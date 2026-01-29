Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött a hír! Váratlan bejelentésre készül ma Donald Trump – ezt tudjuk eddig

Olvasta?

Lezárják az M1/M7-es autópálya kivezető szakaszát!

bank

Fontos közleményt adott ki egy hazai pénzintézet – rendhagyó bankleállások jönnek

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Előre tervezett leállások lesznek a Raiffeisen Banknál. A pénzintézet közleményben tájékoztatta ügyfeleit arról, hogy rendszerfejlesztés miatt a következő hetekben számos szolgáltatásuk hosszabb - rövidebb időre szünetel. Mutatjuk a Raiffeisen Bank üzemszünetének részleteit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankRaiffeisen Bank Zrt.bankszünnap

Fejlesztéseket hajt végre rendszerein a Raiffeisen Bank, ezért január 29-én este, valamint február hónapban előreláthatólag még két alkalommal kerül sor leállásokra a pénzintézetnél: ezekben az időszakokban több szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A bank által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek fel tudnak készülni a bankszünnapokra.

Közleményben tájékoztatja ügyfeleit a Raiffeisen Bank arról, hogy rendszerfejlesztés miatt leállásokra kell számítaniuk több alkalommal is a következő hetekben.
Közleményben tájékoztatja ügyfeleit a Raiffeisen Bank arról, hogy rendszerfejlesztés miatt leállásokra kell számítaniuk több alkalommal is a következő hetekben.
Fotó: Shutterstock

Ezek a Raiffeisen Bank üzemszünetének részletei:

Az alábbiakban felsorolt banki szolgáltatások ezekben az időszakokban nem lesznek elérhetőek.

2026. 01.29-án 19:00 - 22:59 között 

  • Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
  • Raiffeisen Business portál szolgáltatás

2026.02.03-án 22:00 és 2026.02.04. 01:59 között

  • myRaiffeisen mobilbanki szolgáltatás
  • myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás

2026.02.05-én 22:00 - 2026.02.06 01:59 között

  • Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás
  • myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás (nem azonos a mobilalkalmazással, ami zavartalanul fog működni)
  • RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület
  • Online Személyi Kölcsön platform
  • Online folyószámla hitelkeret igénylése
  • Raiffeisen Online Broker értékpapírkereskedési felület
  • Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
  • Online hitelkártya igénylése
  • PIN2 kód igénylése
  • Dac merchant portál elérés
  • CSATA Authorization GUI elérés
  • Business Portál platform
  • Stock-e platform
  • Video advisory
  • R-flex platform
  • Davinci platform
  • Loyalty platform

A Raiffeisen Bank a rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetett. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!