Figyelem! Több ezer forintot is bukhatnak az autósok az új autópályamatrica típus miatt

Hiába vezették be 2026-ban a rendkívül kedvezményes, az M1 teljes szakaszára féláron megvehető matricát, az autósok jelentős hányada nem ismeri vagy nem érti az új típust – derül ki az autopalyamatrica.hu statisztikáiból. A szakportál már többször is felhívta a figyelmet arra, hogy idén sok változás történt az autópályák használatában, ezért nem szabad megszokásból vásárolni. Mivel a tapasztalatok szerint a legtöbben ebben az esetben is az utolsó pillanatra halasztják az autópályamatrica megvásárlását, jelenleg több százezer autóst érint ez a helyzet.

Több ezer forintot buknak az autósok az új autópályamatrica típus miatt

Jelentős az ismerethiány az autópályamatrica-rendszer újdonságaival kapcsolatban

Az M1-es tavaly ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát.

Azonban az autopalyamatrica.hu adataiból jól látszik, hogy az „M1 regionális” elnevezés sokak számára nem egyértelmű: a vásárlók mintegy 10 százaléka az érintett négy vármegye közül legalább kettőre vásárolt matricát, de országos szinten több százan vannak olyanok is, akik külön-külön mindegyik vármegyére megvették.

Ők 14 ezer forinttal jártak rosszabbul,

akik pedig három vármegyére vásároltak, több mint 6 ezer forintot buktak.

Két vármegyei matrica választása esetén nincs veszteség, de plusz 310 forintért már négy vármegye fizetős útjait használhatná az autós.

Eközben az is egyértelmű tendencia, hogy a december eleji elővásárlás kezdete óta egyre többen vásárolják az M1 regionális matricát, vagyis még a tévesztésekkel együtt is rendkívül sikeressé vált az új típus; az eddigi adatok szerint 9-ről 14 százalékra nőtt az eladások aránya.

Január végéig – ameddig a 2025-ös éves matricák érvényesek – ez még tovább emelkedhet.

Az autopalyamatrica.hu ügyfélszolgálatára érkező megkeresésekből az is kiderült, hogy sokan még az eredeti bejelentés alapján azt hiszik: lakóhelyhez vagy más feltételhez kötött az M1 regionális matrica, pedig az a négy vármegye valamennyi fizetős útján használható. Azaz az M0, az M1, az M15, az M19, az M85, az M2, az M51 és az M31 teljes hosszában, továbbá részlegesen az alábbi táblázat szerint.