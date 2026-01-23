Mint a cukrot, úgy vitték tavaly az aranyat a befektetők, de meddig tarthat a nemesfém menetelése?

Hírlevél
Sokakat meglephetett a nemesfémek tavalyi meredek áremelkedése. Ám, ha figyelembe vesszük a globális térben bekövetkezett eseményeket, illetve a történeti vonatkozásokat is megvizsgáljuk, akkor egyből érthetőbb lesz az arany és ezüst 2025-ös évben végbement drasztikus árszintváltozása is.
2025 végén az elemzők már a nemesfémek lendületes ralijának kifulladását pedzegették. Óvatosan, de plafonokat és várható lassulást is emlegettek, azonban a befektetési fordulat úgy tűnik továbbra is várat magára. Így az azóta részben módosított elemzői közvélekedés szerint az unciánkénti 5000 dolláros célszint egyre inkább valóság, s nem pusztán lehetőség. Az analitikusok tolvajnyelvét nagyjából úgy fordíthatjuk le, hogy a világpolitikai események némafilmek pergő kockáihoz hasonlatos gyorsaságú egymásutánja egyre inkább azt erősíti, hogy az arany árszintje továbbra is magasan ragadhat.

Budapest, 2021. július 6.Aranytömbök az MNB által őrzött aranytartalékból Budapesten, az MNB logisztika központjában 2021. július 6-án. Ezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének társaságában megtekintette az MNB által őrzött aranytartalékot. A jegybank 2018-ban a miniszterelnök stratégiai tanácsára úgy döntött, hogy megtízszerezi Magyarország aranytartalékát, majd az elmúlt évben újabb bővítésről döntöttek, így jelenleg 94,5 tonna az aranytartalék.MTI/Koszticsák Szilárd
Aranytömbök a Magyar Nemzeti Bank trezorjában. / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Milyen jellegű események rángatják meg igazán a befektetési arany árszintjét?

Csak néhány történés a közelmúltból, melyek valószínűleg erősen befűtöttek a nemesfémek iránti keresletnek: Nicolás Maduro elmozdítása Venezuela éléről, a Grönland jeges szigete körül kialakult feszült amerikai-dán viszony, vagy a Donald Trump amerikai elnök által belengetett újabb globális vámháború rémképe.

Az orosz-ukrán konfliktus sajnos 2026-ban is folytatódik, noha jó eséllyel azt már beáraztak a piacok. Ugyanakkor a fent említett bármelyik esemény eszkalációjától való általános félelem továbbra is magasan tartja a nemesfémek iránti kereslet szintjét. Így amíg akárcsak Venezuela, Ukrajna vagy Grönland helyzete bizonytalan, addig jó eséllyel fennmaradnak azok a tényezők, melyek a nemesfémek befektetési menedékjellegét erősítik. Az pedig a történések láncolatának logikus következménye, hogy az országok pénzügyi stabilitásának egyik fundamentumát adó jegybankok évek óta pörgetik nemesfém-beszerzéseiket.

Őfelsége kincstára ‒ A nemzeti bankok történeti előképe

A modern központi bankok történeti előképeként az ókori és középkori uralkodók kincstárai említhetők, melyek a despoták, császárok, királyok jövedelmeinek kezelésére, kincseik őrzésére és az udvar finanszírozására szolgáló intézmények voltak. Ezeket a középkorban a főkincstárnok ‒ később főkamarás ‒ irányította.

A kincstár vagy más néven kamara a 13. századtól politikai és közigazgatási feladatokat is ellátott. Feladatkörébe tartozott a bányákból, vámokból és adókból származó királyi bevételek kezelése is. A kamara mindamellett, hogy biztosította az udvar működéséhez szükséges pénzeszközöket, jó esetben a kincstárban tárolták a koronázási jelvényeket, és a középkori monarchiák számára oly’ fontos okleveleket.

A kincstartó vagy főkincstárnok tulajdonképpen a mai jegybankelnök és pénzügyminiszter hibridjeként egy személyben felelt királyság fiskális és monetáris ügyeiért, mindazonáltal az uralkodói hatalom gazdasági alapját is megtestesítette. Az idők folyamán a kincstár struktúrája változott, s egyre inkább elkülönült a királyi udvar többi részétől. Ez a folyamat például hazánkban a 14. század végén tetőzött.

