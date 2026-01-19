Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Reagált a rendőrség az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos friss hírekre

Ez nem semmi!

Putyin meglepő tettén ámul a világ

létesítmény

Baj van: meghibásodott a világ legnagyobb atomreaktora, amit Fukusima után most indítanának újra

2 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A japán közüzemi holdingtársaság, a Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) bejelentette, hogy egyelőre meg nem határozott időpontra elhalasztja a Tokiótól északnyugatra található atomerőművének újraindítását — amely a 2011-es fukusimai katasztrófa óta az első alkalom lett volna a visszakapcsolásra — egy vezérlőrúdhoz kapcsolódó riasztási hiba miatt. A világ legnagyobb atomerőműben a szombati főpróbán jelentkezett probléma, a TEPCO csak nemrég közölte a történteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
létesítményatomerőműfukusimai katasztrófa

Gondok vannak a világ legnagyobb nukleáris létesítményének újraindítása körül. Miként az Origo megírta, hosszas, kiélezett vita előzte meg Japánban a fukusimai katasztrófa után leállított létesítmény újraindítását, melyre az energiaköltségek mérséklése, valamint az energiabiztonság javítása érdekében van szükség a támogatók szerint (ideértve a japán kormányt is). Ám most valami történt: a Niigata prefektúrában található Kashiwazaki–Kariwa atomerőművet eredetileg kedden tervezték újraindítani, ám a szolgáltató szerint egy olyan riasztó, amelynek akkor kell megszólalnia, ha kettő vagy több vezérlőrudat húznak ki a reaktor fűtőanyag-magjából, egy szombati teszt során nem lépett működésbe. A vállalat ezt egy sajtótájékoztatón jelentette be.

An aerial photo shows Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant which will be scheduled to restart in Kashiwazaki City, Niigata Prefecture on January 18, 2026. Tokyo Electric Power Company (TEPCO) announced that a problem occurred in which an alarm that should have sounded did not function properly during an inspection to remove the control rods from Unit 6 of the Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant. The plant will not operate until the alarm is able to sound normally, which may affect the restart of the plant on Jan. 20th. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Atsushi Taketazu / The Yomiuri Shimbun via AFP), atomerőmű
A japán Kashiwazaki–Kariwa létesítmény a világ legnagyobb atomerőműve (2026 januári felvétel)
Fotó: ATSUSHI TAKETAZU / Yomiuri

Megtalálták az atomerőműben a hiba okát

A bejelentésről a Japan Today számolt be, bár eszerint a cég egyelőre annyit közölt, hogy a hibajelzéssel összefüggésben később jelenti be a nukleáris komplexum 6-os blokkjának újraindítására vonatkozó új időpontot. Az értesülések szerint a halasztás bizonytalan időre szól, azaz egyelőre nincs jelölt céldátuma annnak.

A legutóbbi incidens után — amelyet az erőmű biztonsági előírásaiban meghatározott üzemeltetési határértékektől való eltérésnek minősítettek — a TEPCO valamennyi szabályozórudat teljesen visszahelyezett.

A TEPCO tájékoztatása szerint a hiba okát egy helytelen riasztási beállításban azonosították, amelyet azóta kijavítottak, és az erőművet vasárnap éjszakára visszaállították a hiba előtti állapotába.

Az újraütemezésre azért került sor, mert az üzemeltetőnek több napra van szüksége ahhoz, hogy ellenőrző vizsgálatokat végezzen a 6-os reaktor mind a 205 szabályozórúdján, valamint megvizsgálja az üzemanyag-kazetták hasadási reakcióját.

A hét blokkból álló erőműkomplexum reaktorai azóta állnak, hogy a 6-os blokkban 2012 márciusában a rendszerek karbantartási időszak kezdetét vette.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!