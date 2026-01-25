Sokan Londonban tartják, Magyarországé nagyon megnőtt, az oroszok hatalmasat kaszáltak rajta – mi az?

Az orosz-ukrán konfliktus második szakaszának négy évvel ezelőtti kezdete óta Oroszország aranytartalékainak értéknövekedése meghaladta az Európai Unióban határozatlan időre befagyasztott orosz vagyon értékét. A közel 71 ezer milliárd forintnyi ‒ több mint 216 milliárd dolláros ‒, értékgyarapodás ráadásul anélkül történt meg, hogy az orosz központi bank az utóbbi öt évben nagyobb tételben vásárolt volna aranyat.

Magyarország 110, Ausztria 280 tonna aranyat tartalékol / Fotó: Unsplash

A román arany Londonban többet ér, mint Bukarestben?

Kelet-Európát, a Balkánt és Közép-Európát tekintve – a maga 2300 tonnát meghaladó készletével –, az orosz jegybank birtokolja a legtöbb aranyat, ám itt érdemes figyelembe venni azt is, hogy a két kontinensen elterülő ország jelenleg is az egyik legnagyobb aranykitermelő a világon.

Az elmúlt 10 évben azonban nemcsak Oroszország növelte aranytartalékait, de közép-európai követői is akadtak a gyakorlatnak, köztük hazánk, Csehország és Lengyelország. Ugyanakkor a régió ebből a szempontból vegyes képet mutat, a két szélsőértéket Lengyelország és Horvátország képezi. Előbbi mintegy 333,7 tonnányi elraktározott arannyal, míg utóbbi semennyi aranytartalékkal nem rendelkezik. Szlovákia 31,7 tonnás készlete nagyságrendileg megegyezik Szerbia 38,7 tonnás tartalékával, amit déli szomszédunk már teljes egészében Belgrádban tart.

Ezzel szemben Románia Nagy-Britanniában tárolja aranyát az utolsó tömbig. Mugur Isărescu, a Román Nemzeti Bankot (BNR) 36 éve (!) megszakítás nélkül vezető közgazdász korábban a Hotnewsnak nyilatkozva ennek kapcsán úgy fogalmazott: „az arany a mi nemzetközi tartalékunknak a része. Nem belső, hanem nemzetközi tartalék”. Isărescu ehhez hozzátette: a román aranyfedezet értéke 32 milliárd euró, ami 37 milliárd dollárnak felel meg, s nem tartják az országban.

Ha az országban tartanánk, nem lenne semmi értéke, nem biztosítaná a stabilitást”

‒ hangoztatta a mindenképp különösen csengő indoklást a veterán román politikus. Érdekes életrajzi adalék, hogy az 1989-ben a külügyminisztériumba kerülő, majd rövid ideig washingtoni nagyköveti posztot is betöltő Isărescu mindamellett, hogy 1990 óta megszakítás nélkül a román jegybank elnöke, egy rövid ideig még a miniszterelnöki stallumot is birtokolta.