Riksbank: Az első jegybank Európában

Bár a kínaiak már a 7. században használtak pusztán névértékkel rendelkező bankjegyeket, de Európa első központi bankjának megalapítására egészen 1668-ig kellett várni, amikor Svédországban létrehozták a funkciójában a modern jegybankok előfutárának tekinthető svéd  központi bankot. A – bajor királyokat a XIII. századtól egészen 1918-ig adó Wittelsbach-dinasztiából származó XI. Károly svéd király uralkodása idején alapított – Riksbank bocsátott ki a kontinensen először állami felügyelet mellett olyan bankjegyeket, melyek fedezetét a jegybankban elhelyezett aranytartalék biztosította. 

Nyugaton ez az aranyfedezethez kötött rendszer egészen a II. világháború végéig, ha nem is zavartalanul, de működött.

Majd a második világégés végének közeledtével 1944-ben fektették le az alapjait a mindössze kevesebb mint 30 évig érvényben lévő Bretton Woods-i rendszernek, mely szerint a nyugati országok az amerikai dollárhoz rögzítették valutájukat, a dollár értékét pedig aranyban határozták meg. Végül 1971-ben szakították el a második világháború utáni nemzetközi pénzügyi szisztéma addig meghatározott alapjától a nemzeti fizetőeszközök fedezetét – szinte percekkel – az 1973-as olajárrobbanás előtt.

A gyémánt a nő, az arany a jegybank legjobb barátja

Így a ’70-es évek elejétől már csak áttételesen sem az aranytartalék határozta meg egy ország devizájának értékét, azaz a devizák mindegyike lényegében átalakult hitelpénzzé. Mindezek ellenére a központi bankok számára továbbra is kulcsfontosságúak maradtak a nemesfémek, elsősorban az arany.

Ugyanis, 

ha egy jegybank a pénzügyi stabilitást és a bizalmat kívánja növelni országa iránt, akkor a nemzetközileg elismert aranyba invesztál, hiszen ez a nemesfém még mindig hosszú távú stratégiai fedezetet nyújt a gazdasági válságok, az infláció és a geopolitikai bizonytalanságok idején is,

egyszersmind növeli az adott ország pénzügyi szuverenitását.

Az ezüsttel vagy a platinával összevetve az arany ipari felhasználása viszonylag alacsony, így globális keresletének döntő részét a befektetési célú vásárlások és az ékszeripar határozza meg. Mint fentebb említettük: jelentős és az elmúlt évtizedben növekvő keresletet támasztanak a jegybankok, melyek monetáris tartalékaik egy részét jellemzően aranyban tartják, növelve ezzel a fizikai arany iránti globális igényt.

Az arany hosszú évszázadok óta kiemelt helyet foglal el a befektetési eszközök között. Békeidőben kevésbé népszerű, de keresett instrumentum, de az említett világpolitikai turbulenciák idején, amikor fokozott gazdasági bizonytalanság lesz úrrá a globális tér szereplőin, és a geopolitikai mozgásokból fakadó piaci volatilitás jellemzi a környezetet, sokan az arany irányába menekülnek.

Jól áll-e az arany a kisbefektetőnek?

Ám a befektetési arany jelentősége ‒ annak árfolyamával együtt ‒ nemcsak a jegybankok szemében értékelődik fel, ha a világpolitikai események hosszabb távon egyre kiszámíthatatlanabbá válnak. Az utóbbi évtizedekben 

  • Kína hiperszonikus gazdasági felemelkedése, 
  • az Egyesült Államok kereskedelmi háborúja szinte mindenki ellen, vagy 
  • az elhúzódó orosz-ukrán konfliktus 

csak növelték a bizonytalanságot, egyre inkább fűtve az arany iránti keresletet, ahol az intézményi befektetők mellett egyre nagyobb súllyal jelennek meg a kisbefektetők is. Ők hosszú évek tapasztalata szerint elsősorban a vagyon megőrzése céljából vásárolnak befektetési aranyat.

Újdonsága az elmúlt éveknek, hogy a magánszemélyek már nemcsak a nagy vagyonnal rendelkezők számára elérhető formában vásárolhatnak aranyat, ugyanis már kisebb mennyiségek többszöri beszerzésével is építhetnek nemesfém-portfóliót. Ugyanakkor párhuzamosan már 

több aranyalapú befektetési termék is elérhető; a fizikai aranytömbök és -érmék mellett olyan papíralapú befektetések is rendelkezésre állnak, mint például az arany ETF-ek, amelyek olyan befektetési alapok, melyek egyben tőzsdei termékek is.

Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy az idei évhez hasonló mesés hozamot utoljára a ’70-es években termelt a befektetési arany, így ez a nemesfém a kisbefektető számára nem a gyors meggazdagodás, sokkal inkább a kiszámítható, de visszafogott gyarapodás záloga.

 

