elektromos légitaxi

Hamarosan légitaxik lephetik el az eget az egyik szomszédos országban

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az elektromos légitaxikat gyártó Archer Aviation cég Szerbia kiemelt partnerévé vált a légi mobilitás területén, és a jövőre Belgrádban megrendezésre kerülő világkiállítás fontos szereplője lesz.
Szerbia az első európai ország, amely szerződést kötött a repülő taxik gyártásában piacvezető amerikai Archer Aviation vállalattal. Az első bemutató repülésekre 2027-ben, a belgrádi világkiállítás idején lehet számítani, írja a Blic. A megállapodás a cég globális piacokon való terjeszkedésének részét képezi.

Archer Aviation, eVTOL electric air taxi, eVTOLelectricairtaxi,Picture MUST credit: Archer Air An electric vertical take-off and landing air taxi has been chosen to whisk VIPS to venues at the 2028 Los Angeles summer Olympics US firm Archer’s eVTOL aircraft the Midnight, has been selected as the Official Air Taxi Provider for the events and Team USA. As well as transporting VIPs it will also be available for sponsors, media, organisations and some lucky fans. The deal will see Archer also build take-off-and-landing hubs, known as vertiports, for key venues. It will also give support for emergency services and security. The summer games, including the Paralympics, are expected to see LA host more than 15 million visitors. Midnight is Archer’s piloted electric air taxi designed to carry up to four passengers while producing less noise and emissions than a traditional helicopter. Picture supplied by JLPPA
Az Archer Aviation együttműködési megállapodást kötött Szerbiával
Fotó: Northfoto 

A svájci Davosban, a Világgazdasági Fórumon aláírt megállapodás értelmében Szerbiának elővételi joga lesz az Archer első repülőtaxi-flottájának megvásárlására, ami akár 25 járművet is jelenthet – tudósított a Reuters.

Nemzetközi térhódításban az Archer Aviation 

„Kétségkívül előnyös az Archer számára, hogy egy opciós vásárlási joggal bővíti a rendelési állományát, de ennél jelentősebb pozitívum lenne, ha be tudnák mutatni a Midnight repülőtaxik teljes repülési tartományát” – mondta Chris Pierce, a Needham elemzője.

Az elektromos légitaxi-gyártók jelentős fejlesztéseket hajtanak végre, miután világszerte növekszik az igény a gyorsabb és fenntarthatóbb városi közlekedési megoldások iránt.

Tervezett piaci térhódításának keretében az Archer többek között az Egyesült Arab Emírségekbe, Szaúd-Arábiába, Indiába, Japánba és Dél-Koreába is bevezeti légi járműveit.

Ez a cég lesz a 2027-es belgrádi világkiállítás hivatalos légitaxis partnere. 

A 2027 májusa és augusztusa között megrendezésre kerülő esemény a következő generációs közlekedési megoldások és a fejlett légi mobilitás fő fóruma lesz.

Tavaly az Archer elnyerte a 2028-as Los Angeles-i olimpia hivatalos légitaxi-szolgáltató partnere címet is.

 

