Olcsóbban vásárolhatók meg a friss húsok – mutatjuk, hol!

Az áruházlánc idén már több komoly árcsökkentésről döntött: január 8-tól félszáznál is több tejtermék, január 15-től pedig tucatnyi friss sertéshús árát mérsékelte jelentősen. Az újabb intézkedéssel, a friss csirkehúsok árának csökkentésével a magyar vásárlók kosarában legtöbbször megtalálható termékek még szélesebb körét érinti az árak mérséklése.

Az áruházlánc 14-féle friss hús árát mérsékli 2026. január 16-tól. Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az árcsökkentésben résztvevő friss, kizárólag hazai forrásból származó csirkehúsok között a magyar gasztronómia legkedveltebb alapanyagai találhatóak, így többféle csirkemellfilé, -comb, -szárny és egész csirke is. A legnagyobb mértékben, 19%-kal a vákuumos csirkeszárny ára csökken, 869 Ft-ról 699 Ft-ra kilogrammonként. A vákuumcsomagolt csirkemellfilé kilója 2249 Ft helyett, 250 Ft-tal olcsóbban, 1999 Ft-ért vásárolható meg, ami 11%-os árzuhanást jelent. A grillcsirke ára 8%-kal mérséklődik, 999 Ft-ról 919 Ft-ra kilója. A tálcás alsó vagy felsőcomb 5%-kal kerül kevesebbe, 1062 Ft-ról 999 Ft-ra esik a kilónkénti ára.

Az árcsökkentés az ország valamennyi ALDI-áruházában érvényes, január 16-tól – írták a diszkontlánc közleményében.