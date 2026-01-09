Zuckerberg is az atomenergiára esküszik: ötmilliós város energiaigényét kötötte le a Meta

A Meta több mint 6 gigawattnyi nukleáris kapacitásra kötött hosszú távú, atomenergia lekötését célzó megállapodásokat, amelyek értéke iparági becslések szerint több milliárd dollár lehet. Ez az energiamennyiség elegendő lenne egy ötmillió lakosú város ellátására. A lépés a mesterséges intelligencia gyors terjedése miatt éleződő energiahiányra adott válasz, és a vállalatot a hiperskálázó technológiai cégek legnagyobb atomenergia-vásárlójává teszi.

A mesterséges intelligencia cégek is az atomenergia irányába fordulnak

Fotó: Konstantin K4 / Shutterstock

A megállapodások meglévő amerikai atomerőművekre, valamint jövőbeli kisméretű reaktorprojektekre terjednek ki, ami stabil, éjjel-nappali áramellátást biztosíthat a Meta növekvő adatközpont-hálózatának. A bejelentés nyomán a Vistra és az Oklo részvényei két számjegyű emelkedést mutattak, jelezve a piac pozitív reakcióját a hosszú távú, nagy volumenű energiaértékesítésre – közölte a Bloomberg.

Atomenergia: elengedhetetlen az MI számára

A Meta pénteki bejlentése szerint, áramot vásárol három, a Vistra Corp. tulajdonában lévő meglévő atomerőműből, valamint támogat több kisméretű reaktort, amelyeket a Sam Altman által támogatott Oklo Inc. és a Bill Gates által támogatott TerraPower LLC tervez felépíteni a következő évtizedben. Ezek a megállapodások egy júniusi szerződést követnek, amelynek keretében a Meta egy Constellation Energy Corp. által üzemeltetett nukleáris létesítményből biztosít magának energiát.

Az Egyesült Államok villamosenergia-igénye 2030-ig várhatóan legalább 30%-kal nő, elsősorban az adatközpontok miatt, miközben az energiatermelő kapacitások bővítése nem tart lépést a kereslettel. Az energiaellátás így a mesterséges intelligencia fejlesztésének egyik legszűkebb keresztmetszetévé vált.

Mark Zuckerberg szerint a Meta számára nagyobb pénzügyi kockázatot jelent az MI-infrastruktúrába történő alulberuházás, mint a túlzott költekezés. A vállalat ezért előrehozza kapacitásépítéseit, miközben a nukleáris energia hosszú távon kiszámítható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású megoldást kínál az MI-alapú növekedéshez.

Urvi Parekh, a Meta globális energiáért felelős vezetője elmondta, hogy a pénteken bejelentett megállapodások részben a meglévő atomerőművek bezárásával kapcsolatos aggodalmakra reagálnak, és tükrözik azt az igényt, hogy korai beruházásokkal ösztönözzék az új nukleáris kapacitások létrejöttét.