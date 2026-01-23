Mint a cukrot, úgy vitték tavaly az aranyat a befektetők, de meddig tarthat a nemesfém menetelése?

2025 végén az elemzők már a nemesfémek lendületes ralijának kifulladását pedzegették. Óvatosan, de plafonokat és várható lassulást is emlegettek, azonban a befektetési fordulat úgy tűnik továbbra is várat magára. Így az azóta részben módosított elemzői közvélekedés szerint az unciánkénti 5000 dolláros célszint egyre inkább valóság, s nem pusztán lehetőség. Az analitikusok tolvajnyelvét nagyjából úgy fordíthatjuk le, hogy a világpolitikai események némafilmek pergő kockáihoz hasonlatos gyorsaságú egymásutánja egyre inkább azt erősíti, hogy az arany árszintje továbbra is magasan ragadhat.
Milyen jellegű események rángatják meg igazán a befektetési arany árszintjét?
Csak néhány történés a közelmúltból, melyek valószínűleg erősen befűtöttek a nemesfémek iránti keresletnek: Nicolás Maduro elmozdítása Venezuela éléről, a Grönland jeges szigete körül kialakult feszült amerikai-dán viszony, vagy a Donald Trump amerikai elnök által belengetett újabb globális vámháború rémképe.
Az orosz-ukrán konfliktus sajnos 2026-ban is folytatódik, noha jó eséllyel azt már beáraztak a piacok. Ugyanakkor a fent említett bármelyik esemény eszkalációjától való általános félelem továbbra is magasan tartja a nemesfémek iránti kereslet szintjét. Így amíg akárcsak Venezuela, Ukrajna vagy Grönland helyzete bizonytalan, addig jó eséllyel fennmaradnak azok a tényezők, melyek a nemesfémek befektetési menedékjellegét erősítik. Az pedig a történések láncolatának logikus következménye, hogy az országok pénzügyi stabilitásának egyik fundamentumát adó jegybankok évek óta pörgetik nemesfém-beszerzéseiket.
Őfelsége kincstára ‒ A nemzeti bankok történeti előképe
A modern központi bankok történeti előképeként az ókori és középkori uralkodók kincstárai említhetők, melyek a despoták, császárok, királyok jövedelmeinek kezelésére, kincseik őrzésére és az udvar finanszírozására szolgáló intézmények voltak. Ezeket a középkorban a főkincstárnok ‒ később főkamarás ‒ irányította.
A kincstár vagy más néven kamara a 13. századtól politikai és közigazgatási feladatokat is ellátott. Feladatkörébe tartozott a bányákból, vámokból és adókból származó királyi bevételek kezelése is. A kamara mindamellett, hogy biztosította az udvar működéséhez szükséges pénzeszközöket, jó esetben a kincstárban tárolták a koronázási jelvényeket, és a középkori monarchiák számára oly’ fontos okleveleket.
A kincstartó vagy főkincstárnok tulajdonképpen a mai jegybankelnök és pénzügyminiszter hibridjeként egy személyben felelt királyság fiskális és monetáris ügyeiért, mindazonáltal az uralkodói hatalom gazdasági alapját is megtestesítette. Az idők folyamán a kincstár struktúrája változott, s egyre inkább elkülönült a királyi udvar többi részétől. Ez a folyamat például hazánkban a 14. század végén tetőzött.
Riksbank: Az első jegybank Európában
Bár a kínaiak már a 7. században használtak pusztán névértékkel rendelkező bankjegyeket, de Európa első központi bankjának megalapítására egészen 1668-ig kellett várni, amikor Svédországban létrehozták a funkciójában a modern jegybankok előfutárának tekinthető svéd központi bankot. A – bajor királyokat a XIII. századtól egészen 1918-ig adó Wittelsbach-dinasztiából származó XI. Károly svéd király uralkodása idején alapított – Riksbank bocsátott ki a kontinensen először állami felügyelet mellett olyan bankjegyeket, melyek fedezetét a jegybankban elhelyezett aranytartalék biztosította.
