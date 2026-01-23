Hamarosan légitaxik lephetik el az eget az egyik szomszédos országban

Szerbia az első európai ország, amely szerződést kötött a repülő taxik gyártásában piacvezető amerikai Archer Aviation vállalattal. Az első bemutató repülésekre 2027-ben, a belgrádi világkiállítás idején lehet számítani, írja a Blic. A megállapodás a cég globális piacokon való terjeszkedésének részét képezi.

Az Archer Aviation együttműködési megállapodást kötött Szerbiával

Fotó: Northfoto

A svájci Davosban, a Világgazdasági Fórumon aláírt megállapodás értelmében Szerbiának elővételi joga lesz az Archer első repülőtaxi-flottájának megvásárlására, ami akár 25 járművet is jelenthet – tudósított a Reuters.

Nemzetközi térhódításban az Archer Aviation

„Kétségkívül előnyös az Archer számára, hogy egy opciós vásárlási joggal bővíti a rendelési állományát, de ennél jelentősebb pozitívum lenne, ha be tudnák mutatni a Midnight repülőtaxik teljes repülési tartományát” – mondta Chris Pierce, a Needham elemzője.

Az elektromos légitaxi-gyártók jelentős fejlesztéseket hajtanak végre, miután világszerte növekszik az igény a gyorsabb és fenntarthatóbb városi közlekedési megoldások iránt.

Tervezett piaci térhódításának keretében az Archer többek között az Egyesült Arab Emírségekbe, Szaúd-Arábiába, Indiába, Japánba és Dél-Koreába is bevezeti légi járműveit.

Ez a cég lesz a 2027-es belgrádi világkiállítás hivatalos légitaxis partnere.

A 2027 májusa és augusztusa között megrendezésre kerülő esemény a következő generációs közlekedési megoldások és a fejlett légi mobilitás fő fóruma lesz.

Tavaly az Archer elnyerte a 2028-as Los Angeles-i olimpia hivatalos légitaxi-szolgáltató partnere címet is.