Bászna Gabona-ügy: mutatjuk, mit kell tenniük a megkárosított gazdáknak

A Magyar Kormány továbbra is kiemelt partnerként tekint a hazai gazdatársadalomra és kész segítséget nyújtani az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került termelőknek. Ennek érdekében jelent meg a Bászna Gabona Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak kárrendezésére vonatkozó kormányrendelet – írja a a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) közös sajtóközleménye.
Így kapnak kártérítést a Bászna Gabona károsultjai
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) kezdeményezésére induló állami kárrendezés célja, hogy a gazdák mielőbb hozzájussanak jogos követeléseikhez, és ne kerüljenek olyan likviditási helyzetbe, amely veszélyeztetné a következő termelési ciklus munkálatainak megkezdését.
A folyamat lebonyolításáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felel, a kifizetésekre a Magyar Államkincstár közreműködésével kerül sor.
A kérelmeket azok a természetes személyek, kis- és mikrovállalkozások nyújthatják be, akiknek többek között a gabona termelésével, szállításával és tárolásával kapcsolatban van követelésük a társaság felé. Erre a rendelet hatálybalépésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A határidőn túl benyújtott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.
A kárigények benyújtása kizárólag személyesen történhet a kijelölt ügyintéző irodákban. Minden esetben be kell mutatni a Bászna Gabona Zrt.-vel szemben fennálló követelést alátámasztó eredeti dokumentumokat (különösen szerződések, számlák, mérlegjegyek). Emellett nyilatkozatot kell tenni − többek között − arról, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeit a károsult teljesítette, részleges teljesítés esetén fel kell tüntetni azt is, hogy mekkora volt a teljesítés aránya, illetve nyilatkozni kell a követelés összegéről is.
A helyszínen a falugazdász szükség esetén segít a kárigény-bejelentő űrlap kitöltésében, azonban a kérelem a NAK weboldaláról is letölthető, így az ügyfelek akár előre kitöltött nyomtatvánnyal is érkezhetnek. Emellett minden kijelölt ügyfélszolgálati irodában ügyvéd is segíti a kérelemhez tartozó nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalását, az alátámasztó dokumentumokról készített másolatok hitelesítését, valamint a felszámolási eljárással kapcsolatos kérdésekben is tájékoztatást adnak.
A kérelmeket 8 napon belül bírálják el
A méltányossági kárrendezés összege a meg nem fizetett követelés − kötbért, kamatot, késedelmi kamatot vagy a követelés beszedéséhez kapcsolódó egyéb költséget nem tartalmazó – összegének felel meg. A NAK felhívja az érintettek figyelmét, hogy az állami kárrendezési eljárástól függetlenül a felszámolási eljárásba külön is be kell jelentkezniük. Amennyiben a gazdálkodó a felszámolási eljárás során olyan megtérüléshez jut, amely a méltányossági alapú állami kárrendezéssel már kielégítésre került, annak összegét a Magyar Államkincstár számlájára köteles visszafizetni. Ugyancsak fontos információ, hogy a NAV a kifizetést követően utólag minden benyújtott dokumentumot, nyilatkozatot és kifizetést ellenőriz.
A Kamara a hiánytalan igénybejelentés benyújtásától számított 8 napon belül dönt a kérelemről, hiánypótlás esetén pedig a kérelem beadását követő 2 napon belül hiánypótlási felhívást küld ki, amelyre 3 napos pótlási határidő vonatkozik.
A NAK és a MAGOSZ arra kér minden érintettet, hogy lehetőség szerint haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot falugazdászával, a gyors és gördülékeny ügyintézés érdekében pedig foglaljon időpontot. A személyes ügyintézés a nyíregyházi, fehérgyarmati, mátészalkai, nyírbátori, miskolci, sárospataki és debreceni irodákban zajlik. A területi illetékesség szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék a saját ügyfeleiket fogadják. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ugyanakkor a károsultak magas száma miatt a vármegyehatárok közelében élő ügyfeleket – a fennakadások elkerülése érdekében – átirányíthatják a másik két érintett vármegye legközelebbi kijelölt ügyintézői pontjára is. A károkozásban érintett minden más vármegyéhez tartozó ügyfelet a debreceni ügyintézőpont fogad.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az ügyintézési helyszínek címeit és elérhetőségeit:
A részletes szabályokat és feltételeket a hatályos kormányrendelet tartalmazza.