Átlépte az ötezer dolláros álomárat az arany árfolyama

Az arany ára először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros küszöböt, folytatva azt a szédületes emelkedést, amelyet Donald Trump amerikai elnök nemzetközi kapcsolatok átalakítására irányuló politikája, valamint a befektetők államkötvényektől és valutáktól való menekülése és a geopolitikai biztonytalanások tápláltak - közötle a Bloomberg. Az arany ára hétfőn 2,5 százalékos drágulást is mutatott és meghaladta az 5111 dollárt, miután a dollár gyengülése tovább fokozta a keresletet.

Az arany drámai árfolyam-emelkedése ismét rámutat a nemesfém történelmi szerepére. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A zöldhasú árfolyama hat kereskedési nap alatt közel két százalékot esett, miközben egyre több találgatás lát napvilágot arról, hogy az Egyesült Államok akár Japánt is segítheti a jen erősítésében. Mindez tovább növeli az aggodalmakat az amerikai jegybank szerepét ellátó Federal Reserve (FED) függetlenségével és Trump kiszámíthatatlan politikájával kapcsolatban. Az ezüst ára szintén rekordot döntött, unciánként 110 dollár fölé emelkedett.

Arany: történelmi szerepben

Az arany drámai árfolyam-emelkedése ismét rámutat a nemesfém történelmi szerepére, mint a piaci félelmek egyik legfontosabb mérőszámára. Miután tavaly 1979 óta a legjobb éves teljesítményét érte el, idén eddig már mintegy 18 százalékkal erősödött. A növekedés jelentős részben az úgynevezett leértékelési kereskedelemnek köszönhető, amely során a befektetők kivonulnak a valutákból és az államkötvényekből. A japán kötvénypiacon a múlt héten lezajlott jelentős eladási hullám újabb példája annak, hogy a piac elutasítja a növekvő költségvetési kiadásokat.

Az elmúlt hetekben a Trump-adminisztráció lépései – a Fed elleni támadások, Grönland annektálásával való fenyegetések és a venezuelai katonai beavatkozás lehetősége – szintén megrémítették a piacokat.

„Az arany a bizalom fordítottja” – fogalmazott a Bloomberg hírügynökségnek Max Belmont, a First Eagle Investment Management portfóliómenedzsere, amely több milliárd dollár értékű aranyat tart.

Szerinte a nemesfém fedezetet nyújt a váratlan inflációs hullámok, a piaci visszaesések és a geopolitikai kockázatok fellángolása ellen.

A fejlett gazdaságokban gyorsan növekvő államadósság szintén kulcsfontosságú pillérévé vált az arany árfolyamának emelkedésében. Több hosszú távú befektető úgy véli, hogy az infláció, vagyis a saját fizetőeszköz gyengítése lehet az egyetlen út az államok fizetőképességének fenntartásához, ezért az aranyba menekülnek a vásárlóerő megőrzése érdekében.