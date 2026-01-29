Fontos közleményt adott ki egy hazai pénzintézet – rendhagyó bankleállások jönnek

Fejlesztéseket hajt végre rendszerein a Raiffeisen Bank, ezért január 29-én este, valamint február hónapban előreláthatólag még két alkalommal kerül sor leállásokra a pénzintézetnél: ezekben az időszakokban több szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A bank által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek fel tudnak készülni a bankszünnapokra.
Ezek a Raiffeisen Bank üzemszünetének részletei:
Az alábbiakban felsorolt banki szolgáltatások ezekben az időszakokban nem lesznek elérhetőek.
2026. 01.29-án 19:00 - 22:59 között
- Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
- Raiffeisen Business portál szolgáltatás
2026.02.03-án 22:00 és 2026.02.04. 01:59 között
- myRaiffeisen mobilbanki szolgáltatás
- myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás
2026.02.05-én 22:00 - 2026.02.06 01:59 között
- Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás
- myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás (nem azonos a mobilalkalmazással, ami zavartalanul fog működni)
- RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület
- Online Személyi Kölcsön platform
- Online folyószámla hitelkeret igénylése
- Raiffeisen Online Broker értékpapírkereskedési felület
- Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
- Online hitelkártya igénylése
- PIN2 kód igénylése
- Dac merchant portál elérés
- CSATA Authorization GUI elérés
- Business Portál platform
- Stock-e platform
- Video advisory
- R-flex platform
- Davinci platform
- Loyalty platform
A Raiffeisen Bank a rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetett. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.