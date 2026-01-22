Egy napig működött: műszaki gond miatt leállt a világ legnagyobb atomerőműve

Tegnap nyílt meg először a világ legnagyobb atomerőműve, a Kashiwazaki-Kariwa erőmű a 2011-es fukusimai atomerőmű-baleset óta. Az erőművet mindössze egy nappal később leállították a reaktorrudak üzemzavarai miatt. Újraindítás dátuma nem ismert - számoltak be a helyi lapok.

Az atomerőmű egy napig működött, majd leállították. Fotó: STR / JIJI PRESS

Miként az Origo megírta, hosszas, kiélezett vita előzte meg Japánban a fukusimai katasztrófa után leállított létesítmény újraindítását, melyre az energiaköltségek mérséklése, valamint az energiabiztonság javítása érdekében van szükség a támogatók szerint (ideértve a japán kormányt is).

Az újraindítás előtt is gondok merültek fel. A Niigata prefektúrában található Kashiwazaki–Kariwa atomerőművet eredetileg kedden tervezték újraindítani, ám a szolgáltató, a Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) szerint egy olyan riasztó, amelynek akkor kell megszólalnia, ha kettő vagy több vezérlőrudat húznak ki a reaktor fűtőanyag-magjából, egy szombati teszt során nem lépett működésbe.

A reaktor az első, amelyet a TEPCO újraindított a 2011-es fukusimai atomkatasztrófa óta. Az újraindításra szerdán került sor. Csütörtökön pedig már be is jelentették, hogy felfüggesztették a szabályozórudak kivonási műveleteit. A TEPCO közölte, hogy vizsgálja a történteket. A Nukleáris Szabályozási Hatóság (NASH) arról számolt be, hogy a reaktor stabil, hozzátéve, hogy nincsenek biztonsági problémák. A szabályozórudakat a reaktor maghasadásának beállítására használják. A Niigata prefektúra kormánya szerint a hét egységből álló komplexum körül nem észleltek rendellenes radioaktivitási szintet.