Újabb front nyílik a spórolásban: mindenki megkapja a banki értesítést, több tízezer forintot jelenthet

Közel 10,7 millió lakossági bankszámla (sok hazai ügyfélnek több is van) tulajdonosa kapja meg január 31-ig ingyenesen egyéni éves díjkimutatását bankjától, postán vagy elektronikusan, a korábban egyeztetett kapcsolattartási formának megfelelően. Az egységes formátumú díjkimutatás – amelyek elérhetőségét a banki honlapokon a jegybank összegyűjtötte – összegzi a bankszámlához kapcsolódó díjakat, külön-külön sorokban ismertetve a számlavezetés, különböző fizetések (pl. utalások, beszedések), bankkártya, készpénzfelvétel, folyószámlahitel (ha van), és egyéb szolgáltatások összesített terheit is. Felsorolja, hogy az ügyfél hány tranzakciót végzett, mennyi volt ezek egységnyi és összesített díja, és ha voltak díjmentes tranzakciói (pl. a havi kétszeri díjmentes készpénzfelvétel), akkor hány műveletért kellett ténylegesen fizetni. Jelzi, hogy mennyi kamatbevételt ért el, és mekkora összegre rúgott folyószámlahitelének kamatköltsége.

Érdemes figyelni a banki tájékoztatásra, mert sokat lehet spórolni a bankszámlacsomag költségein (illusztráció)

Fotó: Pexels

A bankszámlacsomag is termék, lehet közöttük olcsóbbat találni

Ennek a részletezésnek az a célja – ahogy 2024-ben és 2025-ben is – , hogy megkönnyítse a lakossági ügyfeleknek a banki számlacsomagok költségein való spórolást, erről a jegybank elnöke, Varga Mihály, még áprilisban állapodott meg a Bankszövetséggel. A megfelelő számlacsomag kiválasztását támogathatja az MNB valamennyi hazai ajánlatot ingyenesen bemutató Bankszámlaválasztó alkalmazása, illetve negyedévente frissített, a különböző számlahasználati szokású ügyfélcsoportok ajánlatait felsoroló, az egyes bankok konkrét számlaköltségeinek összefoglalója is – a számlacsomagok árazási összefoglalójának bevezetéséről tavaly augusztusban írtunk az Origón.

Az MNB arra hívja fel a figyelmet, hogy

az ügyfelek jelentős része még mindig drága számlacsomagot használ, pedig minden ügyféltípusnál elérhető már évi néhány ezer forintos költséggel használható teljes értékű számlacsomag, ami minden lényeges szolgáltatást tartalmaz.

Egy számláját vegyesen használó ügyfél, aki jövedelmének körülbelül felét készpénzzel, felét pedig elektronikus fizetéssel költi el, már évi 2200 forintért is találhat számlát. Egy digitális ügyfélnek, aki a lehető legtöbb helyzetben elektronikusan fizet, akár 0 forint is lehet az éves banki költsége. Évente vagy új élethelyzetbe kerüléskor, például

munkahelyváltás,

gyermekvállalás,

mindenképp ajánlott felülvizsgálni a bankszámlát, illetve a költési szokásokat. Ez alapján dönthető el, hogy érdemes-e a bankon belül számlát váltani, vagy – a 13 munkanap alatt végrehajtható egyszerűsített bankváltással új hitelintézettel szerződni.

Idén a számlaköltségeket mérsékelheti, hogy a bankok önkéntes vállalása alapján június 30-ig nem emelik meg pl. az inflációval az ügyfelek számladíjait.

Az MNB és a Bankszövetség megállapodása alapján emellett ingyenes az alapszámlák díja mindaddig, amíg az infláció 3 egymást követő hónapban nem csökken 4 százalék alá.