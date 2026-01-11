Hírlevél
Visszafelé sült el Magyar Péter támadása – saját kezűleg erősítette a Fidesz kampányát

állampapír

Bődületes a kereslet az állampapírok iránt, brutális az új sztárpapír forgalma

15 perce
Olvasási idő: 10 perc
Az Államadósság Kezelő Központ várakozásai szerint 2026-ban még a tavalyinál is nagyobb lehet az állampapírok iránti kereslet. Az év kiugró forgalommal indult a lakossági állampapírok piacán: kétszer annyit vásároltak belőlük a befektetők, mint december utolsó hetében. Emellett kiemelkedő kereslet és túljegyzés mutatkozott a 3 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátáson is, ami a külföldi befektetők töretlen bizalmát jelzi.
A lakossági állampapírok tavaly is nagyon népszerű befektetési formának bizonyultak, de az idei év különösen kiugró forgalommal indult: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) statisztikája szerint az év első hetében 81,2 milliárd forintnyi lakossági kötvényre volt kereslet a hazai piacon, közel kétszer annyira, mint a tavalyi év utolsó hetében. 

A lakossági állampapírokkal az állam és a tulajdonosok is jól járnak, októbertől változik a portfólió (illusztráció)
Január első hetében berobbant a lakossági állampapírok kereslete
Fotó: Shutterstock 

Ráadásul ez a tendencia folytatódhat, legalábbis erre utal, hogy az ÁKK várakozásai szerint 2026-ban még a tavalyinál is nagyobb lehet a lakossági állampapírok kereslete. A magyar állampapírok kapcsán a külföldi elemzők is kifejezetten optimisták.

A FixMÁP idén is a legkeresettebb állampapír

Az 1. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult.

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 40,9 milliárd forint, közel 20 milliárd forinttal több mint az előző héten. 
  2. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 17,5 milliárd forint, közel 10 milliárd forinttal több  mint az 52. héten. 
  3. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,4 milliárd forint, 4 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. 
  4. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 3,6 milliárd forint, közel háromszor annyi, mint egy héttel korábban.
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 100 millió forinttal több az előző héthez mérten. 

Átalakult az állampapírpiaci kínálat

A statisztikai adatok különösen annak fényében válnak értelmezhetővé, hogy az ÁKK októbertől megújította a lakossági állampapír-portfóliót: a FixMÁP és a MÁP Plusz a korábbiaknál is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal állnak a befektetők rendelkezésére.

A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre. Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nőtt, vagyis ez a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között.

A sávos, fix kamatozással kapható MÁP Plusz az első évben 6,50 százalékos a kamatszint a futamidő ötödik évére fokozatosan 7,50 százalékra nő.

A változó kamatozású BMÁP továbbra is a háromhónapos diszkontkincstárjegyek hozamához igazodik. 6 évre köthető le 6,85 százalékos éves induló kamattal, az első négy évben a korábbi 1 százalékos kamatfelár helyett 0,75 százalékos kamatprémiumot, azt követően további 0,25 százalék hűségprémiumot, azaz lejáratig való tartás mellett összesen 1,00 százalékot biztosít.

A PMÁP futamideje maradt 10 év, csak a kamatozása módosult. Az első kamatperiódusban évi 6 százalék, a második periódustól az infláció feletti kamatprémiumot a korábbi 0,50 százalék helyett 0,10 százalékban határozta meg az adósságkezelő.

A Magyar Államkincstárnál alkalmazandó visszaváltási árfolyam a lakossági állampapírok esetében egységesen 99 százalék, de a MÁP Pluszra a kamatfizetés utáni 5 munkanap során továbbra is 100 százalék. 

A nyomdai termékek, a Babakötvény és az euróban denominált €MÁP kondíciói nem változtak.

állampapír, magyar állampapír, magyarállampapír, illusztráció, 2025
Tavaly októberben átalakították az állampapírok kínálatát 
Fotó: Kallus György

Az azóta regisztrált forgalmi adatok alapján kijelenthető, hogy a kínálat átalakításának 

  • két nyertese van, a FixMÁP és a MÁP Plusz, 
  • és két vesztese van, a BMÁP és a PMÁP.

Az átalakítás legnagyobb nyertese a korábban csak a népszerűségi lista második felén kullogó MÁP Plusz lett, kereslete sokszorosára nőtt az októberi átalakulás után, és ugyan a FixMÁP népszerűségét egyelőre nem tudta beérni, kifejezetten vonzó opciót kínál a befektetőknek. Hozama ugyanis gyakorlatilag megegyezik a FixMÁP-éval, továbbá a kamat jóváírását követő napokban névértéken válthatók vissza, szemben a FixMÁP-pal, amelyet 1 százalékos levonás terhel a lejárat előtti visszaváltás esetében.

Elkapkodták az eurókötvényeket

A külföldi befektetők bizalma is töretlen Magyarország iránt, ugyanis az Államadósság Kezelő Központ 2026-os finanszírozási tervével összhangban a héten ismét kiemelkedő kereslet mellett hajtott végre sikeres eurókötvény-kibocsátást, összesen 3 milliárd euró értékben. A kötvényekből 1 milliárd eurónyi zöld kötvény volt. 

A kötvények iránt háromszoros volt a befektetői érdeklődés, és összesen 10 milliárd eurót meghaladó értékű ajánlat érkezett.

  • A 2 milliárd eurónyi, 7 éves futamidejű, 2033-ban lejáró kötvény kamata 4,25 százalék 160 bázispontos hozamfelárral. 
  • Az 1 milliárd eurónyi 12 éves futamidejű, 2038-ban lejáró zöld kötvény kamata 4,875 százalék, 195 bázispontos hozamfelárral. 

Az eurókötvényeket a kiemelkedő érdeklődésnek köszönhetően az eredeti árindikációnál 30, illetve 25 bázisponttal kedvezőbben sikerült árazni.

A magyar államadósság devizaaránya a mostani kibocsátással együtt, a finanszírozási terv teljesülése mellett 2026 végére továbbra is a 30 százalékos középtávú cél körül, a kijelölt tolerancia sávon belül alakul.

A jelentős érdeklődés és az előzetesen vártnál kedvezőbb kamatszint is azt mutatja, hogy Magyarország és a magyar gazdaság iránt továbbra is erős a nemzetközi befektetői bizalom a geopolitikai feszültségek és a német gazdaság nehézségei ellenére is, mivel az államháztartás helyzete stabil, az állami működés finanszírozása pedig megfelelően biztosított. 

Hazánkat globális pénzügyi színtéren továbbra is elismert szereplőként, megbízható partnerként kezelik. 

Ezt a bizalmat a hitelminősítők legutóbbi döntései is igazolták: Magyarország úgy kezdte a 2026-os évet is, hogy a három nagy hitelminősítő – a Fitch Ratings, a Standard and Poors és a Moody’s – egyaránt befektetésre ajánlja.

 

