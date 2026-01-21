Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hivatalos: Donald Trump élete végéig elnök marad

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

arany

Hihetetlen, ami az arannyal történik – már az okokat is ismerjük

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerdán újabb rekordot döntött, unciánként 4800 dollár fölé emelkedett az arany ára. Úgy tűnik tehát, hogy az első számú nemesfém szárnyalása megállíthatatlan: a tavalyi parádés éve után erős lendülettel lépett be 2026-ba is. Az arany iránti keresletet a bizonytalan geopolitikai helyzet táplálja a leginkább.
Link másolása
Vágólapra másolva!
aranynemesfém árfolyamnemesfém

Az arany árfolyama már 2025-ben is az egekbe szökött, de a grönlandi konfliktus úgy tűnik, csak még tovább taszít rajta. A nemesfém tavaly, 1979 óta a legjobb éves teljesítményét érte el, amit az amerikai kamatlábak csökkenése, a központi bankok folyamatos vásárlásai és a Washington által előidézett geopolitikai zavarok egyaránt támogattak. Az elemzők szerint viszont az arany rally-ja 2026-ban is folytatódhat.

Az elemzők szerint viszont az arany rally-ja 2026-ban is folytatódhat.
Az elemzők szerint az arany rally-ja 2026-ban is folytatódhat.
Fotó: Pixabay / Pexels

2026-ban is megállíthatatlan lehet az arany

A befektetők egyöntetűen a sárga fémben látják a biztonságos menedéket, és bár nem teljes a konszenzus arról, hogy még meddig emelkedhet az arany ára, mindenesetre az előrejelzések egyre optimistábbak – számolt be róla a CNBC. A London Bullion Market Association által megkérdezett elemzők arra számítanak, hogy az unciánkénti ár idén akár 5000 dollár fölé is mehet, de a Goldman Sachs is megerősítette az optimista álláspontot. Daan Struyven, a Goldman Sachs globális árupiaci kutatási részlegének társvezetője az arany árát az év végére 4900 dollárra prognosztizálta. Míg Nicky Shiels, az MKS PAMP fémstratégiai vezetője arra számít, hogy az arany ára idén eléri az 5400 dollárt. Sőt, Julia Du, az ICBC Standard Bank vezető árupiaci stratégája szerint az arany ára akár 7150 dollárig is felmehet.

A geopolitikai feszültségek közepette a biztonságos menedéknek számító eszközök pozitív lendületet vesznek

Mind az arany, mind az ezüst ára rekorddal zárta 2025-öt. S bár az év utolsó napjaiban veszítettek a lendületből (az árak hirtelen viszonylag sokat, néhány százaléknyit mérséklődtek), az Egyesült Államok által végrehajtott venezuelai akció, illetve a grönlandi diplomáciai viszálynak köszönhetően az elmúlt napokban újra kirobbanó formát mutatnak.

Jól látható, hogy a geopolitikai feszültségek közepette a biztonságos menedéknek számító eszközök – élükön az arannyal – pozitív lendületet vesznek. Ráadásul az elmúlt időszak megmutatta, hogy egy-egy konfliktus eszkalációja új történelmi csúcsok felé lökheti az árfolyamot, míg a feszültségek enyhülésekor gyors profitrealizálás következhet. Jól mutatja ezt az is, hogy a vásárlások üteme először 2022-ben ugrott meg, miután az orosz–ukrán háború kitörése után Oroszország devizatartalékait befagyasztották, ami tovább növelte a befagyaszthatatlan aranyrudak vonzerejét. A közelmúltbeli konfliktusok pedig még tovább fokozták a befektetők aranyba menekülését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!