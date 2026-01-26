Átlépte az ötezer dolláros álomárat az arany árfolyama

Az arany ára először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros küszöböt, folytatva azt a szédületes emelkedést, amelyet Donald Trump amerikai elnök nemzetközi kapcsolatok átalakítására irányuló politikája, valamint a befektetők államkötvényektől és valutáktól való menekülése és a geopolitikai biztonytalanások tápláltak - közötle a Bloomberg. Az arany ára hétfőn 2,5 százalékos drágulást is mutatott és meghaladta az 5111 dollárt, miután a dollár gyengülése tovább fokozta a keresletet.
A zöldhasú árfolyama hat kereskedési nap alatt közel két százalékot esett, miközben egyre több találgatás lát napvilágot arról, hogy az Egyesült Államok akár Japánt is segítheti a jen erősítésében. Mindez tovább növeli az aggodalmakat az amerikai jegybank szerepét ellátó Federal Reserve (FED) függetlenségével és Trump kiszámíthatatlan politikájával kapcsolatban. Az ezüst ára szintén rekordot döntött, unciánként 110 dollár fölé emelkedett.
Arany: történelmi szerepben
Az arany drámai árfolyam-emelkedése ismét rámutat a nemesfém történelmi szerepére, mint a piaci félelmek egyik legfontosabb mérőszámára. Miután tavaly 1979 óta a legjobb éves teljesítményét érte el, idén eddig már mintegy 18 százalékkal erősödött. A növekedés jelentős részben az úgynevezett leértékelési kereskedelemnek köszönhető, amely során a befektetők kivonulnak a valutákból és az államkötvényekből. A japán kötvénypiacon a múlt héten lezajlott jelentős eladási hullám újabb példája annak, hogy a piac elutasítja a növekvő költségvetési kiadásokat.
Az elmúlt hetekben a Trump-adminisztráció lépései – a Fed elleni támadások, Grönland annektálásával való fenyegetések és a venezuelai katonai beavatkozás lehetősége – szintén megrémítették a piacokat.
„Az arany a bizalom fordítottja” – fogalmazott a Bloomberg hírügynökségnek Max Belmont, a First Eagle Investment Management portfóliómenedzsere, amely több milliárd dollár értékű aranyat tart.
Szerinte a nemesfém fedezetet nyújt a váratlan inflációs hullámok, a piaci visszaesések és a geopolitikai kockázatok fellángolása ellen.
A fejlett gazdaságokban gyorsan növekvő államadósság szintén kulcsfontosságú pillérévé vált az arany árfolyamának emelkedésében. Több hosszú távú befektető úgy véli, hogy az infláció, vagyis a saját fizetőeszköz gyengítése lehet az egyetlen út az államok fizetőképességének fenntartásához, ezért az aranyba menekülnek a vásárlóerő megőrzése érdekében.
John Reade, a World Gold Council vezető stratégája szerint az elmúlt három évben sokkal erősebben jelent meg az aggodalom a hosszú távú adósságpálya miatt. Tapasztalatai alapján ezek az érvek leginkább a családi vagyonkezelő irodáknál kerülnek előtérbe, ahol nem rövid távú nyereségben, hanem generációs vagyonvédelemben gondolkodnak.
A nemesfém árfolyamának emelkedése ugyanakkor olyan gyors volt, hogy már egyes befektetőkben is kétségeket ébreszt. A Bank of America Corp. felmérése szerint az alapkezelők többsége úgy vélte, hogy az arany volt a legforgalmasabb kereskedési terület, és a válaszadók mintegy 45 százaléka túlértékeltnek tartotta az eszközt. Ez a legmagasabb arány a valaha mért adatok között, holtversenyben a 2025 májusi rekorddal.
Az ezüst ára még gyorsabb ütemben emelkedett, amit az erős befektetési kereslet is támogatott, beleértve a lakossági vásárlókat Sanghajtól Isztambulig. A leértékelődési kereskedelem 2025 végén érte el csúcspontját, amikor olyan ismert befektetők, mint Ken Griffin, a Citadel vezérigazgatója és Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója is intő jelként hivatkoztak az arany szárnyalására.
A befektetők figyelme most Trump Fed-elnöki kinevezésére irányul, miután az amerikai elnök jelezte: lezárta a jelöltekkel folytatott interjúkat, és már van jelöltje a posztra. Egy visszafogottabb vezető növelhetné az esélyét a további kamatcsökkentéseknek, ami kedvező lenne a hozamot nem fizető arany számára.
A központi bankok vásárlásai, amelyek szintén erősen hozzájárultak az arany árának emelkedéséhez, várhatóan tovább folytatódnak. A Goldman Sachs idén:
- havi 60 tonna fém vásárlását prognosztizálja
- ami jelenlegi áron közel 10 milliárd dollárt jelent.
Ezeknek a vásárlásoknak jelentős része nem jelenik meg a hivatalos gazdasági adatokban, mivel be nem jelentett formában történik.
A világ legnagyobb bejelentett vásárlója, a lengyel jegybank nemrég további 150 tonna arany beszerzését hagyta jóvá. Ez több, mint olyan gazdaságok teljes aranykészlete, mint amilyen Mexikó vagy Brazília. Artur Sobon, a lengyel jegybank igazgatótanácsának tagja szerint elsődleges céljuk egy olyan portfólió felépítése, amely garantálja Lengyelország stabilitását és hitelességét a bizonytalan geopolitikai időkben, az ár pedig nem elsődleges szempont számukra.
Az arany vonzereje a spekulánsok pozicionálásában is megmutatkozik. Az opciós kereskedők további emelkedésre készülnek, miközben az egy hónapos kockázat-visszafordulási mutató 2024 áprilisa óta a legmagasabb szintre emelkedett. Christopher Wong, az Oversea-Chinese Banking Corp. stratégája szerint a jelenlegi mozgás kiemelkedik méretével és tartósságával, ami azt jelzi, hogy a piac többre készül, mint egy rövid távú árugrásra.
Az arany ára londoni kereskedésben 2 százalékkal, unciánként 5087,99 dollárra emelkedett hétfő délelőtt, míg az ezüst 5,8 százalékkal erősödött, 109,16 dollárra. A platina rekordot döntött, a palládium ára szintén emelkedett. Eközben a Bloomberg dollár spot index 0,4 százalékkal csökkent, miután a múlt héten 1,6 százalékos veszteséget szenvedett el.