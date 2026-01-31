Hírlevél
Antarktisz

Nem éppen álomállás, de mesés a fizetés – a jég hátára toboroznak munkavállalókat

Egy neves brit sarkkutatóintézet több pozícióba is keres munkavállalókat az idei évre az Antarktiszra, tudományos munkaköröktől kezdve a műszaki támogató személyzetig. Az ottani életkörülmények ugyan embert próbálóak, de magas fizetésekkel csábítanak, ráadásul a megkeresett pénzt szinte teljes egészében félre lehet tenni, mert gyakorlatilag nincs mire elkölteni.
A British Antarctic Survey (BAS) tájékoztatása szerint jelenleg többek között ácsokra, szakácsokra, vízvezeték-szerelőkre, hajókezelőkre, búvárokra, gépkezelőkre és különféle műszaki támogató személyzetre is szükség van az Antarktiszon. Az állásajánlatok folyamatosan kerülnek fel a szervezet online felületére, egészen 2026 márciusáig.

Antarktisz, ANTARCTICA - FEBRUARY 20: Turkish scientists conduct their studies on 'indirect and direct impacts of humans on aquatic ecosystems,' one of the priority scientific themes of national and international significance, during 9th National Antarctic Science Expedition, in Antarctica on February 20, 2025. The 9th National Antarctic Science Expedition continues under the auspices of the Turkish Presidency, Ministry of Industry and Technology and with the coordination of TUBITAK MAM Polar Research Institute. (Photo by Sebnem Coskun/Anadolu via Getty Images)
Több pozícióba keresnek munkavállalókat az Antarktiszra
Fotó: Sebnem Coskun/Anadolu via Getty Images

A meghirdetett munkák éves fizetése 30.244 fonttól indul, ami a jelenlegi árfolyamon nagyjából 13,3 millió forintnak felel meg. A különlegesség azonban nem elsősorban a bér maga, hanem az, hogy az Antarktiszon végzett munka során gyakorlatilag nincs mire elkölteni a fizetést. A munkáltató állja a szállást, az étkezést, az utazást, a speciális ruházatot, a munkaeszközöket és a szükséges képzéseket is, így a dolgozók teljes fizetésüket félretehetik.

Komoly kihívásokat tartogat az Antarktisz

A kutatóállomásokon dolgozók rotációs rendszerben tartózkodnak a térségben: a nyári hónapokban – október és március között – akár ötezren is lehetnek, míg a sötét, zord téli időszakban ez a szám nagyjából ezer főre csökken. 

Persze arra is fel kell készülni, hogy bár az antarktiszi élet egyedülálló élmény, komoly kihívásokkal, pszichés megterheltséggel jár. 

A hosszú elszigeteltség, a szélsőséges időjárás és a külvilággal való korlátozott kapcsolattartás nem mindenkinek való.

Az ottani kutatóállomásokra időről-időre keresnek személyzetet, legutóbb tavaly év elején számoltunk be arról, hogy az Ausztrál Antarktiszi Program keretében több mint kétszáz munkavállalót kerestek a Déli-sarkvidékre: a 2025/26-os időszakra tervezett programra három antarktiszi és egy szubantarktiszi kutatóállomásra toboroztak szakembereket. A Liner szerint a dolgozók a Davis, Mawson és Casey, illetve a Macquarie-szigeten állomásoztak.

A fizetés ez esetben is meglehetősen vonzó volt, ausztrál dollárból forintra átszámítva például a mérnökök vagy egy szakács harminchét millió, egy orvos akár hetvenegy millió, egy kommunikációs operátor harmincnégy millió forinttal is hazatérhetett egy év múltán.

 

 

