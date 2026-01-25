Hatalmas leépítést jelentett be egy bank: idén 100 fiókját zárja be

Hírlevél
Folytatja lakossági üzletágának átalakítását a Deutsche Bank: a digitalizáció erősítésével párhuzamosan tovább ritkítja fiókhálózatát, az év végéig mintegy száz telephelyet zár be. A Deutsche Bank mindeközben a mesterséges intelligenciára (MI) épülő ügyfélszolgálati megoldásokat vezet be.
A Deutsche Bank és a Postbank Németországban tavaly év végén együttesen még több mint 750 fiókot működtetett, de a a leépítéssel „jó úton haladnak" egy, a bank számára megfelelő fiókszám eléréséhez – tájékoztatta a dpa hírügynökséget Claudio de Sanctis, a bank lakossági üzletágának igazgatósági tagja.

A digitális csatornák erősítése a Deutsche Bank idei egyik fő célkitűzése. (illusztráció) Fotó: Unsplash
A digitális csatornák erősítése a bank idei egyik fő célkitűzése

A lakossági üzletág vezetője ugyanakkor hangsúlyozta: továbbra is fontosnak tartja a fiókok szerepét. Ezzel együtt szerinte a fiókokban végzett munkát át kell alakítani, mert jelenleg a munkatársak túl sok időt töltenek adminisztratív feladatokkal. A cél az, hogy ezek a teendők minél nagyobb arányban a digitális csatornákra kerüljenek át, és így több idő maradjon az ügyfelek személyes kiszolgálására.

A bank alkalmazásának használata elmondása szerint az elmúlt 18 hónapban közel 20 százalékkal nőtt, de ennél lényegesen nagyobb bővülést akarnak elérni. A Deutsche Bank és a Postbank együtt mintegy 19 millió lakossági ügyfelet szolgál ki Németországban, és a mobilapp aktív felhasználóinak számát „drasztikusan" emelnék. A digitális csatornák erősítése a bank idei egyik fő célkitűzése. De Sanctis elismerte, hogy 

a digitalizáció előretörése a lakossági üzletágban munkahelyek számának csökkenésével járhat. 

A létszámleépítést elsősorban természetes fluktuációval kívánják megoldani: a nyugdíjba vonuló vagy egyéb okokból távozó munkatársakat nem pótolják.

A Deutsche Bank Magyarországon is jelen van

A Deutsche Bank 1990-ben alapított képviseleti irodát Budapesten. A magyarországi leánybank megnyitására 1996 nyarán került sor, amely 2011-ben fiókteleppé alakult. Hazánkban a Deutsche Bank tevékenysége során egy szűk ügyfélkörre, kizárólag a nagy- és középvállalatokra összpontosít.

 

