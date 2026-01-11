Bődületes a kereslet az állampapírok iránt, brutális az új sztárpapír forgalma

A lakossági állampapírok tavaly is nagyon népszerű befektetési formának bizonyultak, de az idei év különösen kiugró forgalommal indult: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) statisztikája szerint az év első hetében 81,2 milliárd forintnyi lakossági kötvényre volt kereslet a hazai piacon, közel kétszer annyira, mint a tavalyi év utolsó hetében.
Ráadásul ez a tendencia folytatódhat, legalábbis erre utal, hogy az ÁKK várakozásai szerint 2026-ban még a tavalyinál is nagyobb lehet a lakossági állampapírok kereslete. A magyar állampapírok kapcsán a külföldi elemzők is kifejezetten optimisták.
A FixMÁP idén is a legkeresettebb állampapír
Az 1. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult.
- Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 40,9 milliárd forint, közel 20 milliárd forinttal több mint az előző héten.
- Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 17,5 milliárd forint, közel 10 milliárd forinttal több mint az 52. héten.
- Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,4 milliárd forint, 4 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten.
- Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 3,6 milliárd forint, közel háromszor annyi, mint egy héttel korábban.
- Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 100 millió forinttal több az előző héthez mérten.
Átalakult az állampapírpiaci kínálat
A statisztikai adatok különösen annak fényében válnak értelmezhetővé, hogy az ÁKK októbertől megújította a lakossági állampapír-portfóliót: a FixMÁP és a MÁP Plusz a korábbiaknál is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal állnak a befektetők rendelkezésére.
A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre. Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nőtt, vagyis ez a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között.
A sávos, fix kamatozással kapható MÁP Plusz az első évben 6,50 százalékos a kamatszint a futamidő ötödik évére fokozatosan 7,50 százalékra nő.
A változó kamatozású BMÁP továbbra is a háromhónapos diszkontkincstárjegyek hozamához igazodik. 6 évre köthető le 6,85 százalékos éves induló kamattal, az első négy évben a korábbi 1 százalékos kamatfelár helyett 0,75 százalékos kamatprémiumot, azt követően további 0,25 százalék hűségprémiumot, azaz lejáratig való tartás mellett összesen 1,00 százalékot biztosít.
A PMÁP futamideje maradt 10 év, csak a kamatozása módosult. Az első kamatperiódusban évi 6 százalék, a második periódustól az infláció feletti kamatprémiumot a korábbi 0,50 százalék helyett 0,10 százalékban határozta meg az adósságkezelő.
A Magyar Államkincstárnál alkalmazandó visszaváltási árfolyam a lakossági állampapírok esetében egységesen 99 százalék, de a MÁP Pluszra a kamatfizetés utáni 5 munkanap során továbbra is 100 százalék.
A nyomdai termékek, a Babakötvény és az euróban denominált €MÁP kondíciói nem változtak.
Az azóta regisztrált forgalmi adatok alapján kijelenthető, hogy a kínálat átalakításának
- két nyertese van, a FixMÁP és a MÁP Plusz,
- és két vesztese van, a BMÁP és a PMÁP.
Az átalakítás legnagyobb nyertese a korábban csak a népszerűségi lista második felén kullogó MÁP Plusz lett, kereslete sokszorosára nőtt az októberi átalakulás után, és ugyan a FixMÁP népszerűségét egyelőre nem tudta beérni, kifejezetten vonzó opciót kínál a befektetőknek. Hozama ugyanis gyakorlatilag megegyezik a FixMÁP-éval, továbbá a kamat jóváírását követő napokban névértéken válthatók vissza, szemben a FixMÁP-pal, amelyet 1 százalékos levonás terhel a lejárat előtti visszaváltás esetében.
Elkapkodták az eurókötvényeket
A külföldi befektetők bizalma is töretlen Magyarország iránt, ugyanis az Államadósság Kezelő Központ 2026-os finanszírozási tervével összhangban a héten ismét kiemelkedő kereslet mellett hajtott végre sikeres eurókötvény-kibocsátást, összesen 3 milliárd euró értékben. A kötvényekből 1 milliárd eurónyi zöld kötvény volt.
A kötvények iránt háromszoros volt a befektetői érdeklődés, és összesen 10 milliárd eurót meghaladó értékű ajánlat érkezett.
- A 2 milliárd eurónyi, 7 éves futamidejű, 2033-ban lejáró kötvény kamata 4,25 százalék 160 bázispontos hozamfelárral.
- Az 1 milliárd eurónyi 12 éves futamidejű, 2038-ban lejáró zöld kötvény kamata 4,875 százalék, 195 bázispontos hozamfelárral.
Az eurókötvényeket a kiemelkedő érdeklődésnek köszönhetően az eredeti árindikációnál 30, illetve 25 bázisponttal kedvezőbben sikerült árazni.
A magyar államadósság devizaaránya a mostani kibocsátással együtt, a finanszírozási terv teljesülése mellett 2026 végére továbbra is a 30 százalékos középtávú cél körül, a kijelölt tolerancia sávon belül alakul.
A jelentős érdeklődés és az előzetesen vártnál kedvezőbb kamatszint is azt mutatja, hogy Magyarország és a magyar gazdaság iránt továbbra is erős a nemzetközi befektetői bizalom a geopolitikai feszültségek és a német gazdaság nehézségei ellenére is, mivel az államháztartás helyzete stabil, az állami működés finanszírozása pedig megfelelően biztosított.
Hazánkat globális pénzügyi színtéren továbbra is elismert szereplőként, megbízható partnerként kezelik.
Ezt a bizalmat a hitelminősítők legutóbbi döntései is igazolták: Magyarország úgy kezdte a 2026-os évet is, hogy a három nagy hitelminősítő – a Fitch Ratings, a Standard and Poors és a Moody’s – egyaránt befektetésre ajánlja.