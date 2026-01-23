Meddig drágulhat az arany? Megérkezett a Goldman és az UBS előrejelzése

Az elmúlt időszakban az arany megerősítette a biztonságos menedék szerepét. Az elmúlt 12 hónapban elért lenyűgöző, több mint 70 százalékos drágullálsa és az egymást követő történelmi csúcsok után a nagyobb befektetési bankok még magasabbra teszik a lécet 2026-ra. Várakozásaik szerint, az arany ára tovább fog emelkedni.

Elemzők szerint, folytatódhat a rali az arany piacán. Fotó: Pixabay / Pexels

A nemesfémek ára pénteken rekordot döntött, az arany 4967 dollár fölé emelkedett, és a gyengébb dollárnak köszönhetően közel 8 százalékos heti nyereség felé haladt. Az ezüst ára minden idők legmagasabb szintjére, unciánként közel 100 dollárra emelkedett, a platina ára pedig szintén csúcsot ért el.

Emelte az arany célárát a Goldman Sachs

A Goldman Sachs befektetési ház a korábbi 4900 dollárról, felfelé módosította a 2026 végére vonatkozó aranyár-előrejelzését, a célár unciánként 5400 dollárra emelkedett – közölte a Bloomberg hírügynökség. A 10 százalék feletti frissítés azon a becslésen alapul, hogy a magánbefektetők részéről a kereslet továbbra is erős és „stabil” marad, mivel hosszú távú makrogazdasági és költségvetési kockázatokhoz, és nem elszigetelt eseményekhez kapcsolódik.

A bank elemzői rámutatnak:

A központi bankok várhatóan átlagosan havi 60 tonnát vásárolnak majd 2026-ban, miközben a feltörekvő gazdaságok folytatják tartalékaik strukturális diverzifikációját.

A nyugati arany ETF-ek értéke körülbelül 500 tonnával gyarapodott 2025 eleje óta, meghaladva a kezdeti becsléseket.

Az előrejelzés kockázatai „jelentősen felfelé billennek”, mivel a fiskális és monetáris politikával kapcsolatos bizonytalanság nemzetközi szinten további pozíciókiegyenlítést ösztönöz.

Az UBS Bank is hasonlóan optimista, és úgy becsüli, hogy az erős drágulás ellenére az áraknak még van hová emelkedniük. A svájci csoport a következő hónapokban az 5000 dolláros unciaár főlé becsüli az arany árát, a következők alapján:

A geopolitikai feszültségek újjáéledése, különösen a Közel-Keleten és az energiaátjárók, például a Hormuzi-szoros körül.

Az Egyesült Államok intézményi és politikai bizonytalanságában, a monetáris politika, a vámfenyegetések és a választási versenyekkel kapcsolatos politikai fejlemények körüli nyitott frontokkal.

Az a tény, hogy az arany előnyös fedezeti eszközként szolgál más árucikkekhez, például az olajhoz képest, amelyeket a piac vonakodik erős kockázati prémiummal árazni.

Az UBS azt is hangsúlyozza, hogy az infláció némi enyhülése ellenére a nyomás továbbra is elég magas ahhoz, hogy a reálhozamok alacsonyak maradjanak, különösen a további monetáris lazítás környezetében. Ez megerősíti az arany vonzerejét, amely nem kamatozik, de védelmet nyújt az infláció és a partnerkockázat ellen.