként a déli vagy az északi ághoz tartoznak (olykor egy országon belül mindkét ág jelen van). Tavaly több német médium arról számolt be, hogy az Albrecht és a Heister család – akik az Aldi Nordot, illetve az Aldi Südöt birtokolják – tárgyalásokat folytatnak a két Aldi-ág egyesítéséről. Az Aldi szétválásról, az előzményekről, az egyesülés lehetséges előnyeiről az Origón is foglalkoztunk, arról cikkünket itt találja.

A létszámleépítésről szóló hírek kapcsán most újra figyelmet kaphat az esetleges fúzió, hiszen alighanem lehetőséget ad jelentős költségcsökkentésre a most külön működő két ág számára.

A lehetséges egyesülést „történelmi lépésként” is emlegetik, de a tavalyi híresztelések ellenére jelenleg is még az előkészítő, feltérképezési szakaszban járhat. A tervek szerint egy közös holdingvállalat jöhetne létre, amelyben mindkét család azonos képviselettel rendelkezne.