Bászna Gabona-ügy: mutatjuk, mit kell tenniük a megkárosított gazdáknak

A Magyar Kormány továbbra is kiemelt partnerként tekint a hazai gazdatársadalomra és kész segítséget nyújtani az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került termelőknek. Ennek érdekében jelent meg a Bászna Gabona Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak kárrendezésére vonatkozó kormányrendelet – írja a a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) közös sajtóközleménye.

Kártérítést kapnak a Bászna Gabona károsultjai

Fotó: Facebook, a Bászna Gabona Zrt. közösségi oldala

Így kapnak kártérítést a Bászna Gabona károsultjai

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) kezdeményezésére induló állami kárrendezés célja, hogy a gazdák mielőbb hozzájussanak jogos követeléseikhez, és ne kerüljenek olyan likviditási helyzetbe, amely veszélyeztetné a következő termelési ciklus munkálatainak megkezdését.

A folyamat lebonyolításáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felel, a kifizetésekre a Magyar Államkincstár közreműködésével kerül sor.

A kérelmeket azok a természetes személyek, kis- és mikrovállalkozások nyújthatják be, akiknek többek között a gabona termelésével, szállításával és tárolásával kapcsolatban van követelésük a társaság felé. Erre a rendelet hatálybalépésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A határidőn túl benyújtott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.

A kárigények benyújtása kizárólag személyesen történhet a kijelölt ügyintéző irodákban. Minden esetben be kell mutatni a Bászna Gabona Zrt.-vel szemben fennálló követelést alátámasztó eredeti dokumentumokat (különösen szerződések, számlák, mérlegjegyek). Emellett nyilatkozatot kell tenni − többek között − arról, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeit a károsult teljesítette, részleges teljesítés esetén fel kell tüntetni azt is, hogy mekkora volt a teljesítés aránya, illetve nyilatkozni kell a követelés összegéről is.

A helyszínen a falugazdász szükség esetén segít a kárigény-bejelentő űrlap kitöltésében, azonban a kérelem a NAK weboldaláról is letölthető, így az ügyfelek akár előre kitöltött nyomtatvánnyal is érkezhetnek. Emellett minden kijelölt ügyfélszolgálati irodában ügyvéd is segíti a kérelemhez tartozó nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalását, az alátámasztó dokumentumokról készített másolatok hitelesítését, valamint a felszámolási eljárással kapcsolatos kérdésekben is tájékoztatást adnak.