Lépett a közép-európai Amazon: 21 millió vásárlóhoz nyílt meg az út a magyar vállalkozások előtt

Közel másfél éve jött Magyaroszágra a „Közép-Európa Amazonjaként” emlegetett Allegro, mely a 2024-re közölt adatok szerint nem pusztán Lengyelország legnagyobb, a régió, sőt, a kontinens egyik legnagyobb online piactere volt. Miként az Origo megírta, a vállalat saját közlése szerint a havi látogatások száma közelíti a 200 milliót, és mintegy 20 millióra tehető egy hónapban a vásárlást bonyolítók száma. A Mall.hu néven ismert webáruház nem sokkal ezt követően át is költözött az Allegróra. A magyar piac már megnyílt a régiós kereskedők előtt, most viszont a lengyel alapítású vállalat meglépte, amit meg kellett lépnie: 21 milliós régiós vásárlói kört szólíthatnak meg a magyar kereskedők külön étékesítési csatorna nélkül.
Allegro: jó az ütemezés a Temu által leuralt magyar online kereskedelem számára
Az Allegro nyitása vélhetően egyébként is jó pillanatban éri a magyar online (is) kereskedőket. Bár a friss elemzés szerint a magyarok 2025-ös e-kereskedelmi költései elérhették a 2100 milliárd forintot, a képet komolyan árnyalja, hogy a költések jelentős része nem belföldi webáruházakban, hanem kínai hátterű online piactereken valósult meg. Az Allegro nyitása a magyar keresdők felé lendületet adhat forgalmuk nüvelésének, különösen azért, mert a cég – csakúgy, mint a magyar vásárlólnak szállító régiós kereskedőknél – támogatja, hogy a csomagküldés barátságos áron zökkenőmentesen valósuljon meg.
A vállalat szerint az Allegro-szállítás a platform által biztosított ingyenes eszköz, amellyel az eladók egyszerűbben tudják postára adni csomagjaikat. Az eszköz integrálja a platformmal szerződésben lévő szállítókat és azok egyedi árlistáit, hogy a vásárlói megrendelések feladása zökkenőmentes és a csomagok útja teljes mértékben nyomon követhető legyen.
Minden magyar kereskedő versenyképes áron férhet hozzá a DPD hazai és nemzetközi szállítási szolgáltatásához
– jelzi ezzel kapcsolatban a vállalat.
21 millió aktív vásárlót ígér a magyar kereskedőknek a vállalat
Michał Marcińczyk, az Allegro nemzetközi terjeszkedésért felelős igazgatója nyilatkozata szerint „a magyar eladóknak ezentúl nem kell külön platformokat kezelniük és listákat többször létrehozniuk: mostantól egyetlen felületen és az általuk támogatott szállítási módokon keresztül elérhetik a régió több mint 21 millió aktív vásárlóját.
Ez hatalmas új értékesítési potenciált jelent a helyi kereskedők számára, függetlenül vállalkozásuk méretétől.
A vállalat azt ígéri, hogy úgy támogatja a magyar kereskedőket a régiós sikerekben, hogy
- csak a sikeres eladások után számol fel jutalékot, emellett
- segítséget és eszközöket adnak a kereskedőknek a nemzetközi adószabályok betartásához, többek között az egyes országokra vonatkozó útmutatókkal és ingyenes képzésekkel.
Az Allegro leveszi a helyi vállalkozásokról a nemzetközi terjeszkedés adminisztratív terheit, ezáltal lehetővé teszi számukra, hogy erőfeszítéseiket a régióban történő értékesítés növelésére összpontosítsák.
A közép- és kelet-európai határokon átnyúló e-kereskedelem éves növekedési üteme két számjegyű.
A vállalat szerint szolgáltatásuk elindítása hatalmas lehetőséget teremt a magyar cégeknek, hogy belépjenek erre a fellendülésben lévő regionális piacra. „A magyar eladókat több millió új vásárlóval kötjük össze Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában. Ezáltal egy olyan dinamikus környezetet teremtünk a magyar kereskedőknek, amelyben bővíthetik tevékenységüket anélkül, hogy több platformot vagy piacot kellene párhuzamosan kezelniük” – mondta Michał Marcińczyk.