A Netflix brutális költségvetéssel csinált halálközeli műsort Tajpejben – videó

Biztosítás nélkül, úgynevezett szólómászással mászta meg Alex Honnold amerikai sziklamászó, extrémsportoló Tajvan fővárosában az 508 méter magas Taipei 101 felhőkarcolót. Honnold nagyjából másfél óra alatt jutott fel az épület tetejére. Az amerikai sziklamászó az Expressnek elmondta, hogy bődületes összeget fizettek neki a látványosságért, de ettől függetlenül ingyen is megcsinálta volna.

365 ezer fontot, azaz több mint 160 millió forintot kapott Alex Honnold a mutatványért

A New York Times szerint a mászásért hatszámjegyű összeget fizettek neki – a honoráriumát körülbelül 500 000 dollárra (kb. 161 millió forintra) becsülték.

A Tapei 101 felhőkarcoló, ahogy a neve is sugallja, 101 emeletes, a legnehezebb része pedig a középső 64 emelete – a „bambuszdobozok”, amelyek az épület jellegzetes megjelenését is adják. Alex Honnold a megelőző napokban kötéllel gyakorolt a több mint 500 méter magas épületen, a projektre pedig nagyjából két és fél hónapig készült. A Netflix "Skyscraper Live" címen sugározta az akciót. A mászást eredetileg szombatra tervezték, de az időjárás miatt végül egy nappal elhalasztották.

A CNN a Netflixre hivatkozva arról számolt be, hogy a közvetítés 10 másodperces késleltetéssel ment adásba. Thomas Horky német média- és sporttudós a dpa német hírügynökség beszámolója szerint a svájci közszolgálati SRF-nek úgy nyilatkozott, hogy szerinte "etikailag nem védhető", ha emberek egy potenciálisan halálos kockázatú eseményt élő közvetítésben néznek végig.

A Taipei 101-et korábban is megmászták, 2004-ben Alain Robert francia mászó - becenéven Spiderman - négy óra alatt jutott fel, de biztosítókötéllel. Alex Honnold azonban kevesebb mint a felére javította a torony megmászásának időrekordját: egy óra 31 perc alatt teljesítette az emelkedőt.

Egyébiránt Alex Honnold extrém sziklamászó hírnevét a Free Solo című dokumentumfilm alapozta meg, amely 2019-ben Oscar-díjat kapott. A filmben a Yosemite Nemzeti Parkban található El Capitan sziklafalat mássza meg szintén szólómászással.