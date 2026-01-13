Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vége a találgatásoknak! Megvan a választás pontos időpontja

Most érkezett

Kitört a pánik: kigyulladt a budapesti iskola, mindenki rohant

dacia

Autóipari óriás zárja be gyárát a szomszédban – nagy a baj

10 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb figyelmeztető jel érkezett az autóiparból: az Adient EMEA, a világ egyik vezető autóülés-gyártója bejelentette, hogy átszervezi romániai működését, ami a Ploestiben működő gyár fokozatos leállításához és több mint ezer munkahely megszűnéséhez vezethet a következő években. Az autóipar problémáit jól jelzi, hogy a Dacia tulajdonosa, a Renault is folyamatosan szervezi ki a gyártást Romániából.
Link másolása
Vágólapra másolva!
daciarenaultromániaadient emeaautóipar

Az autóipar globális átalakulása Romániát sem kerüli el: a világ egyik legnagyobb autóülés-gyártója, az amerikai székhelyű Adient EMEA bejelentette, hogy átszervezi a Prahova megyei Ploiești városában működő gyárát. A döntés a termelés fokozatos leállításához és több mint ezer munkahely megszűnéséhez vezethet. A vállalat 2026. január 12-én, hétfőn közölte: az egész autóipart érintő mélyreható változások komoly gazdasági nyomást gyakorolnak a működésére. Ennek következtében az Adient arra számít, hogy felfüggeszti a ploiești-i üzem tevékenységét. A lépést a hosszú távú versenyképesség és pénzügyi stabilitás megőrzésével indokolták.

autóipar, románia, adient
 Alacsonyabb munkabérek és termelési költségek miatt költözik az autóipar egy része Romániából Fotó: Michael Vi / Shutterstock

A döntés hátterében több tényező áll. A vállalat közleménye szerint bizonytalanság övezi az e-mobilitásra való átállás ütemét, miközben csökken a fogyasztói kereslet és a piaci volumen is. Mindezt tovább erősíti az egyre élesebb verseny az autóipar területén. 

Olcsóbb lehetőségeket keres az autóipar 

Az Adient hangsúlyozta: minden lehetséges forgatókönyvet megvizsgáltak, de nem találtak olyan életképes alternatívát, amely lehetővé tenné az üzem hosszú távú működésének fenntartását. A tervezett szerkezetátalakítás következtében mintegy 1010 munkahely szűnhet meg fokozatosan, a termelés teljes leállását pedig 2027 közepére ütemezik.

A vállalat közlése szerint a munkavállalókat és a szakszervezeti képviselőket már értesítették a tervekről, és a jogszabályoknak megfelelő konzultációs folyamat megkezdődött. A következő hónapokban dőlhet el, milyen feltételekkel és milyen támogatással zajlik majd a leépítés, illetve milyen lehetőségek maradnak az érintett dolgozók számára.

Az Adientnek öt gyártóüzeme van Romániában: Jimboliában (fémvázak és mechanizmusok), Poiana Laculuiban (autóipari habok), Craiovában (ülésszerelés), Pitestiben és Ploiestiben pedig üléshuzatokat gyártanak. Októberben a szlovén média arról számolt be, hogy az Adient 2026-ban felszámolja szlovéniai Novo Mesto-i fióktelepét , mivel a helyi autógyártó, a Revoz leállította a Clio gyártási projektjét, és nem hosszabbították meg az együttműködési megállapodásukat.

A Dacia is költözik

Érdemes felidézni, hogy nem ez az egyetlen jelentős autóipari bejelentés a térségből az elmúlt időszakban. Korábban a Dacia is a gyártás átszervezéséről döntött, reagálva az iparágat érintő strukturális változásokra és a piaci bizonytalanságokra. A vállalat 

  • a hatékonyság növelése 
  • és a költségek optimalizálása érdekében 

módosította termelési folyamatait, hangsúlyozva, hogy a lépések célja a hosszú távú versenyképesség megőrzése.

A Dacia gyártásának átszervezése kapcsán a legfrissebb bejelentések szerint a termelést részben Marokkóba helyezik át a jelenlegi romániai kapacitások csökkentése érdekében, ez mintegy kilencszáz fős leépítésével járhat. 

Ennek hátterében a döntően alacsonyabb munkabérek és termelési költségek állnak,

ezért a francia Renault-csoport, amely tulajdonosa a Daciának, egyre inkább észak-afrikai üzemekben – elsősorban Tanger és Casablanca környékén – kívánja futtatni az autógyártást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyes modellek előállítását, illetve gyártási volumeneket Romániából Marokkóba csoportosítanak át, miközben a romániai mioveni üzem létszáma évről évre csökken.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!