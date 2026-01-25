Atomtörténelmi mérföldkő közeleg Magyarországon — nemzetbiztonsági kérdés, ami mindent megváltoztat

Aki a Paks II Atomerőművet támadja, az Magyarország jövőjével játszik! – szögezte le blogján Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő annak kapcsán, hogy a Tisza Párt színeiben Kapitány István nyíltan arról beszél, miszerint Paks II. teljes felülvizsgálatára lesz szükség, amit meg is fognak tenni. A szakértő szerint ez nem szakmai vita, hanem tudatos bizonytalanságkeltés. Ugyanis nem olcsóbb áramot, hanem évekkel elhúzódó beruházást, drágulást és növekvő importfüggőséget jelentene.
Atomenergia: nemzetbiztonsági kérdésról van szó
Ez az ügy nem pártpolitika, hanem Magyarország jövőbeli ellátás- és nemzetbiztonságáról szól, és korábban többször ki is fejtette, miért, és arra is választ ad, mitől fontos nekünk annyira február 5-e.
Az energiamix meghatározásának joga szuverén tagállami hatáskör. A magyar kormány ennek jegyében egyrészt elkötelezett a paksi atomerőmű további üzemidő-hosszabbítása és a Paks II Atomerőmű orosz technológiával történő megépítése mellett, miközben a tervekben már szerepel kis moduláris egység vagy egységek építése is. A megújuló energiaforrások közül döntően a naperőművi kapacitások fejlesztése folyik.
Magyarországon jelenleg mintegy 8600 MW-nyi nap- és szélerőművi kapacitás van (háztartási napelem 2867, ipari 4746, saját célra termelő naperőmű 674, szélerőmű 325 MW). Ez elméletben elegendő lehetett volna a a közel 8200MW-os rendszerterhelési csúcs fedezésére, csakhogy a villamosenergia-rendszer nem névleges kapacitásokból él, hanem hanem az számít, hogy az aktuális áramigényhez képest mennyi áll ebből rendelkezésre. A napelemek télen, alacsony napszög, rövid nappalok és gyakori felhőzet mellett tipikusan a beépített kapacitás 5-10-15 százalékát adják. Magyarul: több ezer megawattnyi napelem ilyenkor sokszor csak néhány száz megawattot termel. A szél segíthet, de az sem garantált. Az elérhetőség határozza meg azt is, hogy az ország importra szorul-e, és mekkora mértékben és időtartamokra. Ezért is fordulhat elő, hogy már szükség lenne az egyenként 1200MW teljesítményű leendő paksi blokkokra. Sem a gázerőművi kapacitásbővítés sem pedig a kis moduláris blokkok nem indokolatlanok tehát, ahogyan az energiatárolás bővítése sem.
Visszatérve a paksi beruházáshoz a magyar ellenzéki pártok és politikusok, illetve a civil szervezetek részben nyílt, részben burkolt osztrák pénzügyi támogatással támadják a két új paksi blokk megépítését.
Nem véletlenül: Ausztriának ugyanis az a hosszú távú érdeke, hogy Magyarországon megmaradjon az eddigi jelentős import.
Ha megnézzük a konkrét adatokat (ezekből még csak a tavalyiak elérhetők), akkor azt láthatjuk, hogy az osztrákok felől érkező importcsúcs a mai napig mintegy 1800 MW volt. Ausztriának ezért nem érdeke az, hogy a jövőben olcsóbban és klímabarát módon villamos energiát termelni képes Paks II atomerőmű megépüljön.
A Paks II Atomerőmű létjogosultságát támasztja alá még az is,
- hogy szeptember közepéig már mintegy 2500 olyan negyedórás időszak volt itthon, amikor az import meghaladta a majdani két új blokk 2400 MW-os teljesítményét.
Hárfás Zsolt szerint pedig aki a projektet bármilyen formában támadja, annak kötelessége lenne megmondani
- mivel pótolná a kieső kapacitást,
- milyen áron,
- és milyen ellátás- és nemzetbiztonsági kockázatok mellett. Ezekre a kérdésekre eddig nincs válasz.
Azonban február 5-e, az első betonöntés dátuma mérföldkő lesz. Az első beton a nukleáris iparban nem szimbolikus gesztus, hanem egyértelmű szakmai határvonal. A mai atomerőművi beruházások során a gyakorlatában a mérföldkő nem egy jelképes alapkő letétele, hanem az úgynevezett „első beton”, azaz az első adag betonnak az alaplemezbe öntése. Ez az a pont, ahonnan az építkezés ténylegesen és visszafordíthatatlanul belép az építési szakaszba és ez számít egyben a korábbi alapkő-letételnek is.
Az ehhez szükséges előkészületek lezajlottak: január helyett már december 13-án elkezdődött első betonöntéshez szükséges vasbeton szerkezet építése, melynek keretében összességében 133 tonna betonvasat építenek be.
Ha pedig legelőször a politikai vetületről esett szó, az ilyen üzenet is világos: az első betonöntés azt jelenti: Magyarország nem halogatja tovább a stratégiai döntéseket. Egyértelmű üzenet arról, hogy az ország a saját érdekei mentén kívánja alakítani energiapolitikáját. Kimondása annak, hogy az erőmű nem lehet politikai vita tárgya, hiszen annak megvalósítása nemzetstratégiai kérdés. Gazdasági szempontból az első beton a befektetői bizalom legerősebb jele, a társadalom számára pedig a mai „alapkő” azt üzeni: lesz áram télen is, este is, szélcsendben is.