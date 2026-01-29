Fontos közleményt adott ki egy hazai pénzintézet – rendhagyó bankleállások jönnek

Fejlesztéseket hajt végre rendszerein a Raiffeisen Bank, ezért január 29-én este, valamint február hónapban előreláthatólag még két alkalommal kerül sor leállásokra a pénzintézetnél: ezekben az időszakokban több szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A bank által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek fel tudnak készülni a bankszünnapokra.

Közleményben tájékoztatja ügyfeleit a Raiffeisen Bank arról, hogy rendszerfejlesztés miatt leállásokra kell számítaniuk több alkalommal is a következő hetekben.

Fotó: Shutterstock

Ezek a Raiffeisen Bank üzemszünetének részletei:

Az alábbiakban felsorolt banki szolgáltatások ezekben az időszakokban nem lesznek elérhetőek.

2026. 01.29-án 19:00 - 22:59 között

Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára

Raiffeisen Business portál szolgáltatás

2026.02.03-án 22:00 és 2026.02.04. 01:59 között

myRaiffeisen mobilbanki szolgáltatás

myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás

2026.02.05-én 22:00 - 2026.02.06 01:59 között

Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás

myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás (nem azonos a mobilalkalmazással, ami zavartalanul fog működni)

RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület

Online Személyi Kölcsön platform

Online folyószámla hitelkeret igénylése

Raiffeisen Online Broker értékpapírkereskedési felület

Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára

Online hitelkártya igénylése

PIN2 kód igénylése

Dac merchant portál elérés

CSATA Authorization GUI elérés

Business Portál platform

Stock-e platform

Video advisory

R-flex platform

Davinci platform

Loyalty platform

A Raiffeisen Bank a rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetett. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.