Baj van: meghibásodott a világ legnagyobb atomreaktora, amit Fukusima után most indítanának újra

Gondok vannak a világ legnagyobb nukleáris létesítményének újraindítása körül. Miként az Origo megírta, hosszas, kiélezett vita előzte meg Japánban a fukusimai katasztrófa után leállított létesítmény újraindítását, melyre az energiaköltségek mérséklése, valamint az energiabiztonság javítása érdekében van szükség a támogatók szerint (ideértve a japán kormányt is). Ám most valami történt: a Niigata prefektúrában található Kashiwazaki–Kariwa atomerőművet eredetileg kedden tervezték újraindítani, ám a szolgáltató szerint egy olyan riasztó, amelynek akkor kell megszólalnia, ha kettő vagy több vezérlőrudat húznak ki a reaktor fűtőanyag-magjából, egy szombati teszt során nem lépett működésbe. A vállalat ezt egy sajtótájékoztatón jelentette be.

A japán Kashiwazaki–Kariwa létesítmény a világ legnagyobb atomerőműve (2026 januári felvétel)

Fotó: ATSUSHI TAKETAZU / Yomiuri

Megtalálták az atomerőműben a hiba okát

A bejelentésről a Japan Today számolt be, bár eszerint a cég egyelőre annyit közölt, hogy a hibajelzéssel összefüggésben később jelenti be a nukleáris komplexum 6-os blokkjának újraindítására vonatkozó új időpontot. Az értesülések szerint a halasztás bizonytalan időre szól, azaz egyelőre nincs jelölt céldátuma annnak.

A legutóbbi incidens után — amelyet az erőmű biztonsági előírásaiban meghatározott üzemeltetési határértékektől való eltérésnek minősítettek — a TEPCO valamennyi szabályozórudat teljesen visszahelyezett.

A TEPCO tájékoztatása szerint a hiba okát egy helytelen riasztási beállításban azonosították, amelyet azóta kijavítottak, és az erőművet vasárnap éjszakára visszaállították a hiba előtti állapotába.

Az újraütemezésre azért került sor, mert az üzemeltetőnek több napra van szüksége ahhoz, hogy ellenőrző vizsgálatokat végezzen a 6-os reaktor mind a 205 szabályozórúdján, valamint megvizsgálja az üzemanyag-kazetták hasadási reakcióját.

A hét blokkból álló erőműkomplexum reaktorai azóta állnak, hogy a 6-os blokkban 2012 márciusában a rendszerek karbantartási időszak kezdetét vette.