Nyugaton ez az aranyfedezethez kötött rendszer egészen a II. világháború végéig, ha nem is zavartalanul, de működött.
Majd a második világégés végének közeledtével 1944-ben fektették le az alapjait a mindössze kevesebb mint 30 évig érvényben lévő Bretton Woods-i rendszernek, mely szerint a nyugati országok az amerikai dollárhoz rögzítették valutájukat, a dollár értékét pedig aranyban határozták meg. Végül 1971-ben szakították el a második világháború utáni nemzetközi pénzügyi szisztéma addig meghatározott alapjától a nemzeti fizetőeszközök fedezetét – szinte percekkel – az 1973-as olajárrobbanás előtt.
A gyémánt a nő, az arany a jegybank legjobb barátja
Így a ’70-es évek elejétől már csak áttételesen sem az aranytartalék határozta meg egy ország devizájának értékét, azaz a devizák mindegyike lényegében átalakult hitelpénzzé. Mindezek ellenére a központi bankok számára továbbra is kulcsfontosságúak maradtak a nemesfémek, elsősorban az arany.
Ugyanis,
ha egy jegybank a pénzügyi stabilitást és a bizalmat kívánja növelni országa iránt, akkor a nemzetközileg elismert aranyba invesztál, hiszen ez a nemesfém még mindig hosszú távú stratégiai fedezetet nyújt a gazdasági válságok, az infláció és a geopolitikai bizonytalanságok idején is,
egyszersmind növeli az adott ország pénzügyi szuverenitását.
Az ezüsttel vagy a platinával összevetve az arany ipari felhasználása viszonylag alacsony, így globális keresletének döntő részét a befektetési célú vásárlások és az ékszeripar határozza meg. Mint fentebb említettük: jelentős és az elmúlt évtizedben növekvő keresletet támasztanak a jegybankok, melyek monetáris tartalékaik egy részét jellemzően aranyban tartják, növelve ezzel a fizikai arany iránti globális igényt.
Az arany hosszú évszázadok óta kiemelt helyet foglal el a befektetési eszközök között. Békeidőben kevésbé népszerű, de keresett instrumentum, de az említett világpolitikai turbulenciák idején, amikor fokozott gazdasági bizonytalanság lesz úrrá a globális tér szereplőin, és a geopolitikai mozgásokból fakadó piaci volatilitás jellemzi a környezetet, sokan az arany irányába menekülnek.
Jól áll-e az arany a kisbefektetőnek?
Ám a befektetési arany jelentősége ‒ annak árfolyamával együtt ‒ nemcsak a jegybankok szemében értékelődik fel, ha a világpolitikai események hosszabb távon egyre kiszámíthatatlanabbá válnak. Az utóbbi évtizedekben
- Kína hiperszonikus gazdasági felemelkedése,
- az Egyesült Államok kereskedelmi háborúja szinte mindenki ellen, vagy
- az elhúzódó orosz-ukrán konfliktus
csak növelték a bizonytalanságot, egyre inkább fűtve az arany iránti keresletet, ahol az intézményi befektetők mellett egyre nagyobb súllyal jelennek meg a kisbefektetők is. Ők hosszú évek tapasztalata szerint elsősorban a vagyon megőrzése céljából vásárolnak befektetési aranyat.
Újdonsága az elmúlt éveknek, hogy a magánszemélyek már nemcsak a nagy vagyonnal rendelkezők számára elérhető formában vásárolhatnak aranyat, ugyanis már kisebb mennyiségek többszöri beszerzésével is építhetnek nemesfém-portfóliót. Ugyanakkor párhuzamosan már
több aranyalapú befektetési termék is elérhető; a fizikai aranytömbök és -érmék mellett olyan papíralapú befektetések is rendelkezésre állnak, mint például az arany ETF-ek, amelyek olyan befektetési alapok, melyek egyben tőzsdei termékek is.
Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy az idei évhez hasonló mesés hozamot utoljára a ’70-es években termelt a befektetési arany, így ez a nemesfém a kisbefektető számára nem a gyors meggazdagodás, sokkal inkább a kiszámítható, de visszafogott gyarapodás záloga.