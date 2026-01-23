Mint a cukrot, úgy vitték tavaly az aranyat a befektetők, de meddig tarthat a nemesfém menetelése?

2025 végén az elemzők már a nemesfémek lendületes ralijának kifulladását pedzegették. Óvatosan, de plafonokat és várható lassulást is emlegettek, azonban a befektetési fordulat úgy tűnik továbbra is várat magára. Így az azóta részben módosított elemzői közvélekedés szerint az unciánkénti 5000 dolláros célszint egyre inkább valóság, s nem pusztán lehetőség. Az analitikusok tolvajnyelvét nagyjából úgy fordíthatjuk le, hogy a világpolitikai események némafilmek pergő kockáihoz hasonlatos gyorsaságú egymásutánja egyre inkább azt erősíti, hogy az arany árszintje továbbra is magasan ragadhat.

Aranytömbök a Magyar Nemzeti Bank trezorjában. / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Milyen jellegű események rángatják meg igazán a befektetési arany árszintjét?

Csak néhány történés a közelmúltból, melyek valószínűleg erősen befűtöttek a nemesfémek iránti keresletnek: Nicolás Maduro elmozdítása Venezuela éléről, a Grönland jeges szigete körül kialakult feszült amerikai-dán viszony, vagy a Donald Trump amerikai elnök által belengetett újabb globális vámháború rémképe.

Az orosz-ukrán konfliktus sajnos 2026-ban is folytatódik, noha jó eséllyel azt már beáraztak a piacok. Ugyanakkor a fent említett bármelyik esemény eszkalációjától való általános félelem továbbra is magasan tartja a nemesfémek iránti kereslet szintjét. Így amíg akárcsak Venezuela, Ukrajna vagy Grönland helyzete bizonytalan, addig jó eséllyel fennmaradnak azok a tényezők, melyek a nemesfémek befektetési menedékjellegét erősítik. Az pedig a történések láncolatának logikus következménye, hogy az országok pénzügyi stabilitásának egyik fundamentumát adó jegybankok évek óta pörgetik nemesfém-beszerzéseiket.

Őfelsége kincstára ‒ A nemzeti bankok történeti előképe

A modern központi bankok történeti előképeként az ókori és középkori uralkodók kincstárai említhetők, melyek a despoták, császárok, királyok jövedelmeinek kezelésére, kincseik őrzésére és az udvar finanszírozására szolgáló intézmények voltak. Ezeket a középkorban a főkincstárnok ‒ később főkamarás ‒ irányította.

A kincstár vagy más néven kamara a 13. századtól politikai és közigazgatási feladatokat is ellátott. Feladatkörébe tartozott a bányákból, vámokból és adókból származó királyi bevételek kezelése is. A kamara mindamellett, hogy biztosította az udvar működéséhez szükséges pénzeszközöket, jó esetben a kincstárban tárolták a koronázási jelvényeket, és a középkori monarchiák számára oly’ fontos okleveleket.