Bődületes a kereslet az állampapírok iránt, brutális az új sztárpapír forgalma

A lakossági állampapírok tavaly is nagyon népszerű befektetési formának bizonyultak, de az idei év különösen kiugró forgalommal indult: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) statisztikája szerint az év első hetében 81,2 milliárd forintnyi lakossági kötvényre volt kereslet a hazai piacon, közel kétszer annyira, mint a tavalyi év utolsó hetében.

Január első hetében berobbant a lakossági állampapírok kereslete

Fotó: Shutterstock

Ráadásul ez a tendencia folytatódhat, legalábbis erre utal, hogy az ÁKK várakozásai szerint 2026-ban még a tavalyinál is nagyobb lehet a lakossági állampapírok kereslete. A magyar állampapírok kapcsán a külföldi elemzők is kifejezetten optimisták.

A FixMÁP idén is a legkeresettebb állampapír

Az 1. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult.

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 40,9 milliárd forint, közel 20 milliárd forinttal több mint az előző héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 17,5 milliárd forint, közel 10 milliárd forinttal több mint az 52. héten. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,4 milliárd forint, 4 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 3,6 milliárd forint, közel háromszor annyi, mint egy héttel korábban. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 100 millió forinttal több az előző héthez mérten.

Átalakult az állampapírpiaci kínálat

A statisztikai adatok különösen annak fényében válnak értelmezhetővé, hogy az ÁKK októbertől megújította a lakossági állampapír-portfóliót: a FixMÁP és a MÁP Plusz a korábbiaknál is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal állnak a befektetők rendelkezésére.

A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre. Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nőtt, vagyis ez a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között.

A sávos, fix kamatozással kapható MÁP Plusz az első évben 6,50 százalékos a kamatszint a futamidő ötödik évére fokozatosan 7,50 százalékra nő.

A változó kamatozású BMÁP továbbra is a háromhónapos diszkontkincstárjegyek hozamához igazodik. 6 évre köthető le 6,85 százalékos éves induló kamattal, az első négy évben a korábbi 1 százalékos kamatfelár helyett 0,75 százalékos kamatprémiumot, azt követően további 0,25 százalék hűségprémiumot, azaz lejáratig való tartás mellett összesen 1,00 százalékot biztosít.