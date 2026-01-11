Az egyéni vállalkozók többféle adózási mód közül is választhatnak. Az átalányadózás sokaknak előnyös lehet, januártól ráadásul kedvezően változtak az átalányban megállapított jövedelem kiszámításának szabályai – adta hírül a Nemzeti Adó- és Véámhivatal.

Az átalányadózással csaknem félmillió kisvállalkozó spórolhat / Fotó: MTI/Faludi Imre

Egyre népszerűbb az átalányadózás

Az adóhivatal szerint

az egyik legnépszerűbb adózási mód az átalányadó, több mint 406 ezer kisvállalkozó adózik így, és létszámuk a kedvező változásoknak köszönhetően még tovább nőhet.

Az átalányadózó vállalkozónak a jövedelem kiszámításakor a vállalkozói bevételt kell alapul vennie, ezt a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó kedvezményekkel nem lehet csökkenteni. A bevételből a jövedelem különböző mértékű költséghányad levonásával állapítható meg attól függően, hogy a vállalkozó bevétele milyen tevékenységből származik – hívja fel a figyelmet a NAV.

Így adóznak majd

Január 1-től az átalányadózó egyéni vállalkozók az átalányban megállapított jövedelem kiszámításakor az eddigi legalacsonyabb, 40 százalékos mértékű költséghányad helyett 45 százalékos költséghányadot vonhatnak le a bevételükből. 2027-től a 45 százalékos költséghányad 50 százalékra emelkedik.

Az átalányban megállapított jövedelemnek az éves minimálbér felét el nem érő része, vagyis 2026-ban 1 936 800 forint adómentes, így a 45 százalékos költséghányadot alkalmazó átalányadózó egyéni vállalkozóknak a 2026-os bevételükből 3 521 455 forintig nem kell adót fizetniük

– számol be az örömteli hírről az adóhatóság.