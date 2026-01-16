Nem maradnak magukra a gazdák: bizottság segíti a Bászna Gabona-ügy károsultjait

Megalakult a Bászna Gabona Zrt. ügyében érintett termelőket segítő koordinációs bizottság – jelentette be Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke a közösségi oldalán. A testületben a NAK és a MAGOSZ tisztségviselői dolgoznak együtt azért, hogy károsult gazdák mielőbb érdemi segítséget kapjanak.

A kormány nem hagyja magára a Bászna Gabona-ügy károsultjait/Fotó: Facebook/Bászna Gabona Zrt

A bizottság feladata nem csupán a gazdákat ért károk pontos felmérése, hanem jogi támogatás biztosítása, az operatív lépések meghatározása, valamint azok gyors és hatékony végrehajtása is.

Az agrár-érdekképviseletek szoros együttműködésben dolgoznak a kormányzattal, a cél, hogy senki ne maradjon segítség nélkül, aki önhibáján kívül került nehéz helyzetbe − húzta alá Papp Zsolt.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón közölte, hogy a kormány nem hagyja cserben az érintett gazdákat, és gondoskodik arról, hogy még a hosszadalmas felszámolási eljárás lezárása előtt hozzájussanak a nekik járó pénzekhez.

A miniszter ismertette: a kormány szerdai ülésén meghallgatta az agrárkamara elnökét is a Bászna Zrt. helyzetéről, miután a cég ellen felszámolási kérelmeket nyújtottak be. Hozzátette, az agrárkamara elnöke szerint reális a veszélye annak, hogy a gazdáknak várniuk kell, vagy esetleg nem kapják meg a pénzüket a zrt. csődhelyzete miatt.

A miniszter elmondta, a kormány ezért beavatkozik, az agrárkamarával együttműködve, a javaslatukat elfogadva garantálja azt, hogy minden gazda hozzá fog jutni a pénzéhez. Nem fordulhat elő, hogy valaki terményt adott el, és nem jut hozzá az őt megillető pénzhez, a pénzt a kormány, az agrárkamarával együtt, folyósítani fogja – rögzítette Gulyás Gergely, közölve azt is, a kamara veszi számba az igényeket és abban is segíteni fogja a kormányt, hogy a lehető leghamarabb ki tudják fizetni a gazdákat.

A cég fizetési gondjai termelőket, vevőket és finanszírozókat sodortak bizonytalanságba, közraktári zárolások indultak el. Nagy István agrárminiszter már hétfőn videóüzenetben biztosította támogatásáról a magyar gazdálkodókat.

Az agrárminiszter elmondta, hogy juthatnak hozzá a pénzükhöz a Bászna Gabona-ügy károsultjai

A tárcavezető a videóban elmondta: a tartozások teljes összege megtérítésre kerül, nem alkalmaznak diszkontálást. A hitelezői igényeket a felszámolási eljárás bírósági elrendelését követő negyven napon belül kell bejelenteni az állami felszámolónak. Az érintettek ennek visszaigazolása után adhatják be a felszámolás iránti kérelmüket a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnál.