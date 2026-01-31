Most figyeljen, mert lejárnak az éves autópálya-matricák: ennyibe kerül az új, és ennyi a bírság, ha elfelejti

Hírlevél
Szombaton lejár az idei éves autópálya-matricák érvényessége, vagyis vasárnaptól már csak az új évre szóló jogosultsággal lehet büntetés nélkül közlekedni az autópályákon és a fizetős gyorsforgalmi utakon. Az átállás nagyon sok autóst érint, ezért érdemes tisztában lenni az autópálya-matrica vásárlással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal, határidőkkel és árakkal.
autópálya matricaországos matricavármegye

Az éves országos és éves vármegyei e-matricák minden évben január 1-jétől a következő év január 31-ének végéig használhatók. Ez azt jelenti, hogy a 2025-re megváltott jogosultság most szombaton jár le, vasárnaptól pedig már a 2026-os autópálya-matrica használata lesz szükséges mindenkinél, egységesen. Ezért összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat – az áraktól a leggyakoribb hibákon át az idei újdonságokig.

autópálya-matrica
Fotó: NÚSZ

Mi történik, ha valaki megfeledkezik az autópálya-matrica vásárlásról?

A fizetős útszakaszokon matrica nélkül közlekedők pótdíjfizetésre kötelezhetőek. A bírság mértéke attól függ, hogy a jogosulatlan használatot követően milyen gyorsan rendezik a pótdíjat: rövid határidőn belüli befizetés esetén alacsonyabb összeg, késedelmes fizetésnél jelentősen magasabb pótdíj. Fontos tudni, hogy már egyetlen lehajtónyi autópályahasználat is pótdíjat vonhat maga után, és a kamerás ellenőrzés miatt a „csak egy rövid szakaszra mentem fel” nem jelent felmentést.

A jelenlegi díjszabások szerint: az alap pótdíj 60 napon belüli befizetés esetén: 27 790 forint, az emelt pótdíj 60 napon túli befizetésnél 95 730 forint. Érdemesebb tehát időben gondoskodni a matricáról.

Ennyibe kerül idén az autópályamatrica

Ha matricát vásárolnának, az autósok többféle lehetőség közül választhatnak. Január elsejétől a hivatalos díjtáblázat szerint a személyautók többségét érintő D1 kategóriában

  • Éves országos matrica, amely az összes fizetős magyarországi gyorsforgalmi útra érvényes, 61 760 forint. 
  • Éves vármegyei matrica: egy adott vármegye fizetős útszakaszaira szól, azoknak ideális, akik egy régióban közlekednek. Ennek az ára egy megye esetén 7 190 forint.
  • Időalapú matricák: havi, 10 napos vagy egynapos jogosultság, elsősorban alkalmi utazóknak. A havi 11 170 forintba kerül, a 10 napos 6 900 forintba, a napi matrica 5 550 forintba.

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy sokan automatikusan az országos éves matricát veszik meg, miközben a közlekedési szokásaik alapján volna olcsóbb megoldás is. Ha valaki rendszeresen csak egy adott térségben használja az autópályát, mondjuk munkája miatt, akkor a vármegyei matrica jelentős megtakarítást jelenthet. A döntésnél érdemes átgondolni a szokásos útvonalakat: sok esetben két-három vármegyei matrica is kedvezőbb lehet, mint az országos.

Idei újdonság: megjelent az M1 regionális éves matrica

Az idei évtől új lehetőségként

 elérhető az M1 regionális éves e-matrica, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára ad jogosultságot.

Az M1 regionális matrica ára személygépkocsik esetén: 15 ezer forint.

Az éves és időszakos matricák megvásárlására a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha hivatalos, engedélyezett online felületen vesszük meg. Ezek a rendszerek közvetlenül kapcsolódnak a központi nyilvántartáshoz, így a matrica a vásárlás után azonnal rögzítve lesz. Megvásárolatjuk még mobilalkalmazásokban, benzinkutakon, ügyfélszolgálati pontokon is. Az online vásárlás előnye, hogy azonnal érvényes, nincs szükség matricára a szélvédőn, és a rendszer automatikusan ellenőrzi a jogosultságot.

Korábban gyakori volt, hogy online vásárláskor a matrica ára mellé külön kényelmi díjat számoltak fel, ami néhány száz forinttal megdobta a végösszeget, ennek azonban már vége: igaz nem idei újdonság, de sokan most szembesülnek vele, hogy immár 2025. szeptembere óta jogszabály tiltja, hogy online e-matrica vásárlás során kényelmi díjat számítsanak fel.

Idei újdonságként az autopalyamatrica.hu oldalon immár lehetőség van az éves autópálya-matrica mellé olyan csomagot választani, amelyben részletfizetéssel váltható meg az éves matrica. Ezeket azoknak az autósoknak tervezték, akik szeretnék egész évben biztonságosan és a matricák érvényességével kapcsolatos aggodalmak nélkül használni Magyarország autópályáit.

Mire kell figyelni vásárláskor?

A leggyakoribb hibák továbbra is a rosszul megadott rendszám, illetve a téves kategóriaválasztás – utánfutó vagy nagyobb jármű – esetén. Ezek ugyan utólag bizonyos feltételekkel javíthatók, de felesleges kellemetlenséget okozhatnak.

Vásárláskor érdemes:

  • ellenőrizni a rendszámot és az országkódot,
  • meggyőződni a jármű díjkategóriájáról,
  • elmenteni vagy lefotózni a visszaigazolást.

 

