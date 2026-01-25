Atomtörténelmi mérföldkő közeleg Magyarországon — nemzetbiztonsági kérdés, ami mindent megváltoztat

Aki a Paks II Atomerőművet támadja, az Magyarország jövőjével játszik! – szögezte le blogján Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő annak kapcsán, hogy a Tisza Párt színeiben Kapitány István nyíltan arról beszél, miszerint Paks II. teljes felülvizsgálatára lesz szükség, amit meg is fognak tenni. A szakértő szerint ez nem szakmai vita, hanem tudatos bizonytalanságkeltés. Ugyanis nem olcsóbb áramot, hanem évekkel elhúzódó beruházást, drágulást és növekvő importfüggőséget jelentene.

Hazai atomtörténelmi mérföldkő közeleg, február 5-étől hivatalosan is épülő létesítménynek számít Paks II.

Fotó: Jánossy Gergely / MTI Fotószerkesztõség

Atomenergia: nemzetbiztonsági kérdésról van szó

Ez az ügy nem pártpolitika, hanem Magyarország jövőbeli ellátás- és nemzetbiztonságáról szól, és korábban többször ki is fejtette, miért, és arra is választ ad, mitől fontos nekünk annyira február 5-e.

Az energiamix meghatározásának joga szuverén tagállami hatáskör. A magyar kormány ennek jegyében egyrészt elkötelezett a paksi atomerőmű további üzemidő-hosszabbítása és a Paks II Atomerőmű orosz technológiával történő megépítése mellett, miközben a tervekben már szerepel kis moduláris egység vagy egységek építése is. A megújuló energiaforrások közül döntően a naperőművi kapacitások fejlesztése folyik.

Magyarországon jelenleg mintegy 8600 MW-nyi nap- és szélerőművi kapacitás van (háztartási napelem 2867, ipari 4746, saját célra termelő naperőmű 674, szélerőmű 325 MW). Ez elméletben elegendő lehetett volna a a közel 8200MW-os rendszerterhelési csúcs fedezésére, csakhogy a villamosenergia-rendszer nem névleges kapacitásokból él, hanem hanem az számít, hogy az aktuális áramigényhez képest mennyi áll ebből rendelkezésre. A napelemek télen, alacsony napszög, rövid nappalok és gyakori felhőzet mellett tipikusan a beépített kapacitás 5-10-15 százalékát adják. Magyarul: több ezer megawattnyi napelem ilyenkor sokszor csak néhány száz megawattot termel. A szél segíthet, de az sem garantált. Az elérhetőség határozza meg azt is, hogy az ország importra szorul-e, és mekkora mértékben és időtartamokra. Ezért is fordulhat elő, hogy már szükség lenne az egyenként 1200MW teljesítményű leendő paksi blokkokra. Sem a gázerőművi kapacitásbővítés sem pedig a kis moduláris blokkok nem indokolatlanok tehát, ahogyan az energiatárolás bővítése sem.