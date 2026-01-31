Most figyeljen, mert lejárnak az éves autópálya-matricák: ennyibe kerül az új, és ennyi a bírság, ha elfelejti

Az éves országos és éves vármegyei e-matricák minden évben január 1-jétől a következő év január 31-ének végéig használhatók. Ez azt jelenti, hogy a 2025-re megváltott jogosultság most szombaton jár le, vasárnaptól pedig már a 2026-os autópálya-matrica használata lesz szükséges mindenkinél, egységesen. Ezért összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat – az áraktól a leggyakoribb hibákon át az idei újdonságokig.

autópálya-matrica / Fotó: NÚSZ

Mi történik, ha valaki megfeledkezik az autópálya-matrica vásárlásról?

A fizetős útszakaszokon matrica nélkül közlekedők pótdíjfizetésre kötelezhetőek. A bírság mértéke attól függ, hogy a jogosulatlan használatot követően milyen gyorsan rendezik a pótdíjat: rövid határidőn belüli befizetés esetén alacsonyabb összeg, késedelmes fizetésnél jelentősen magasabb pótdíj. Fontos tudni, hogy már egyetlen lehajtónyi autópályahasználat is pótdíjat vonhat maga után, és a kamerás ellenőrzés miatt a „csak egy rövid szakaszra mentem fel” nem jelent felmentést.

A jelenlegi díjszabások szerint: az alap pótdíj 60 napon belüli befizetés esetén: 27 790 forint, az emelt pótdíj 60 napon túli befizetésnél 95 730 forint. Érdemesebb tehát időben gondoskodni a matricáról.

Ennyibe kerül idén az autópályamatrica

Ha matricát vásárolnának, az autósok többféle lehetőség közül választhatnak. Január elsejétől a hivatalos díjtáblázat szerint a személyautók többségét érintő D1 kategóriában

Éves országos matrica, amely az összes fizetős magyarországi gyorsforgalmi útra érvényes, 61 760 forint.

Éves vármegyei matrica: egy adott vármegye fizetős útszakaszaira szól, azoknak ideális, akik egy régióban közlekednek. Ennek az ára egy megye esetén 7 190 forint.

Időalapú matricák: havi, 10 napos vagy egynapos jogosultság, elsősorban alkalmi utazóknak. A havi 11 170 forintba kerül, a 10 napos 6 900 forintba, a napi matrica 5 550 forintba.

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy sokan automatikusan az országos éves matricát veszik meg, miközben a közlekedési szokásaik alapján volna olcsóbb megoldás is. Ha valaki rendszeresen csak egy adott térségben használja az autópályát, mondjuk munkája miatt, akkor a vármegyei matrica jelentős megtakarítást jelenthet. A döntésnél érdemes átgondolni a szokásos útvonalakat: sok esetben két-három vármegyei matrica is kedvezőbb lehet, mint az országos.